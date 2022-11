Meilleurs masques, méthodes de masquage pour se protéger contre Covid, grippe, VRS

Mais le type de masque que vous utilisez et la façon dont vous le portez sont également importants et peuvent déterminer dans quelle mesure vous serez protégé contre les virus qui se propagent, explique Bill Taubner, président de Bona Fide Masks Corporation .

“Porter un masque de haute qualité… lorsque vous êtes à l’intérieur dans des lieux publics, réduira certainement votre risque”, a déclaré à CNBC Make It le Dr Céline Gounder, spécialiste des maladies infectieuses et épidémiologiste.

Les infections des nouvelles variantes “Scrabble” augmentent, hospitalisations du VRS montent en flèche à un rythme terrifiant, et les Centers for Disease Control and Prevention avertissent qu’il y a premières augmentations de l’activité grippale saisonnière .

“Les KN95 et N95 [masks] ont une efficacité de filtration des particules de 95 % ou plus », explique Taubner.

Une fois que vous avez un masque de haute qualité, vous voulez également vous assurer que vous le portez correctement pour réduire votre risque.

Taubner recommande ces méthodes de masquage pour une utilisation optimale :

Évitez les fuites qui sont des zones ouvertes en haut, en bas ou sur les côtés de votre masque

Assurez-vous que vos mains sont propres avant de toucher votre masque

Ne touchez que l’extérieur de votre masque

Le cas échéant, poussez le nez en métal vers le bas pour un ajustement parfait

Voici quand garder et quand jeter votre masque

Taubner déconseille également d’utiliser le même masque deux jours de suite.

Le CDC rapports que “les données des études de survie en surface indiquent qu’une réduction de 99 % du SRAS-CoV-2 infectieux et d’autres coronavirus peut être attendue dans des conditions environnementales intérieures typiques dans les 3 jours”.

Après une utilisation, vous devez ranger un KN95 masque dans un sac en papier ou en plastique, notez la date et réutilisez-le après au moins quatre les jours ont passé, dit Taubner.

En cas de doute, vous devriez consulter les recommandations spécifiques du fabricant pour le produit.

Mais si vous avez visité une zone à haut risque, il est probablement préférable de jeter votre masque après une seule utilisation, note-t-il.

Et si votre masque devient difficile à respirer après plusieurs utilisations, vous devez également le jeter.

Les masques N95 sont techniquement des produits à usage unique, dit Taubner, mais le Le CDC offre des conseils sur la meilleure façon de les réutiliser en cas de pénurie.

Autre rappel important, certains masques, dont le KN95 et le N95, perdent leur efficacité une fois lavés, ajoute-t-il.

“Disons-le de cette façon, un masque en tissu vaut mieux que pas de masque. Un masque à trois épaisseurs vaut mieux qu’un masque en tissu. Un N95 et un KN95 seraient meilleurs que les autres masques”, déclare Taubner.

“Certains ne vous offrent peut-être pas autant de protection que vous le souhaitez. Mais dans certains cas, vous n’avez pas le choix.”

