Meilleurs moments de la semaine 5 de l’USFL : « Nous avons enfin gagné ! »

Les résultats de la semaine 5 de la saison USFL ont produit une égalité à quatre pour la première place dans le Nord à 2-3. Cela a également mis fin à la candidature des New Orleans Breakers pour une saison sans défaite, alors qu’ils ont perdu contre les Showboats de Memphis, 17-10.

Comme d’habitude, le week-end a produit plusieurs joyaux micro.

Les Houston Gamblers ont remporté une victoire 27-20 contre les Birmingham Stallions. Le tournant du match a peut-être été lorsque le quart-arrière des Gamblers, Terry Wilson, a frappé le receveur Anthony Ratliff-Williams pour un touché de 50 verges lors du premier jeu du quatrième quart. Après la pièce, Ratliff-Williams a dit à plusieurs reprises « boum! » Le gros jeu et le point après ont donné l’avantage à Houston pour de bon.

Les meilleurs moments avec micro de l’USFL de la semaine 5

Houston a trouvé la zone des buts quatre fois en route vers la victoire. L’un de ces scores a vu Wilson demander à ses coéquipiers de « rattraper », tandis qu’un autre a vu le porteur de ballon Mark Thompson souhaiter à sa mère une « bonne fête des mères ».

Quant aux Breakers désormais 4-1, ils ont eu du mal à fabriquer l’attaque au cours de la semaine 5, mais ont produit des clips humoristiques.

Par exemple, le porteur de ballon Wes Hills a décroché un premier essai au sol pour les Breakers. En revenant au caucus, Hills a dit « putain, tu es gros » à l’ailier défensif des Showboats Kahzin Daniels

Le quart-arrière des Breakers McLeod Bethel-Thompson a reçu un coup de l’ailier défensif des Showboats Jeff McCulloch après s’être débarrassé du ballon. Après le coup, Bethel-Thompson a dit à McCulloch: « Beau coup, bébé. »

Les Philadelphia Stars sont entrés dans la semaine 5 après avoir perdu trois matchs consécutifs. Et ils semblaient prêts à aller en prolongation contre les Generals du New Jersey, qui ont réussi un touché de 11 matchs et converti la tentative de 2 points pour égaliser le match à 21 avec 21 secondes à jouer au quatrième quart. Ensuite, Terry Wright a lancé le coup d’envoi qui a suivi jusqu’à la ligne des 47 verges des généraux. Quatre jeux plus tard, Luis Aguilar s’est aligné pour un panier de 55 verges et l’a drainé.

Après le coup de pied gagnant, Aguilar était dans un état d’extase et a crié: « Nous avons finalement gagné! »

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue de football des États-Unis