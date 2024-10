Meilleurs matchs de football universitaire à regarder en octobre avec les enjeux des séries éliminatoires

Alors que le calendrier passe de septembre à octobre, les enjeux augmentent dans les courses de conférence pour les prétendants potentiels aux éliminatoires du football universitaire. Le premier mois de la saison a apporté des affrontements hors conférence de qualité et un classique de la SEC entre la Géorgie et l’Alabama. Ce mois-ci établit une séparation entre les prétendants au CFP et les équipes de calibre bol.

Pour la répartition du CFP de cette semaine, examinons les quatre types de jeux qui façonneront le mois. Ils incluent ceux qui ont des implications énormes, les deux équipes ayant non seulement une chance d’atteindre le CFP, mais également d’organiser un match de premier tour ou d’obtenir un laissez-passer. La deuxième catégorie identifie les confrontations sournoises et importantes qui ont le potentiel de devenir cruciales. La troisième catégorie établit les jeux d’élimination potentiels du CFP dans lesquels le perdant est susceptible de tomber complètement hors de la course au CFP. La quatrième oppose les équipes porteuses d’espoirs du CFP à celles qui pourraient contrecarrer des saisons emblématiques.

Cet article met en évidence huit jeux – deux dans chaque catégorie – tout en répertoriant 24 jeux susceptibles de bouleverser le domaine du CFP.

Des implications massives

État de l’Ohio à l’Oregon, le 12 octobre

La Géorgie au Texas, le 19 octobre

Les deux jeux pourraient atteindre 10 millions de téléspectateurs, ce qui constitue l’une des principales raisons pour lesquelles les deux conférences se sont développées. Mais il ne s’agit pas seulement de notes. Non seulement les ramifications du CFP sont en jeu, mais ces affrontements ouvrent également une fenêtre sur la façon dont les courses au championnat de conférence pourraient se dérouler. La bataille royale du Big Ten présente le n°3 de l’Ohio State au n°6 de l’Oregon, tandis que le n°2 du Texas accueille le n°5 de la Géorgie.

Les Buckeyes (4-0) et les Ducks (4-0) ont joué pour la dernière fois en 2021, et l’Oregon a couru le ballon à volonté avec 269 verges au sol dans une victoire de 35-28. Désormais, les deux équipes sont sous l’égide du Big Ten et comprennent d’anciens quarts de transfert du Big 12 (Ohio State avec l’ancienne star du Kansas State Will Howard ; Oregon avec l’ancien QB de l’Oklahoma Dillon Gabriel). Cela pourrait être la première de deux, peut-être même trois, rencontres entre l’État de l’Ohio et l’Oregon.

Texas-Géorgie revêt peut-être encore plus d’importance, du moins pour les Bulldogs (3-1). Après avoir échoué lors d’une fusillade avec l’Alabama, la Géorgie raterait probablement le championnat SEC avec une autre défaite. Même si cela ne mettrait pas fin aux espoirs des Bulldogs en séries éliminatoires, cela les empêcherait d’obtenir un laissez-passer ou peut-être d’organiser un match de premier tour. Quant au Texas (5-0), qui affronte l’Oklahoma la semaine précédente, des victoires dans les deux matchs garantiraient à peu près une place en séries éliminatoires sur la base du calendrier restant.

Autres: Oklahoma contre Texas à Dallas, le 12 octobre ; Penn State à l’USC, le 12 octobre ; Alabama au Tennessee, le 19 octobre ; Missouri en Alabama, le 26 octobre



Boise State a de grands espoirs de remporter le Mountain West derrière le leader national des verges au sol et des touchés : Ashton Jeanty. (Brian Losness / Imagn Images)

Sournois important

Nebraska à Indiana, le 19 octobre

Boise State à l’UNLV, le 25 octobre

Une seule fois depuis 2007, l’Indiana a remporté au moins sept matchs en une saison. Le Nebraska est le seul programme de conférence de pouvoir à ne pas se qualifier pour un bol depuis 2016. Les deux faits pourraient s’effondrer à Bloomington. Si l’Indiana (5-0) s’occupe de Northwestern cette semaine, les Hoosiers affronteront le Nebraska (4-1) pour remporter une septième victoire. De même, si les Huskers battent Rutgers invaincu, ils joueront à IU pour une place au bowling. Dans l’ensemble, le vainqueur reste en lice pour une place au CFP. De manière étroite, il existe un riche contraste dans les styles de quart-arrière entre le transfert senior Kurtis Rourke (Indiana) et le véritable étudiant de première année Dylan Raiola (Nebraska).

Les deux meilleures équipes du Groupe des 5 s’affrontent à Las Vegas avec en jeu une place probable dans le championnat Mountain West. Le n°25 UNLV (4-0) a gagné contre ses adversaires du Big 12 Houston et Kansas et a écrasé Fresno State 59-14 la semaine dernière. Les Rebels ressemblent à une équipe CFP légitime et peut-être pas à une faveur de premier tour pour l’une des meilleures équipes générales. De même, le numéro 21 de Boise State (3-1) était à un panier lors du dernier jeu du match, menant l’Oregon à la prolongation. Les Broncos comptent le meilleur coureur du pays, Ashton Jeanty. Ce match (et peut-être une revanche dans le match pour le titre de Mountain West) aura un impact sur la place du Groupe des 5 CFP plus que tout autre en saison régulière.

Autres: Iowa à Ohio State, le 5 octobre ; Missouri à Texas A&M, le 5 octobre ; Arizona à BYU, le 12 octobre ; BYU à l’UCF, le 26 octobre

Éliminateur possible

État du Kansas au Colorado, le 12 octobre

Oklahoma à Ole Miss, le 26 octobre

Le Colorado (4-1) et l’État du Kansas (4-1) étaient autrefois des piliers de l’ancienne division Big 12 Nord, l’un ou l’autre se disputant le championnat au cours de six saisons consécutives de 2000 à 2005. Ils se sont rencontrés 66 fois. Les ennemis du Big Eight, puis du Big 12 avant le départ des Buffaloes pour le Pac-12 en 2011. Ils sont maintenant de retour dans le Big 12, et cela pourrait marquer le match le plus excitant de la ligue. Le Colorado comprend l’espoir de Heisman Travis Hunter et probablement le quart-arrière de premier tour Shedeur Sanders, et l’État du Kansas compte le quart-arrière Avery Johnson et plusieurs receveurs de qualité. Les deux équipes subissent une défaite, et une autre pourrait sérieusement nuire à leur potentiel général.

Oklahoma (4-1) et Ole Miss (4-1) ont chacun une défaite, et ils pourraient en avoir une deuxième d’ici leur rencontre fin octobre. Si tel est le cas, il s’agit véritablement d’un concours d’élimination. Le Kentucky a choqué Ole Miss le week-end dernier et l’Oklahoma a perdu il y a deux semaines contre le Tennessee. Il est étrange de voir ces équipes se rencontrer sous la bannière de la SEC, alors qu’elles ne se sont affrontées qu’une seule fois auparavant, lors de l’Independence Bowl de 1999. Ce match promet d’avoir un feu d’artifice basé sur le retour du quart-arrière de l’OU Michael Hawkins contre Auburn et les numéros de haut vol de Jaxson Dart d’Ole Miss.

Autres: SMU à Louisville, le 5 octobre ; Utah dans l’État de l’Arizona, le 12 octobre ; Michigan à l’Illinois, le 19 octobre ; LSU au Texas A&M, le 26 octobre

Montre bouleversée

État de l’Iowa en Virginie occidentale, le 12 octobre

État de Floride à Miami, le 26 octobre

Le Big 12 a déjà tenté de regrouper l’État de l’Iowa et la Virginie occidentale pour former une série de fin de saison, mais cela n’a pas pris. L’année dernière, c’était la première fois qu’ils ne jouaient pas depuis que les Mountaineers (2-2) sont entrés dans le Big 12, mais il y a généralement un peu de grésillement lorsqu’ils s’affrontent. Cette année, les Cyclones n°16 (4-0) roulent en défense (7,3 points par match), mais ils ont perdu trois de leurs quatre derniers à Morgantown. La Virginie occidentale affronte 11 adversaires de la conférence de puissance cette année et a débuté avec le top 10 de Penn State à domicile. Il a également perdu tard dans une fusillade à Pitt. Les alpinistes éprouvés au combat ne sont pas un jeu d’enfant et élimineront certains prétendants du Big 12 en octobre.

Florida State (1-4) est sans conteste l’équipe la plus décevante du pays. Au pire, les Séminoles s’attendaient à subir une seule défaite, et non quatre. Mais s’il y a quelque chose qui pourrait donner du jus au FSU, c’est bien une chance de vaincre le n°8 Miami (5-0). Les Seminoles ont remporté trois victoires consécutives dans la série, et rien de tel que la familiarité pour faire ressortir le meilleur d’un concurrent déçu. Miami a à peine réussi à remporter une victoire contre Virginia Tech lorsqu’une passe Hail Mary a été jugée incomplète après une longue revue vidéo. Mais si on a appris quelque chose avec cette série, tout est possible (largement), non ?

Autres: Pitt en Caroline du Nord, le 5 octobre ; Notre Dame contre Georgia Tech à Atlanta (Stade Mercedes-Benz), le 19 octobre ; Auburn au Missouri, le 19 octobre ; État du Michigan au Michigan, le 26 octobre

(Photo du haut de Colin Simmons et David Gbenda du Texas : David Buono / Icon Sportswire via Getty Images)