Comme tous les modèles de matelas Purple, la star du matelas Purple Kid est le Purple Grid exclusif conçu pour mieux épouser le corps que la mousse à mémoire de forme et réagir plus rapidement aux mouvements du corps. La grille donne au matelas une sensation plus douce et il comporte également des canaux d’air ouverts qui permettent à l’air de circuler, donc si vous avez un dormeur chaud entre les mains, cela peut aider à réguler la température tout au long de la nuit.

Bien qu’elle soit fabriquée avec deux pouces de grille comme les matelas de taille adulte, cette version pour enfants est plus douce et plus légère, ce qui en fait également un bon choix pour les lits superposés et les configurations de style loft. Il dispose également d’une housse amovible et lavable, en cas de déversement ou d’accident inévitable. Purple recommande ce matelas aux enfants jusqu’à 14 ans et à toute personne pesant jusqu’à 115 livres.

Avantages:

Housse lavable en machine

Température neutre

Les inconvénients:

Détails supplémentaires: