Meilleurs matchs de la Coupe du monde féminine 2023 : Nouvelle-Zélande contre Norvège

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 est là !

Pour donner le coup d’envoi, le groupe A occupe le devant de la scène jeudi (3 h HE sur FOX et l’application FOX Sports) avec le coorganisateur du tournoi, la Nouvelle-Zélande, affrontant la Norvège au stade Eden Park d’Auckland devant une foule à guichets fermés d’un peu plus de 40 000 personnes.

L’équipe néo-zélandaise, qui comprend 10 joueurs qui font leurs débuts en Coupe du monde et est dirigée par Ville des anges étoile Ali Riley vise un bon départ après avoir échoué à sortir de la phase de groupes de la dernière Coupe du monde (en 2019).

La Norvège envisage également un bon départ après avoir atteint les quarts de finale en 2019. Capitaine et attaquant vedette Ada Hegerberg ancienne lauréate du Ballon d’Or Féminin et prétendante au Soulier d’Or de cette année, est de retour dans la course après s’être absentée en 2019.

Suivez notre couverture en direct ci-dessous!

Nouvelle-Zélande contre Norvège

AVANT-MATCH

L’histoire en devenir

La Nouvelle-Zélande a participé à cinq Coupes du monde, dont les quatre dernières, mais n’a pas encore remporté de match au tournoi. « J’espère que cette fois, nous atteindrons notre objectif de gagner un match de Coupe du monde et de le faire à domicile, et cela en fera mon plus grand match de ma carrière », a ajouté Riley.

De l’autre côté, la Norvège est sortie de la phase de groupes lors de sept de ses huit dernières participations à la Coupe du monde. De plus, la Norvège est l’une des sept équipes qui ont participé à toutes les Coupes du monde depuis la première édition du tournoi en 1991 et l’un des quatre seuls pays à avoir remporté le tournoi de tous les temps, après l’avoir fait une fois en 1995.

Nouvelle-Zélande NZL +750

o2.5

y-105

Norvège NI -400

u2.5

n-143



Restez à l’écoute pour les mises à jour !

Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde féminine et comment regarder chaque match en direct ici. Retrouvez les dernières partitions ici.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Coupe du Monde Féminine de la FIFA Nouvelle-Zélande Norvège

Tendances COUPE DU MONDE DE LA FIFA FEMMES