Meilleurs moments de la semaine 6 de l’USFL: « Notre mascotte est meilleure »

La semaine 6 de la saison de l’USFL a vu les huit équipes se rapprocher, alors que la défaite des Breakers de la Nouvelle-Orléans contre les Stars de Philadelphie a laissé les Breakers de première place avec seulement une avance d’un match dans le Sud sur les Memphis Showboats de dernière place, qui a exclu les Maulers de Pittsburgh. Pendant ce temps, la victoire de Philadelphie l’a placé à la première place dans le Nord à 3-3, avec les trois autres équipes à la traîne d’un seul match.

La mouture de la semaine 6 a également produit des clips humoristiques avec micro.

Avant le coup d’envoi contre les Stars, le demi de coin des Breakers Vontae Diggs est passé devant « Blob », la mascotte des Stars, et lui a dit : « Notre mascotte [is] mieux que toi… tu es un blob… une mascotte de cul faible.

Blob a eu le dernier mot, cependant, alors que les Stars ont battu les Breakers, 16-10.

Les meilleurs moments avec micro de l’USFL de la semaine 6

Pendant le match, le plaqueur défensif des Breakers Reggie Howard Jr. a été vu appeler la sécurité des Stars Cody Brown un nom peu flatteur, et ce dernier a trollé le premier en disant qu’il ne pouvait pas l’entendre, le faisant se répéter. Les briseurs de ballon Wes Hills ont également déclaré à la sécurité des Stars LaDarius Wiley à plusieurs reprises qu’il était sur le point de l’éclairer.

De l’autre côté, le quart-arrière Case Cookus a semblé courir dans un touché qui aurait donné aux Stars une avance de deux points au quatrième quart avant qu’ils ne soient pénalisés pour avoir tenu. Après avoir vu le drapeau sur le terrain, Cookus a répété : « Ne le retenez pas. »

Mark Thompson et les Houston Gamblers sont sortis vainqueurs des Generals du New Jersey, 16-10. Après que Williams ait marqué le premier et unique touché de Houston, un coéquipier lui a dit « tu es un mauvais m*********** ». Sur un jeu différent, Williams a félicité le secondeur des Generals Mike Bell Jr. pour un « bon » tacle qu’il a fait sur lui. Plus tard dans le match, le receveur large des Gamblers Justin Hall a réussi une passe d’écran, a évité certains défenseurs pour un métrage supplémentaire, puis a dit à la défense des généraux qu’il était ici « toute la journée ».

Quant au New Jersey, Darius Victor a dit au secondeur des Gamblers JT Tyler « tu es fort comme de la merde » après avoir fait un tacle. Victor a ensuite demandé à l’arbitre de « s’il vous plaît » lui donner un autre mètre.

Le secondeur des Michigan Panthers Frank Ginda et l’ailier défensif Breeland Speaks ont chacun obtenu le quart-arrière des Birmingham Stallions Alex McGough pour un sac dans la défaite 27-13 de l’équipe. Après avoir regardé une rediffusion sur la ligne de touche, Speaks était incrédule quant à la façon dont Ginda avait été initialement crédité pour tout le sac, lui demandant « comment [do] vous obtenez un sac entier quand nous sommes arrivés là-bas en même temps? »

La décision a ensuite été modifiée, chaque joueur étant crédité d’un demi-sac.

Quant à Birmingham, McGough a déclaré qu’il avait de meilleurs cheveux que son coéquipier Trey Quinn.

