Meilleurs moniteurs que nous avons testés en 2022

Bien que l’argent soit rare pour beaucoup de gens en ce moment, le temps où l’on cherchait désespérément un moniteur à 200 $ pour chaque membre d’une famille qui travaillait et étudiait à la maison est révolu depuis longtemps.

Vous avez maintenant le temps de déterminer si cet achat d’urgence répond toujours à vos besoins. (Votre intérêt pour le jeu ou le design induit par l’isolement a-t-il changé vos priorités ?) Vous avez également le temps de budgétiser un nouveau modèle auquel vous aspirez.

Lire la suite: Comment acheter un moniteur de jeu

Quel est le meilleur moniteur ?

Comme pour de nombreuses catégories de produits technologiques, le “meilleur” peut être assez subjectif, quelle que soit l’objectivité de vos tests. Par exemple, je privilégie la précision des couleurs aux cadres fins et aux courbes épurées. J’ai donc tendance à qualifier mes meilleurs choix de “favoris” (ou de “meilleurs choix”) plutôt que de “meilleurs”. Et bien que les moniteurs coûteux ne soient pas nécessairement meilleurs que les moins chers, vous devez généralement dépenser plus ou faire des compromis, en particulier pour les écrans plus spécialisés pour le travail en couleur ou les jeux.

Dans cet esprit, mon moniteur global préféré de la piscine que j’ai testé cette année est le Alienware 34 QD-OLED. C’est cher à 1 100 $, mais il offre une excellente qualité d’image, d’excellentes couleurs et des performances de jeu de premier ordre. C’est aussi un écran large, ce qui est un avantage pour le travail.

Un écran plus grand mais pour beaucoup moins Innocn 40 pouces 40C1R à 600 $. Ce n’est pas aussi bon, mais c’est assez bon tout autour – surtout si vous pouvez le trouver lorsque le prix baisse.

Je veux que vous sachiez qu’entre le travail à distance et le déménagement dans de nouveaux bureaux, la montée en puissance des tests et des examens des moniteurs a été lente cette année, mais vous pouvez commencer à vous attendre à un calendrier d’examen plus cohérent et à des mises à jour de cette liste.

Si vous avez besoin de conseils pour savoir si un type particulier de moniteur vous convient, il y a quelques réponses aux questions courantes au bas de la liste et beaucoup plus de conseils disponibles dans notre moniteur général et moniteur de jeu guides d’achat.

Alienware La combinaison de l’OLED avec la technologie de couleur Quantum Dot de Samsung fait de cet Alienware 34 pouces une vedette. Avec des performances et une qualité de jeu exceptionnelles, une précision des couleurs et des tons exceptionnelle (notamment dans les zones d’ombre sombre, où l’OLED est faible), une véritable prise en charge HDR, un concentrateur USB, un ensemble de commandes solide et une garantie de trois ans supérieure à la moyenne contre les brûlures -in, il est vraiment difficile à battre. Ce n’est pas parfait : il n’a pas de haut-parleurs, bien que ceux intégrés aux moniteurs aient tendance à être assez boiteux, et je ne suis pas ravi de la conception de la disposition des connecteurs et de la gestion des câbles, pour ne citer que quelques détails. Mais c’est certainement un excellent choix polyvalent. En septembre, Alienware a annoncé un modèle de suivi, l’AW3423DWF, qui sera moins cher à 1 100 $. Pour autant que je sache, c’est essentiellement le même panneau, mais au lieu de G-Sync, il prend en charge FreeSync Pro et le nouveau VESA Adaptive-Sync, deux connecteurs DP et un HDMI contre l’inverse sur l’ancien modèle et 120 Hz VRR lorsqu’il est branché à une console. Il pourrait y avoir d’autres ajustements car il perd la surcharge supplémentaire du silicium G-Sync (par exemple, il peut soi-disant se monter plus près d’un mur avec un support VESA). Il devrait être mis en vente aux États-Unis début novembre. Test de l’Alienware 34 QD-OLED (AW3423DW)

L’Innocn à écran plat de 40 pouces échange une certaine excellence contre la valeur, ce qui en fait un moniteur polyvalent solide si vous avez besoin d’un gros pour moins cher et que vous êtes d’accord avec une précision supérieure à la moyenne, mais pas la meilleure de sa catégorie, en matière de jeu ou de couleur. . De plus, il est livré avec du matériel de montage VESA dans la boîte, ce qui est pratique si vous souhaitez le monter sur un mur ou un bras, et contrairement à de nombreux concurrents “économiques”, il dispose d’une connexion USB-C avec une alimentation de 90 watts . Comme de nombreux écrans gros pour moins, l’Innocn a une résolution quelque peu basse pour sa taille – 3 440 x 1 440 – mais si vous redimensionnez normalement votre vue, cela devrait convenir. Le jeu est solide, mais si vous jouez à des jeux avec une action très rapide, les artefacts de mouvement peuvent vous déranger. Il gère cependant les taux de rafraîchissement de 144 Hz (DP) et 100 Hz (HDMI). Et il possède de nombreuses fonctionnalités peu efficaces ou non documentées. Avis Innocn 40C1R Vous recevez des alertes de prix pour Innocn 40C1R

Lori Grunin/Crumpe L’une de mes bêtes noires avec la majorité des moniteurs est l’emplacement de tous les connecteurs dans un renfoncement difficile à atteindre. Ce n’est pas un problème si vous n’avez jamais besoin d’accéder aux ports USB ou d’échanger les câbles vidéo. Mais si vous le faites, alors ce HP se distingue par son dos en angle de diamant qui place essentiellement tous les connecteurs sur les côtés. Ce n’est pas en reste comme moniteur non plus. Mon appareil a nécessité quelques ajustements pour atteindre une meilleure précision des couleurs, mais il a été assez bon par la suite. Et il est idéal pour les jeux sur PC et sur console, avec la prise en charge du 4K à 144 Hz sur DisplayPort et du VRR 4K/120 Hz compatible avec les consoles. De plus, il a un concentrateur USB. Ne l’obtenez pas si vous voulez un vrai HDR ou si vous êtes influencé par l’attrait des haut-parleurs – ces derniers sont bons pour les notifications boop et bip, par exemple, mais ne peuvent pas remplacer un vrai système de haut-parleurs ou un casque. Et ma seule bête noire à propos de la conception est l’incapacité du support à pivoter. Test du HP Omen 27U Vous recevez des alertes de prix pour HP Omen 27u

Dell Le panneau IPS Black de Dell dans ce moniteur 32 pouces (plus webcam, micro et haut-parleurs) offre la large gamme de couleurs IPS plus des noirs plus profonds, ce qui signifie un contraste plus élevé que d’habitude. Et cela se traduit par des yeux plus agréables pendant de longues journées devant l’écran. La “vidéoconférence” fait référence à une webcam 4K inclinable, des haut-parleurs 12w, une matrice de micros, des commandes tactiles de visioconférence sur la lunette et des avantages de travail supplémentaires comme l’alimentation et la connexion en guirlande du moniteur, une tonne de connexions USB pour la station d’accueil et plus encore. Si vous aimez que votre bureau ressemble à une photo d’archive, c’est une solution propre. Et certains des ports USB sont même à portée de main. Étant donné que la plupart des fonctionnalités sont contrôlées dans le logiciel, ce n’est pas un bon choix pour les utilisateurs de Mac. C’est cher, mais cela inclut l’équivalent d’une webcam, d’un téléphone de conférence et d’un hub. Donc, si vous en avez besoin, cela atténue quelque peu le choc de l’autocollant. Si et quand il sera en vente, ce sera également une bonne valeur. Dell a publié un micrologiciel qui, selon lui, résout au moins certains des problèmes que j’avais lorsque je l’ai examiné – principalement concernant la qualité du son et de l’image pour le micro et la caméra – mais je n’ai pas pu revenir en arrière et retester. Examen du moniteur de visioconférence Dell UltraSharp 32 (U3223QZ) Vous recevez des alertes de prix pour Dell UltraSharp 32 Video Conferencing Monitor (U3223QZ)

Pomme Cher mais joli – avec une excellente précision des couleurs et des profils de référence ainsi qu’un bon système audio à six haut-parleurs – l’Apple Studio Display donne aux fans de l’écosystème Mac exactement ce que l’on attend d’Apple. Cela inclut également certains des inconvénients, tels que l’absence de commandes physiques, pas de HDR, un coût supplémentaire pour un support qui vous permet de régler la hauteur (sans pivotement ni rotation), une connexion d’entrée unique et les trois ports USB-C sur le arrière plutôt que facilement accessible. Examen de l’écran Apple Studio

Autres moniteurs notables

(479 $): La première incursion d’HyperX dans les moniteurs de jeu ressemble un peu à un ballon d’essai. La société mère HP vend déjà une gamme de moniteurs de jeu Omen, et il semble qu’un moniteur plus un bras ne soit qu’une tentative de différenciation. Le

Armada 27 est un bon écran de jeu 165 Hz, 1440p et le bras est livré avec des pièces pour plusieurs types de montage, mais je n’étais pas un grand fan de la conception du bras et il existe de meilleurs moniteurs 27 pouces 1440p pour l’argent.

(900 $) : Ce moniteur optimisé pour PlayStation – mais pas de la division PlayStation de Sony – est une excellente expérience HDR (AffichageHDR 600 avec gradation locale à 96 zones) et fonctionne comme annoncé avec la PS5. Si vous envisagez de le monter sur un bras ou un support compatible VESA, augmentez mon opinion de quelques crans ; Au fil du temps, j’ai appris à détester de plus en plus le design du stand. De plus, le Dans la zone M9 prend une éternité pour faire défiler les entrées en mode de sélection d’entrée automatique sur un système multimoniteur/entrée.

Surveiller les FAQ

De quelle taille d’écran ai-je besoin ? Toutes choses étant égales par ailleurs, et si vous avez l’espace et le budget, plus c’est gros, mieux c’est. L’étiquetage de la taille de l’écran est basé sur la longueur de la diagonale : cela a facilité la comparaison lorsque presque tous les écrans avaient le même rapport d’aspect (le rapport du nombre de pixels horizontaux aux pixels verticaux). Mais les écrans larges et ultra-larges sur les ordinateurs de bureau et les nouveaux ratios sur les ordinateurs portables (tels que 3: 2 ou 16: 10) rendent la tâche un peu plus difficile. Si vous vous souvenez de votre géométrie et de votre algèbre, vous pouvez calculer la largeur et la hauteur de l’affichage si vous connaissez également le rapport d’aspect (car largeur/hauteur = rapport d’aspect et largeur² + hauteur² = diagonale²). Plus le rapport d’aspect est éloigné de 1: 1, plus l’écran est large et plus les côtés seront hors de votre centre de vision si vous êtes de près. Le calcul vous permettra également de déterminer les dimensions physiques de l’écran, notamment la largeur, pour vous assurer qu’il s’adaptera à l’espace alloué. Calculateur PPP peut faire le calcul pour vous.

Dois-je avoir deux écrans ou un ultra large ? Cela dépend vraiment de ce que vous faites. Par exemple, si vous voulez un moniteur de jeu très rapide pour jouer et un écran haute résolution pour le travail, il est beaucoup moins cher d’en obtenir deux qu’un seul qui fait les deux. Ou si vous avez besoin d’un moniteur aux couleurs précises pour la conception mais que vous voulez un moniteur à haute luminosité pour les jeux, il est également beaucoup moins cher d’en obtenir deux plus petits – j’ai deux modèles de 27 pouces pour cette raison. Mais si vous avez juste besoin d’une tonne d’espace d’écran, un seul ultra large pourrait être plus simple.

Besoin de plus de conseils ? Nous avons des informations plus détaillées sur ce qu’il faut rechercher dans un moniteur à usage général et plus précisément ce qui est important dans un moniteur de jeu.

Toutes les mesures sont effectuées à l’aide Calman Ultimate 2021 R4 de Portrait Display logiciel à l’aide d’un Écran Calibrite ColorChecker Plus (anciennement X-Rite i1Display Pro Plus) et un Murideo Six-G générateur de modèles pour les tests HDR si nécessaire, ou les modèles Client3 HDR dans Calman, si possible. L’étendue de nos tests dépend des capacités du moniteur, de la technologie d’écran et de rétroéclairage utilisée, et du jugement de l’examinateur. Sur les modèles les plus basiques, nous pouvons nous contenter de la luminosité, du contraste et de la gamme de couleurs, tandis que sur des écrans plus performants, nous pouvons effectuer des tests de la plupart des modes sélectionnables par l’utilisateur pour les jeux ou l’utilisation critique des couleurs, l’uniformité, etc. Pour le travail des couleurs, nous pouvons également effectuer des tests pour vérifier comment la précision du point blanc varie avec la luminosité. Les résultats de précision des couleurs rapportés en unités de Delta E 2000 sont basés sur l’ensemble de patchs Pantone standard de Calman, plus les patchs de niveaux de gris et de tons chair. Les résultats des points blancs sont basés à la fois sur la valeur de blanc réelle et sur la température de couleur corrélée pour l’ensemble de l’échelle de gris (21 patchs, 0 à 100 %) arrondis au 50 K le plus proche tant qu’il n’y a pas de grandes variations. Nous utilisons également Anti-flou‘ tests de mouvement pour évaluer les artefacts de mouvement (tels que les images fantômes) ou les problèmes liés au taux de rafraîchissement qui peuvent affecter le jeu.