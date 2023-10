Meilleurs matchs de la trêve internationale d’octobre 2023

La trêve internationale d’octobre amène des jeux de qualité supérieure sur les écrans de télévision aux États-Unis. Même si cela met un terme à ce qui a été une saison captivante en club, les supporters ont accès à d’autres compétitions. Par exemple, la prochaine semaine de matchs aura lieu les qualifications pour l’UEFA Euro 2024, les qualifications pour la Coupe du monde 2026 et les matchs amicaux.

Parmi ces matchs, les nations d’élite du monde du football affrontent des rivalités historiques. En outre, les matchs de qualification pour l’Euro 2024 offrent aux équipes des chances majeures de se qualifier. Il y a trois matchs impliquant des équipes en tête de leurs groupes respectifs. La plupart des équipes en qualifications ont encore quatre matches à jouer.

Voici cinq des meilleurs matchs disponibles pour la trêve internationale d’octobre.

Meilleurs jeux pendant la pause internationale d’octobre

5. Portugal contre Slovaquie

Vendredi 13 octobre — 14 h 45 HE — Fubo

L’un de ces trois affrontements entre les deux meilleures équipes de leur groupe de qualification pour l’Euro 2024 aura lieu entre le Portugal et la Slovaquie. Le Portugal est confortablement au-dessus de la Slovaquie avec six victoires parfaites en six matchs. Les Slovaques comptent 13 points, soit seulement trois points d’avance sur le Luxembourg.

La Slovaquie s’est qualifiée pour les deux derniers Championnats d’Europe, profitant peut-être du format élargi. Bruno Fernandes a marqué le seul but lorsque ces deux joueurs ont joué à Bratislava en septembre.

4. Espagne contre Écosse

Jeudi 12 octobre — 14 h 45 HE — Fubo

En regardant ce match entre les deux meilleures équipes de leur groupe, presque tout le monde aurait deviné que l’Espagne était en tête. Cependant, c’est l’Écosse qui affiche le bilan parfait après cinq matchs. L’Écosse a fourni à l’Espagne son seul défaut lors des qualifications puisque Scott McTominay a fourni un doublé pour vaincre les Espagnols.

Déjà assurée d’au moins une place en séries éliminatoires pour atteindre le tournoi proprement dit, l’Écosse est toujours à la recherche d’une place automatique dans la compétition. Cependant, sa forme montre de quoi l’Écosse est capable. L’Espagne constitue un test majeur pour l’Écosse, alors que les Espagnols cherchent à se venger.

3. États-Unis contre Allemagne

Samedi 14 octobre — 15 h HE — TNT et Peacock

Un changement amical majeur pour l’USMNT amène l’Allemagne à East Hartford, CT. Alors que les États-Unis sont connus pour jouer des matchs amicaux faciles, l’Allemagne présente un nouveau défi. Même si les Allemands sont en perte de forme, leur talent dépasse largement celui de l’Ouzbékistan et d’Oman, que les États-Unis ont joué lors de la dernière trêve internationale.

Pour l’Allemagne, ce match amical suscite la colère des fidèles. Plutôt que d’affronter l’élite européenne en vue de l’organisation de l’Euro 2024, les Allemands affrontent les États-Unis et le Mexique. Pour être honnête, les États-Unis ont fait mieux que l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2022.

2. Uruguay contre Brésil

Mardi 17 octobre — 20 h HE — Fanatiz

L’Uruguay et le Brésil sont deux élites d’Amérique du Sud. Non seulement les deux devraient atteindre la Coupe du monde en 2026, mais le Brésil est toujours l’un des prétendants à la victoire. Même si davantage d’équipes se qualifieront pour la Coupe du Monde aux États-Unis, chaque match de qualification est important.

De plus, c’est le premier match de l’Uruguay depuis qu’il a été annoncé qu’il serait l’un des hôtes des matchs d’ouverture de la Coupe du Monde 2030.

1. Pays-Bas contre France

Vendredi 13 octobre — 14 h 45 HE — FOX Sports 2 et Fubo

Le meilleur match à regarder pendant la trêve internationale d’octobre est le match de qualification entre les Pays-Bas et la France. Il s’agit d’un autre match entre deux équipes en tête de leur classement respectif. Avec l’histoire et les attentes qui pèsent sur ces deux équipes, la qualification pour le tournoi n’est que le début des candidatures de ces équipes pour l’Euro 2024.

La France a battu les Pays-Bas 4-0 à Paris lorsque ces deux équipes se sont rencontrées plus tôt lors des qualifications. Les Pays-Bas ont déjà une place en phase éliminatoire en raison de leur performance en Ligue des Nations de l’UEFA. Une qualification automatique apaiserait au moins la nervosité aux Pays-Bas.

PHOTO : IMAGO/ANP