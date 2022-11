Meilleurs magasins pour acheter des MP3 et de la musique numérique que vous possédez pour toujours

Musique en streaming d’un service comme Spotify ou Apple Music peut être génial, mais ce n’est pas toujours pratique. Pour commencer, vous aurez besoin d’une connexion Internet solide et, bien que vous puissiez télécharger des chansons pour une lecture hors ligne, si vous arrêtez de payer les frais mensuels, l’accès à votre musique disparaît. C’est là qu’intervient l’achat de musique en ligne.

Achat musique numérique comme les MP3 ou FLACs est logique pour un certain nombre de raisons. Les pistes sont à vous de conserver et de mettre sur n’importe quel appareil que vous voulez, et cela finance mieux l’artiste qui peut alors continuer à faire plus de musique. Tous ces magasins proposent à la vente des fichiers musicaux avec perte, mais la plupart proposent également des versions FLAC ou ALAC sans perte pour un amélioration notable de la qualitéet ils coûtent généralement le même prix que les MP3.

Que vous cherchiez à acheter un single ou des albums entiers, voici les meilleurs sites à visiter. Je vais commencer par les grands – iTunes et Amazon – et passer à certains de mes favoris dont vous n’avez peut-être pas entendu parler, notamment Bandcamp.

Pomme Coût moyen par album : 10 $ Débit binaire maximal : 256Kbps (AAC) iTunes n’est peut-être plus la star de la gamme Apple, étant donné qu’Apple Music est actuellement au centre de l’attention de l’entreprise, mais c’est toujours l’un des plus grands marchés numériques. iTunes établit toujours la norme pour les téléchargements de musique avec perte, et son catalogue devrait répondre à tous vos besoins, sauf les plus obscurs. Techniquement, iTunes ne vend pas de MP3 – à la place, il vend son propre format AAC, mais ces fichiers peuvent être lus par presque tous les lecteurs modernes. Si vous utilisez MacOS Catalina, vous pouvez y accéder depuis Musique > iTunes Store. De plus, si vous souhaitez télécharger des fichiers sans perte, vous aurez besoin d’un abonnement à Musique, mais vous ne pourrez pas conserver la musique si votre abonnement prend fin.

Coût moyen par album : 10 $ Débit binaire maximal : 320Kbps, sans perte (jusqu’à 24kHz) Avec le soutien de nombreux labels de musique indépendants, Bandcamp (qui fait maintenant partie d’Epic Games) est peut-être la meilleure alternative à iTunes ou Amazon, en particulier si vos goûts sont plus ésotériques. Le site vous permet de télécharger dans le format de votre choix (MP3, FLAC, Apple Lossless) et apparemment autant de fois que vous le souhaitez, sans payer de supplément. De plus, le site fonctionne régulièrement Bandcamp vendredi événements, qui reversent 100% des bénéfices à l’artiste.

Capture d’écran : Ty Pendlebury/Crumpe Coût moyen par album : 9,50 $ Débit binaire maximal : 256Kbps Si vous êtes membre d’Amazon Prime, l’offre Amazon Music a beaucoup de sens. Vous obtenez un (limité) service de diffusion en continu et un magasin de musique pour acheter des MP3, en plus du streaming et des déchirures automatiques des disques physiques que vous achetez. Notez que bien qu’Amazon ait sabordé son service de “casier numérique” qui stocke vos MP3 personnels, les MP3 que vous achetez sur Amazon seront toujours disponibles en streaming et en téléchargement.

Capture d’écran : Ty Pendlebury/Crumpe Coût moyen par album : 9 $ Débit binaire maximal : 320Kbps, sans perte (jusqu’à 24kHz) Si vous recherchez une large sélection de fichiers MP3 (et également de fichiers FLAC) 7Numérique est une alternative viable à la boutique de téléchargement Qobuz (qui n’a pas de MP3). 7Digital est disponible dans un certain nombre de pays et propose des prix décents et des offres de vente régulières. Bien que de la musique soit régulièrement ajoutée au site, elle est souvent plus difficile à trouver que sur d’autres sites. Aux États-Unis, la page d’accueil et les autres fonctionnalités de découverte n’ont pas été mises à jour depuis plus de deux ans.

Capture d’écran : Ty Pendlebury/Crumpe Coût moyen par album : 10 $ Débit binaire maximal : 320Kbps, sans perte (jusqu’à 24kHz) Si vos goûts vont à la musique de danse avec une pincée d’indie, alors vous trouverez beaucoup de choses à aimer Bip. Le site propose également une bonne sélection de FLAC 16 bits et 24 bits qui ne sont pas soumis aux hausses de prix de certains fournisseurs concurrents.

FAQ MP3

Malgré l’essor du streaming, des millions de MP3 sont toujours disponibles à la vente et le nombre de pistes ne cesse d’augmenter. Tous les magasins répertoriés ici vous permettent de télécharger légalement des chansons sur un ordinateur ou directement sur votre téléphone – et la plupart proposent des applications dédiées pour Android. Sachez qu’en raison des restrictions d’Apple, les utilisateurs d’iOS peuvent ne pas être en mesure d’acheter de la musique à partir de sources autres qu’iTunes sur leurs téléphones.

Où puis-je acheter de la musique au lieu de Google Play ? Google Play Music a cessé de vendre des MP3 à la fin de 2020 lorsque la société est passée à YouTube Music en streaming uniquement. Tous les services ci-dessus offrent une excellente alternative à Google Play Music, et certains tels que Bandcamp offrent une qualité supérieure sans perte pour le même prix. Une fonctionnalité que YouTube Music a reprise de Google Play Music est le casier musical, qui vous permet de télécharger votre propre bibliothèque musicale.