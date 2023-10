Meilleurs moments viraux de la semaine 6 de la NFL : LeBron crie CMC et Tyreek Hill selfies backflip

La saison de la NFL continue avec des affrontements délicieusement intrigants de toute la ligue !

Après un coup d’envoi précoce des Ravens-Titans depuis Londres, les Bears et les Vikings s’affrontent dans un affrontement NFC Nord, les deux équipes cherchant à éviter de glisser davantage dans le classement. L’ancienne star de l’Ohio State Nick Bosa et les 49ers affrontent les Browns à Cleveland.

Plus tard, Jalen Hurts et les Eagles se rendent au MetLife Stadium pour affronter Zach Wilson et les Jets, et les anciens choix n°1 au classement général Jared Goff et Baker Mayfield s’affrontent alors que les Lions affrontent les Buccaneers à Tampa Bay.

Les réseaux sociaux étaient en effervescence grâce à une liste pleine d’action ! Découvrez les moments où tout le monde a parlé ici.

Eagles de Philadelphie contre Jets de New York (16 h 25 HE, FOX)

Aaron Rodgers observation!

Moins de cinq semaines après s’être déchiré le tendon d’Achille lors du premier entraînement de la saison, le quart-arrière vedette des Jets marche – et lance – sans aucune béquille.

Marc Sánchez revient à MetLife!

L’ancien quart-arrière des Jets sera de la partie alors que son ancienne équipe affrontera les Eagles lors du match américain de la semaine sur FOX, et l’homme anciennement connu sous le nom de « The Sanchize » est heureux d’être dans son ancienne maison.

Jalen Hurts est FORT

Oups

Après qu’une décision initiale ait fait croire aux fans des Jets qu’ils avaient arrêté Hurts au 4e et au but, elle a été annulée lors de la rediffusion et Philadelphie a obtenu le touché.

Gardien de sauce aime Quinnen Williams interception

Le demi défensif vedette des Jets, blessé ce match, a eu des blagues après que le joueur de ligne défensive Quinnen Williams ait éliminé Hurts.

Vivez par le Swift, mourez par le Swift

Deux semaines après que Taylor Swift ait visité le MetLife Stadium pour regarder Travis Kelce et les Chiefs affronter les Jets, D’Andre Swift a une série de touchés difficiles…

…avant de perdre un échappé en fin de première mi-temps.

Travis Kelce observation!

Aucune Taylor Swift n’a été repérée au MetLife Stadium, mais selon la rumeur, son petit ami serait là pour soutenir son frère Jason Kelce.

Quelle prise, Garrett Wilson!

Le Jet de deuxième année a continué de prouver pourquoi il est l’un des jeunes joueurs les plus appréciés de la ligue.

Lions de Détroit contre Buccaneers de Tampa Bay (16 h 25 HE, FOX)

Tampa Bay avec quelques FIRE de retour

Les Buccaneers – et Baker Mayfield – ramènent les années 70 avec leurs retours en crème.

Un bloc et un câlin !

Amon-Ra St. Brown a obtenu le premier touché du match grâce à un blocage épique de Craig Reynolds, puis a embrassé son coéquipier sur la touche.

La réhabilitation high-tech de Baker Mayfield

Après avoir subi une coupure au doigt, le quarterback des Bucs avait un moyen simple d’essayer de se soigner.

Jameson Williams PÉTARD

Une frappe de 45 verges contre le choix de première ronde récemment revenu a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre Raiders de Las Vegas (16 h 05 HE)

Mac JonesLes Patriots ont eu du mal au début

La Nouvelle-Angleterre est dans un autre trou en début de Las Vegas après un touché de l’ancien Patriot Jakobi Myers, sur une passe de l’ancien Patriot Jimmy Garropolo, sur une équipe entraînée par l’ancien coordinateur offensif des Patriots Josh McDaniels.

Les Patriots marquent leur premier touché – depuis la semaine 3

Cardinals de l’Arizona contre les Rams de Los Angeles (16 h 25 HE, FOX)

Restez à l’écoute des mises à jour !

PLUS TÔT:

Ravens de Baltimore contre Titans du Tennessee

Quand à Londres…

Les deux équipes ont célébré leur touché de niveau A de l’autre côté de l’Atlantique alors que les Ravens battaient les Titans lors de la finale des Jeux de Londres de la NFL.

Lamar Jackson garder l’essentiel

Vikings du Minnesota contre Chicago Bears (13 h HE, FOX)

Supporter tout ça

Ce fan donne un tout nouveau sens à l’expression « casque Bears ».

La sauvegarde fascinante des Bears

Justin Fields est hors du jeu en raison d’une blessure, ce qui signifie que son remplaçant, l’ancien quart-arrière de la Division II Tyson Bagent – ​​qui a une histoire familiale incroyable.

49ers de San Francisco contre les Browns de Cleveland (13 h HE, FOX)

« Ne piquez pas l’ours ! »

L’équipe de « NFL on FOX » n’était pas ravie de la bagarre d’avant-match entre les Browns et les 49ers du point de vue des Browns.

Joyeux Halloween?

Ce fan des Browns est complètement dans l’esprit d’octobre.

15 de suite pour CMC !

Christian McCaffrey compte désormais 15 matchs consécutifs avec un touché, à égalité pour la deuxième plus longue séquence de l’histoire de la NFL. Son dernier score lui a valu les félicitations de LeBron James lui-même !

James n’est pas le seul à l’aimer du CMC. McCaffrey a partagé une étreinte émotionnelle avec l’ancien coéquipier des Panthers et actuel de la NFL lors de l’avant-match de l’analyste FOX Greg Olsen.

Énorme Déommodore Lenoir l’interception suscite des éloges

Kyle Shanahan, les réseaux sociaux ne sont pas ravis des arbitres

Large à droite !

Les médias sociaux ont réagi à la défaite des 49ers suite au panier manqué de Jake Moody à la dernière seconde.

Seahawks de Seattle contre Bengals de Cincinnati (13 h HE)

Toujours toujours ouvert

Ja’Marr Chase double sa diatribe virale d’il y a deux semaines, même s’il est clair qu’il n’y a pas de rancune après la performance exceptionnelle de Chase en Arizona la semaine dernière. Pourtant, le numéro 1 veut que le monde sache que, comme lors du 11 septembre, il est toujours ouvert.

Sauvez cette balle !

Joe Burrow devait s’assurer que la recrue des Bengals Andrei Iosivas récupérait le ballon lors de son premier touché en souvenir.

A fait le Bengals gagner la victoire contre le Faucons de mer…

… ou Seattle a-t-il trahi le jeu ?

Panthers de la Caroline contre les Dolphins de Miami (13 h HE)

Mike McDaniel avec le Miami HEAT!

L’entraîneur-chef des Dolphins est peut-être le plus grand esprit offensif de la ligue – et il possède également les coups de pied les plus rapides.

Colline Tyreek selfie backflip !

Comment ça se passe pour une célébration d’un touché ? Après son score de feu vert, le receveur vedette des Dolphins a reçu un téléphone et a effectué un backflip tout en s’enregistrant.

Tous dans la famille Tide

Les Dolphins de Tua Tagovailoa se sont retirés tard pour ramener les Panthers de Bryce Young à 0-6, mais c’était tout l’amour après le match entre deux anciens quarts-arrière de l’Alabama.

Les dauphins restent Dolphining

L’offensive de Miami – et ses célébrations de touché – restent d’élite.

Saints de la Nouvelle-Orléans contre les Texans de Houston (13 h HE, FOX)

Les fans de Houston sont inconditionnels !

L’impressionnante année de recrue de CJ Stroud jusqu’à présent a permis aux fans texans de lever les yeux – et de se parer.

Commandants de Washington contre les Falcons d’Atlanta (13 h HE)

Il est temps pour un changement de QB à Atlanta ?

Desmond Ridder a connu de grandes difficultés lors de sa première défaite à domicile en tant que titulaire depuis qu’il était au lycée. Est-il temps pour les Falcons de penser à trouver un remplaçant sous le centre ?