Meilleurs moniteurs de fréquence cardiaque avec sangle de poitrine pour 2022

Selon le Organisation mondiale de la santé, tous les adultes devraient faire de l’exercice pendant au moins deux heures et demie chaque semaine s’ils font des entraînements modérés. Ceux qui pratiquent une activité physique vigoureuse devraient faire au moins 75 minutes d’exercice par semaine. Que vous vous entraîniez peu ou beaucoup, le suivi de votre exercice peut vous aider à rester motivé et vous donner un aperçu de la façon la plus saine de bouger davantage. Un moniteur cardiaque avec une sangle de poitrine anti-stress peut être votre meilleur partenaire d’entraînement. Et nous sommes là pour vous aider à trouver la meilleure ceinture pectorale pour moniteur de fréquence cardiaque.

Lorsqu’il s’agit d’optimiser votre séance d’entraînement, en particulier lorsque votre sport de prédilection est une activité basée sur la distance, comme fonctionnement ou vélo — Les données peuvent vous permettre de tirer le meilleur parti de chaque entraînement à court et à long terme. La surveillance de la fréquence cardiaque peut vous aider à suivre votre rythme cardiovasculaire et santé globale.

Recueillir des mesures telles que votre vitesse, votre fréquence cardiaque, votre distance, calories brûléesla longueur de foulée, la cadence, l’altitude et le dénivelé peuvent vous aider à affiner votre plan d’entraînement pour atteindre un objectif spécifique. objectif de remise en forme. C’est pourquoi trouver le meilleur moniteur de fréquence cardiaque avec une ceinture pectorale confortable à porter (et l’associer à un application de remise en forme pratique sur votre smartwatch ou un Traqueur de Fitness comme un Fitbit Versa ou Fitbit Charge) est si essentiel pour vos objectifs de fitness et votre santé.

De tous les différents types de moniteurs de fréquence cardiaque, les sangles de poitrine sont parmi les meilleures pour les athlètes de fond car elles ont tendance à obtenir des lectures de données de fréquence cardiaque plus précises qu’un brassard, un moniteur de poignet ou un tracker de fitness traditionnel. Les sangles de poitrine ont la réputation d’être inconfortables et irritantes, mais avec un bon moniteur de fréquence cardiaque, vous oublierez qu’elles sont là – jusqu’à ce que vous vérifiiez la lecture de votre moniteur cardiaque à la fin de votre séance d’entraînement. Ci-dessous, vous trouverez nos choix pour les meilleurs moniteurs de fréquence cardiaque à sangle de poitrine. Nous mettons régulièrement à jour cette liste au fur et à mesure que de nouveaux modèles sont disponibles.

Le seul point négatif que j’ai remarqué est que le Polar H10 ne dispose que de suffisamment de mémoire embarquée pour une seule séance d’entraînement. Ce n’est pas grave si vous vous souvenez de synchroniser votre téléphone ou votre montre après votre course, mais ces données sont perdues si vous oubliez et partez courir le lendemain.

Les points de friction en silicone le long de la sangle minimisent les déplacements et les glissements, et la boucle s’ajuste facilement pour un bon ajustement. Le H10 prend en charge deux connexions Bluetooth simultanées, donc si vous portez une montre intelligente et utilisez du matériel de fitness tel qu’un vélo stationnaire ou un ergomètre, vous pouvez vous connecter aux deux. Si votre équipement de gym utilise la technologie ANT Plus, vous pouvez potentiellement activer jusqu’à trois connexions d’appareils Bluetooth à la fois.

Le H10 de Polar m’a vraiment séduit, mais je me demande si c’était parce que j’utilisais une montre Polar comme base de comparaison. Le H10 est précis (par rapport aux données de fréquence cardiaque Polar Ignite), fiable, confortable et compatible. Il est compatible avec iOS et Android, utilisant Bluetooth et ANT Plus Connectivité pour coupler avec une variété d’appareils.

La version mise à jour du Wahoo Tickr X prend en charge jusqu’à trois connexions Bluetooth simultanées, ce qui est pratique si vous souhaitez synchroniser votre surveillance de la fréquence cardiaque à la fois avec un tracker d’activité porté au poignet et avec votre téléphone. Cependant, vous n’aurez pas besoin de transporter votre téléphone pendant que vous courez avec le Wahoo Tickr X, car il dispose de 50 heures de mémoire intégrée qui stocke la fréquence cardiaque, aidant à suivre la variabilité de la fréquence cardiaque, vérifiant la fréquence cardiaque cible et les calories brûlées. .

En plus d’offrir un confort extrême, le Wahoo Tickr X offre également une compatibilité complète. Cette sangle de fréquence cardiaque se connecte à presque tout, y compris les appareils iPhone et Android, les montres Garmin et plus de 50 applications de fitness.

Garmin

Ce moniteur de fréquence cardiaque est petit, léger et capture six métriques de course cool : cadence, oscillation verticale (« rebond » dans votre course), temps de contact au sol, équilibre gauche/droite, longueur de foulée et rapport vertical (hauteur d’oscillation à foulée). -longueur). Porter le HRM-Run m’a fait me sentir beaucoup plus comme un coureur sérieux que je ne le suis – ou du moins que je ne l’ai été au cours des six ou sept derniers mois.

Le Garmin HRM-Run est livré avec une batterie d’une durée de vie impressionnante : il dure une année entière, en supposant que vous courez une heure par jour, une fois par jour. Pour moi (et de nombreux autres coureurs occasionnels), cette sangle de poitrine durerait bien plus d’un an. Pour les coureurs sérieux, la longue durée de vie de la batterie élimine le besoin d’une charge hebdomadaire gênante ou, Dieu nous en préserve, de partir courir pour se rendre compte que votre moniteur de fréquence cardiaque est mort.

Garmin connaissait son public cible avec ce capteur de fréquence cardiaque, car il est également fin, léger et confortable. Cet appareil Garmin m’a accompagné lors de ma plus longue course tout au long de la phase de test de ce projet – un huit milles – et je ne me suis pas frotté ni mal à l’aise du tout.