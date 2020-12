La fille d’anniversaire Niharika Konidela est née du producteur et acteur Nagendra Babu. Elle est également la nièce de Chiranjeevi et Pawan Kalyan, et la sœur de Varun Tej. Niharika a fait ses débuts d’actrice avec le film Telugu 2016 Oka Manasu. En 2018, elle a fait ses débuts dans l’industrie cinématographique tamoule avec Oru Nalla Naal Paathu Solren.

L’actrice a épousé Chaitanya Jonnalagadda le 9 décembre 2020 lors d’une cérémonie traditionnelle au palais d’Udai Vilas, au Rajasthan. L’événement nuptial était une affaire intime mais grandiose. Peu de gens savent que le mariage de Niharika et Chaitanya était un mariage d’amour. A l’occasion de l’anniversaire de Niharika, faisons le tour de quelques moments magiques du mariage de # NisChay.

Niharika, une fervente utilisatrice des médias sociaux, a décidé d’annoncer la nouvelle de ses fiançailles d’une manière spéciale. Elle a partagé une photo d’une tasse de café qui a frappé Mme pour Mme, avant son nom. Parallèlement au teaser, Niharika a demandé, « Euh … quoi? »

Une semaine avant son grand jour a excité Niharika. Elle a posté un selfie avec elle, puis son futur mari, tout sourire. Niharika rayonnait de bonheur sur la photo alors qu’elle affichait un sourire d’un million de dollars. Dans la légende, elle a écrit: «Pouvons-nous déjà commencer le compte à rebours? 7 jours avant!

Niharika a partagé une série de superbes images fixes d’une séance photo. Le duo très amoureux a posé ensemble pour la caméra au bord de la piscine. Tout en partageant une photo remplie d’amour, Niharika a écrit: «Qu’est-ce qu’un mariage de deux bébés aquatiques sans une fête à la piscine?»

Quelques aperçus sains de la cérémonie du haldi de Niharika et Chaitanya ont gagné Internet. La mariée récemment devenue a traité sa famille en ligne avec des photos candides dans lesquelles le couple peut être vu se jumeler en jaune au milieu de la joie des fêtes d’avant le mariage.

La photo la plus réconfortante du mariage dont on parle tant a été partagée par Niharika sur son fil Instagram. La bonne photo des mariés valait la peine d’attendre. En plus de la photographie candide, Niharika a écrit une note douce qui se lit comme suit: «Je promets de ne manquer aucune occasion de vous faire rire comme ça. (Même si cela signifie que je dois te frapper), il n’y a pas de retour en arrière maintenant. Salut chay. «

Nous leur souhaitons une vie heureuse à venir.