Meilleurs matchs de la semaine 2 du football universitaire : Iowa-Iowa State, Texas-Alabama, plus

Semaine 2 du football universitaire la saison bat son plein !

Pour commencer, Deion Sanders et le numéro 22 du Colorado ont battu leur rival de longue date Nebraska sur « Big Noon Kickoff » lors du match d’ouverture à domicile des Buffaloes. Retrouvez toute l’action ici .

Ailleurs, l’Ohio State, numéro 5, a battu Youngstown State à deux chiffres lors de la première rencontre des deux équipes depuis 2008.

Actuellement, l’Iowa affronte son rival de l’État, l’Iowa State, dans le jeu de rivalité annuel avec le trophée CyHawk à gagner. Plus tard, le n°3 de l’Alabama accueille le n°11 du Texas au Bryant-Denny Stadium, tandis que le n°13 de l’Oregon affronte Texas Tech et Stanford affronte le n°6 de l’USC pour clôturer les choses.

Voici les meilleurs moments de l’action de samedi !

Iowa dans l’État de l’Iowa

Hawkeyes de l’Iowa IOWA -3,5

-176

o35.5

Cyclones dans l’État de l’Iowa IOWAST +3,5

+148

u35.5



Restez à l’écoute des mises à jour !

N ° 5 État de l’Ohio 35, État de Youngstown 7

Premier à frapper

Les Buckeyes étaient les premiers au conseil d’administration après que le quart Kyle McCord ait trouvé l’ancien camarade de lycée Marvin Harrison Jr. pour six.

Faites semblant jusqu’à ce que vous y parveniez

Un faux transfert a donné au quart de Youngstown Mitch Davidson une course facile dans la zone des buts pour donner aux Penguins leur premier score de la journée, ce qui a noué les choses au milieu du premier quart et a marqué le premier TD de tous les temps de YSU au stade de l’Ohio.

Un autre!

Harrison a réussi une autre passe profonde pour un touché pour donner aux Buckeyes une avance de 14-7 avant le deuxième quart.

Après un examen plus approfondi

Ohio State a obtenu son troisième touché du match après qu’un échappé de TreVeyon Henderson sur la ligne de but ait été inversé.

J’y vais

Les Buckeyes ont ajouté leur quatrième score de la journée après s’être imposés quatrième et 1. Après une courte passe de McCord, Emeka Egbuka a repoussé un défenseur des Penguins alors qu’il se dirigeait vers la zone des buts, donnant à Ohio State une avance de 28-7 à la pause.

S’éloigner

Henderson a obtenu son deuxième touché au sol de la journée, à la fin du troisième quart, pour en marquer six autres pour Ohio State.

Juste comme ça, les Buckeyes ont pris une avance de 35-7 avant le dernier quart-temps, ce qui a assuré la victoire à domicile.

À venir :

N°11 Texas au n°3 Alabama (19 h HE)

11 Longhorns du Texas TEXAS +7,0

+235

o53.5

3 Marée cramoisie de l’Alabama ALA -7.0

-293

u53.5



N°13 de l’Oregon à Texas Tech (19 h HE, FOX)

13 Canards de l’Oregon MINERAI -6.0

-241

o69

Raiders rouges de Texas Tech TEXTE +6,0

+197

u69



Stanford au n°6 de l’USC (22 h 30 HE, FOX)

Cardinal de Stanford STAN +29,0

+1813

o69.5

6 Chevaux de Troie USC USC -29,0

-6154

u69.5



