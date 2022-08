Meilleurs moniteurs de glucose en continu pour 2022

Les personnes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2 doivent surveiller leur glycémie et gardez-le sous contrôle. C’est une énorme priorité, et bien que personne n’aime se piquer les doigts toute la journée et tester son sang, cela doit être fait. Traditionnel moniteurs de glycémie peut être pénible, mais il existe une autre option. Les systèmes de surveillance continue de la glycémie, également appelés appareils CGM, sont beaucoup plus pratiques et peuvent être portés et utilisés pendant de longues périodes. Cela facilite la vérification de votre glycémie par rapport à d’autres méthodes.

“Les moniteurs de glycémie en continu offrent une surveillance plus intensive des niveaux de sucre d’un patient diabétique”, a déclaré le Dr Rebecca Fenichel, endocrinologue à Groupe médical Westmed. “Ils sont particulièrement bien adaptés aux patients qui doivent vérifier plusieurs fois par jour, ou aux patients qui souhaitent obtenir des commentaires plus fréquents au cours de la journée.”



Un détail important à noter est que même si n’importe qui peut acheter un lecteur de glycémie ordinaire, vous aurez besoin d’une ordonnance de votre médecin pour un système CGM. Les médecins peuvent recommander un appareil de surveillance continue de la glycémie pour des raisons liées à votre situation de santé et à votre style de vie, mais cela peut ne pas fonctionner pour le plan de soins du diabète unique de chacun.

Les appareils CGM peuvent également vous donner, à vous et à votre médecin, plus d’informations sur le taux de sucre dans le sang qu’un lecteur standard – par exemple, si votre glycémie commence à chuter trop bas, l’appareil peut vous avertir, “ce qui peut être une fonctionnalité très utile pour aider les patients à éviter hypoglycémie », a déclaré Fenichel. “Ils peuvent vous dire non seulement quel est votre taux de sucre actuel, mais aussi s’il est en hausse ou en baisse.”

Pour cet article, nous avons consulté des médecins, dont Fenichel, et recherché les moniteurs les plus populaires pour sélectionner les meilleurs moniteurs de glycémie en continu sur le marché pour 2022.

Freestyle libre Ce lecteur est recommandé par Fenichel et a été précédemment recommandé par le Dr Nate Favini, responsable médical de Vers l’avant. “Pour les personnes qui souhaitent obtenir des informations plus approfondies sur leur glycémie, je recommanderai souvent le Freestyle Libre pour une surveillance continue de la glycémie”, a déclaré Favini. “En plaçant un capteur sur votre bras, vous pouvez suivre votre glycémie en permanence tout au long de la journée et développer votre compréhension de ce qui fait monter et descendre votre taux de sucre. Les gens seront souvent surpris que des aliments qu’ils supposaient bons pour leur taux de glucose puissent provoquer des pics de sucre. Bien que les moniteurs de glycémie en continu soient plus chers, ils peuvent vous aider à comprendre quels types d’aliments et d’exercices sont les meilleurs pour vous. Pour lire votre glycémie sur le Freestyle Libre, vous effectuez une analyse rapide avec l’appareil CGM pour obtenir une lecture. Il existe également des alarmes facultatives si votre glycémie devient trop élevée ou trop basse.

Dexcom “Je trouve que la surveillance continue de la glycémie est un outil précieux dans la gestion du diabète de type 1 et 2”, a déclaré le Dr Josh Emdur, directeur médical de SteadyMD. “Les données CGM fournissent des informations exploitables pour aider les patients à suivre leur réponse glycémique aux choix alimentaires et aux niveaux d’activité.” Le Dexcom G6 ne vous oblige pas à scanner manuellement pour obtenir une lecture du niveau de glucose – à la place, vous obtenez une lecture sans fil soit sur un appareil récepteur dédié, soit sur votre téléphone ou Apple Watch. Le Dexcom G6 lit votre glycémie toutes les cinq minutes, en gardant une trace de votre glycémie tant que vous le portez nuit et jour. Vous pouvez définir une plage personnalisée pour l’endroit où vous souhaitez que votre glycémie soit, et si elle entre dans les plages de glycémie basse ou élevée que vous avez définies, vous en serez averti. “Pour les patientes sous pompe à insuline, le Dexcom G6 peut se connecter à votre pompe et offrir un système en boucle fermée pour désactiver votre insuline si vous baissez. Le moniteur Dexcom est également approuvé pendant la grossesse et offre une surveillance continue que vous pouvez voir sur votre téléphone à tout moment », explique Fenichel.

Sens éternel Si vous voulez un appareil que vous pouvez configurer et que vous n’avez pas à vous soucier de le réinsérer jusqu’à 90 jours, Eversense est une excellente option pour la gestion du diabète. Un professionnel de la santé insérera le capteur, puis vous placerez l’émetteur au-dessus. Une fois le capteur en place, vous n’avez pas à le changer pendant environ 90 jours, une longue durée de vie du capteur. L’émetteur lui-même peut vous alerter si votre glycémie est trop élevée ou trop basse, et vous pouvez également obtenir des lectures sans fil envoyées sur votre téléphone via une application. Vous pouvez partager vos données de glycémie à partir de votre application avec votre médecin ou toute autre personne souhaitant vérifier vos mesures de glycémie.

Diabète Medtronic Le système Guardian Connect est un CGM qui peut vous indiquer rapidement vos lectures de glycémie actuelles via une application connectée et vous permet également d’accéder facilement aux tendances et aux données sur votre glycémie au fil du temps. Une caractéristique qui se démarque avec The Guardian est les alertes “prédictives” que vous pouvez recevoir concernant votre sucre. Contrairement à d’autres systèmes CGM qui vous alertent lorsque votre glycémie est déjà élevée ou basse, The Guardian utilise une technologie qui prédit quand votre glycémie pourrait devenir élevée ou basse, avant que cela ne se produise. Une autre fonctionnalité fournie avec le moniteur est l’application d’assistant de diabète Sugar.IQ pour la gestion du diabète, qui utilise vos données pour vous aider à déterminer quel régime, exercice et insuline vous conviennent le mieux.



