Meilleurs moments viraux de la semaine 1 de la NFL : regardez la réaction hilarante de Geno Smith à la pression d’Aaron Donald

La NFL est enfin de retour et, avec elle, les fans se tournent vers les réseaux sociaux pour réagir à leurs moments amusants préférés dans toute la ligue.

Voici ce qui a fait vibrer les fans de la NFL en ligne lors de la première liste complète de matchs de la saison !

Packers de Green Bay contre Chicago Bears

Dick Butkus, légende du secondeur et gourou des médias sociaux

Le défenseur emblématique des Bears de Chicago, Dick Butkus, est à Soldier Field aujourd’hui et essaie de rester branché avec les enfants.

Pour l’instant, ça se passe bien.

Maman est à fond !

Les Packers ont conduit le ballon sur le terrain pour un touché lors de leur première possession, pour le plus grand plaisir de la mère de leur nouveau QB1 Jordan Love.

Devenir chipy

Il y a peut-être de nouveaux visages chez les Packers et les Bears, mais aucun amour perdu entre ces rivaux historiques.

Nouvelle année, même misère des ours

Les Packers se sont retirés en seconde période, offrant des vues familières à Chicago contre leurs principaux rivaux.

Jordan Love impressionne en tant que nouveau titulaire des Packers

Aaron Rodgers a peut-être fini de tourmenter les Bears au sein de la division, mais il semble qu’il passe le relais.

Rams de Los Angeles contre Seahawks de Seattle

Pete Carroll est HYPÉ

Le joueur de 71 ans a dû être retenu sur le banc de touche après que son équipe ait bloqué un coup de pied contre ses rivaux de division.

Géno Smithil est comme nous

Smith est peut-être le joueur de retour en titre de l’année dans la NFL, mais sa réaction en voyant Aaron Donald s’en prendre à lui est exactement celle de la plupart des gens.

Smith a également montré une certaine frustration visible alors que les Rams se retiraient tardivement.

Raiders de Las Vegas contre Broncos de Denver

Ne change jamais, Sean Payton

L’ancien analyste de la NFL sur FOX a commencé son mandat d’entraîneur-chef des Broncos en essayant d’évoquer le moment le plus légendaire de son mandat avec les Saints de la Nouvelle-Orléans : un coup de pied en jeu. Cela a presque fonctionné aussi, jusqu’à ce que Denver soit pénalisé sur le jeu.

Jimmy G HYPED après avoir décroché le W

Une troisième mêlée a donné à Jimmy Garoppolo une victoire lors de ses débuts avec les Raiders, et l’ancien 49er était gonflé.

Dolphins de Miami contre Chargers de Los Angeles

High five pour Herbie !

Après un feu vert QB pour reprendre la tête des Dolphins de Tua Tagovailoa, Justin Herbert a eu une fête amusante avec l’un de ses entraîneurs.

Tua en feu !

Le QB des Dolphins affrontera la star des Chargers qui a choisi une place derrière lui en 2020.

Eagles de Philadelphie contre Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Nouveau papa TD !

DeVonta Smith a capté le premier touché offensif des Eagles de la saison, puis a secoué le football comme s’il avait bercé sa fille nouveau-née.

Brady adore ça !

Les Patriots ont rejoint le tableau avec une passe de touché de Mac Jones à Hunter Henry, et le nouveau retraité Tom Brady – effectuant son premier voyage à Foxboro depuis qu’il a quitté l’équipe en 2020 – a célébré aux côtés du propriétaire Robert Kraft.

Brady a été la première légende de l’équipe à instaurer une nouvelle tradition de sonnerie de cloche lors de l’avant-match du Gillette Stadium.

Brady a même ramené un cri familier lors d’une cérémonie à la mi-temps en son honneur.

49ers de San Francisco contre Steelers de Pittsburgh

Pas un bon début pour Pittsburgh

San Francisco a marqué 20 points consécutifs en première mi-temps pour démarrer une saison au cours de laquelle beaucoup pensaient que les Steelers pourraient rivaliser dans une AFC chargée, tandis que l’offensive des Steelers semblait en quelque sorte pire que ses difficultés la saison dernière. Les réseaux sociaux ont réagi en conséquence.

Le dab refuse de mourir

Pat Freiermuth a inscrit les Steelers au tableau avec un touché juste avant la mi-temps… et a célébré avec une touche ?!?

Brandon Aiyuk ça bouloche !

Le receveur des 49ers s’offre une journée, attrapant deux touchés et en réalisant un autre avec un bloc crucial sur une longue course de Christian McCaffrey. Les réseaux sociaux en prennent note.

Statistique étrange mais vraie de Brock Purdy

Les 49ers se sont imposés 30-7, ce qui rend cette pépite toujours d’actualité.

Panthers de la Caroline contre Falcons d’Atlanta

Oups !

Il a fallu un peu plus d’un quart à la recrue des Panthers Bryce Young, le choix n ° 1 du repêchage de la NFL de cette année, pour lancer son premier touché en tant que professionnel. Mais les choses ont rapidement empiré lorsque l’ailier rapproché vétéran Hayden Hurst, qui a capté la passe, a lancé le ballon dans la foule.

Hurst a ensuite évoqué l’incident sur les réseaux sociaux, confirmant qu’il avait finalement récupéré le ballon.

Freddie Falcon vole !

Parlez d’un spectacle à la mi-temps, alors que la mascotte des Falcons a littéralement plongé depuis les chevrons du stade comme un véritable faucon.

Jaguars de Jacksonville contre Colts d’Indianapolis

Grand jour pour A-Rich !

Le camarade recrue de Young, Anthony Richardson, a utilisé ses jambes pour son premier score dans la NFL, et sa famille était là pour en être témoin en personne.

Jouez en tête-à-tête !

Le vétéran DeForest Buckner a forcé un échappé, puis l’a renvoyé pour un touché et a marqué lorsqu’il a remarqué que l’arbitre n’avait pas fait exploser le jeu. Il était ravi lorsque son atterrissage a été confirmé par l’examen.

Jacksonville a le dernier mot

Les Jaguars se sont ralliés pour une victoire 31-21, puis ont visé leurs rivaux de l’AFC Sud et leurs pratiques embarrassantes de bannières sur les réseaux sociaux.

Cardinaux de l’Arizona chez les commandants de Washington

Depuis son siège !

Ce moment de la semaine 1 nous a peut-être déjà donné notre meilleur lancer de drapeau d’arbitre de la saison.

Buccaneers de Tampa Bay contre Vikings du Minnesota

Est Justin Jefferson un joueur à double sens ?

S’inspirant peut-être de Travis Hunter du Colorado, le receveur vedette des Vikings a réussi sept attrapés pour 138 verges en première mi-temps – et un plaquage dur.

Baker prépare un W !

Lors de ses débuts avec les Buccaneers, Baker Mayfield a mené Tampa Bay à une victoire surprise contre le Minnesota, ravivant ainsi ses fans sur les réseaux sociaux.

Bengals de Cincinnati contre Browns de Cleveland

The Browns : le talon d’Achille de Joe Burrow

Après avoir signé jeudi le contrat le plus riche de l’histoire de la NFL, Joe Burrow et ses Bengals sont une nouvelle fois tombés face à leur rival Browns, s’inclinant 24-3. Beaucoup n’ont pas tardé à évoquer le fait que Ja’Marr Chase avait qualifié les Browns de « Elfes » avec dérision il y a quelques jours en prévision du match.

Chase, pour sa part, a doublé son commentaire sur les « Elfes ».

Cowboys de Dallas contre Giants de New York (20 h 20 HE)

