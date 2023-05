Meilleurs kits de football 2023 : chaque maillot des plus grands clubs européens la saison prochaine

Les meilleurs kits de football de cet été sont déjà en baisse, alors que les clubs dévoilent de nouveaux fils pour la saison 2023/24 – et il y a des designs passionnants cette fois-ci.

Nous n’en avons pas encore trop à verser – il y a beaucoup de rumeurs excitantes sur les maillots de Premier League pour aiguiser l’appétit – mais tout cela va changer dans les semaines à venir, alors que les clubs se préparent pour la saison prochaine. Il est de tradition de nos jours que les nouveaux maillots de football fuient au milieu de la saison précédente, puis soient libérés et portés vers la fin de la campagne juste pour vous exciter pour la saison prochaine.

Et mon garçon, est-ce que 2023/24 nous réserve de belles chemises. Passons en revue certaines des plus grandes et des meilleures équipes d’Europe et ce qu’elles porteront au cours des 12 prochains mois.

Bayern Munich

Leon Goretzka porte le maillot domicile Adidas Bayern Munich pour la saison prochaine (Crédit image : Adidas)

Adidas maillot domicile Bayern Munich 23/24 Les rouges sont devenus blancs dans le changement le plus radical du Bayern Munich depuis une génération Caractéristiques Couleur: Blanc rouge Taille: XS-3XL Raisons d’acheter + Superbes détails sur les manches + Parrain propre + Conception fraîche

Cela va prendre un peu de temps pour s’y habituer…

Le Bayern Munich est connu sous le nom de Mourir pourri en Allemagne – pour ceux d’entre vous qui n’ont pas fait le GSCE Deutsch, ce sont les Reds. C’est donc un changement de les voir enfiler du blanc pour 2023/24. Le maillot s’inspire du passé, cependant, s’appuyant sur l’ancien modèle du club pour offrir quelque chose de moderne et de nouveau. Wunderbar !

Juventus

Martina Lenzini porte le maillot domicile Adidas de la Juventus pour la saison prochaine (Crédit image : Adidas)

Adidas maillot domicile Juventus 23/24 Le Zebre retourne dans la nature avec un chef-d’œuvre rayé pour la saison prochaine Caractéristiques Couleurs: Noir blanc Taille: XS-3XL Raisons d’acheter + Design moderne + Le jaune doré est magnifique + Nouvelle version d’une icône

Quand il a été divulgué pour la première fois que la Juventus devait recevoir un maillot à rayures zébrées pour la saison prochaine, il est juste de dire que les sourcils ont été levés. Vous vous souvenez de ce troisième maillot de Manchester United qui a divisé l’opinion ?

C’est pourtant l’un des plus beaux sommets de la Juve depuis des années. Le gimmick est subtil tandis que le jaune est assez royal tout en étant une nuance fraîche. Nous l’aimons.

Liverpool

Roberto Firmino portant le maillot domicile Nike Liverpool pour la saison prochaine (Crédit image : PETER POWELL / AFP)

Maillot domicile Nike Liverpool 2023/24 Franchement, Mr Shankly adorerait celui-ci Caractéristiques Couleur: Gym rouge/blanc Taille: XS-3XL Raisons d’acheter + La simplicité est la meilleure + Les poignets et les cols blancs sont classiques + Rend hommage aux 50 ans depuis que Bill Shankly a quitté les Reds

C’est un peu similaire au dernier mais vous ne pouvez pas nier que c’est une chose de beauté, n’est-ce pas ?

Maillots de Liverpool simplement devrait ressemble à ca. Les Reds ont un peu égayé le ton et renoué avec les années 70. Aucune touche d’orange ou de sarcelle comme Nike n’a été ajoutée dans les efforts récents non plus.

Manchester City

Jack Grealish porte le maillot domicile Puma Manchester City pour la saison prochaine (Crédit image : Puma/Manchester City)

Puma maillot domicile Manchester City 23/24 Retour en 2004 pour fêter les 20 ans à l’Etihad, avec celui-ci Caractéristiques Couleur: Bleu clair d’équipe/Blanc PUMA Taille: Raisons d’acheter + Ce joli graphique inspiré de la tourelle sur le devant + Le col en V blanc est ravissant + Grande nuance de bleu

Manchester City a eu jusqu’à présent des kits époustouflants sous Puma… et certains qui n’ont pas tout à fait atteint le but. Le haut qui avait « MAN CITY » écrit en lettres épaisses n’était pas particulièrement adoré – tandis que l’insigne centré et le col marron épais ont été un peu marmites, c’est le moins qu’on puisse dire.

Avec le nouvel effort, cependant, City ramène les choses au début des années 2000 avec le bleu ciel légèrement rayé et un col presque identique à une chemise que Reebok a produite pour eux en 2003/04. C’est délibéré – puisque c’est cette année les 20 ans de l’Etihad Stadium.