Meilleurs kits de cuisine à domicile et cours à offrir cette année

Les expériences ont tendance à faire les cadeaux les plus mémorables. Le meilleur kit de cuisine à domicile ou cours interactif est le cadeau parfait pour les gourmands et offrira à votre bien-aimé une expérience qu’il n’oubliera pas de sitôt. Une classe ou un kit ne ramassera pas non plus la poussière sur une étagère. C’est un bon cadeau alternatif pour le chef à domicile dans votre vie qui est déjà au ras des agrafes de cuisine comme un Four néerlandais, couteau du chef et bonne batterie de cuisine. De plus, la plupart font une soirée très amusante lorsque le Netflix file d’attente a pratiquement tari.

Des kits de cuisine préassemblés et des cours de cuisine numériques sont là pour lancer tout type d’effort culinaire, de la paella aux palomas. Il y a des coffrets cocktails pour les plus fougueux d’entre nous, des kits complets pour les pâtissiers en herbe et d’autres pour faire des sushis ou du levain. Il existe également des options pour des cours de cuisine interactifs en ligne que vous pouvez offrir à distance, et simples dégustations pour ceux qui n’aiment pas trop enfiler un tablier.

Du simple au sérieux, ce sont les meilleurs kits de cuisine, expériences à domicile et cours de cuisine à offrir.

Boîte de cuisson Pour les curieux de la pâtisserie, Bakit Box enverra tous les ingrédients prémesurés (y compris les denrées périssables) pour exécuter un projet de pâtisserie sans avoir à se rendre au magasin ou à acheter des ingrédients en vrac que vous ne pourrez plus utiliser. Pensez aux kits repas mais pour la pâtisserie. Vous pouvez vous abonner à Bakit ou au printemps pour une boîte solo pour faire des lots de bonbons savoureux tels que des churros ou des gâteaux de lune aux haricots rouges pour environ 25 $ chacun.

Coursier de cocktails Ces kits de cocktails maison sont un autre projet festif à offrir à un mixologue en herbe. Le service envoie des boîtes d’ingrédients et de garnitures pour divers cocktails, y compris des veilles et des sélections saisonnières comme le Kit Old Fashioned inspiré d’Halloween ou alors Cocktail de gâteau d’anniversaire. Vous pouvez choisir les kits de différentes tailles et avec ou sans la bouteille d’alcool incluse.

Williams Sonoma J’ai fait ma première paella cette année et ce n’était pas aussi effrayant que je le pensais. Mais il est utile d’avoir les bons ingrédients – riz bomba, épices à paella – et une casserole pour le cuisiner et le servir. Ce kit de Williams Sonoma en contient une grande partie pour moins de 60 $.

Marchandises peu communes Pour un boulanger potentiel, ce kit expérientiel contient les éléments essentiels pour bien démarrer votre démarreur au levain. Le lot comprend trois paquets de culture de levain instantané, du sel artisanal (16 onces), un chiffon en mousseline, un grattoir à pâte approprié et un fouet à pâte. De plus, il y a un livre de recettes pour préparer des pâtisseries très savoureuses.

Boîte à haricots Bean Box est un club de café mais ils ont des coffrets cadeaux uniques. Mon choix va à ce kit de dégustation de café et de chocolat. Ces deux indulgences sont un accord vraiment classique à égalité avec PB&J et la boîte d’échantillons comprend quatre cafés fraîchement torréfiés (1,8 onces chacun) associés à quatre chocolats artisanaux et des notes de dégustation pour chacun. Je dirais qu’il est difficile de se tromper avec celui-ci.

Cours de maître Thomas Keller est le chef américain le plus décoré au Michelin. Dans ce didacticiel vidéo approfondi hébergé par le portail en ligne MasterClass, Keller vous explique certaines des techniques qui ont rendu ses restaurants, tels que Per Se et The French Laundry, si emblématiques. Plus précisément, la classe téléchargeable et visionnable guide les étudiants à travers la préparation du poisson et d’autres fruits de mer, la cuisine sous vide et même certains des desserts préférés de Keller. Associez cet abonnement MasterClass à un véritable bâton sous vide pour le cadeau de cuisine expérientielle parfaitement thématique qui mènera sans aucun doute à de délicieux repas.

Tadka Tarot Tadka Tarot n’est pas le jeu typique de vos cartes de tarot. Vous obtiendrez 28 cartes illustrées qui vous apprendront à cuisiner de manière plus intuitive à travers le prisme des ingrédients indiens traditionnels, principalement des légumes et des épices. Chaque carte plongera dans le profil de saveur afin que vous ne suiviez pas seulement les recettes, mais que vous appreniez à créer la vôtre à partir de zéro. Le pont seul est de 35 $. Les kit complet pour 150 $ comprend le plateau, sept épices indiennes essentielles et un masala dabba pour stocker vos nouvelles épices.

Cours de maître En parlant de superbes tutoriels de cuisine approfondis, Yotam Ottolenghi a également un cours disponible pour suivre MasterClass. Il n’y a peut-être pas de chef travaillant aujourd’hui qui ait un meilleur rythme pour cuisiner des légumes et des légumineuses de manière intéressante que Yotam. Son cours explore les tartinades et les trempettes à base de plantes, y compris le labneh, le muhammara et d’autres mezze savoureux qui sont parfaits pour l’artiste en série ou l’hôte. Découvrez toutes les MasterClass’ cours de nourriture et de boisson ici. Un abonnement coûte 180 $ pour l’année et comprend toute la bibliothèque de cours dans des dizaines de catégories et de pratiques.

Airbnb Pour ces expériences, vous devrez peut-être quitter la maison, donc mes excuses à l’avance. Les visites gastronomiques ne sont en aucun cas une nouveauté, mais la visite de dégustation standard et la visite à pied se sont certainement améliorées au fil des ans. Depuis qu’Airbnb a lancé sa plate-forme Experiences il y a quelques années, ils ont ajouté des milliers d’options, dont une visite de tapas dans le quartier gothique de Barcelone appelée “Tapalicious” (90 $ sur Airbnb). Ou si quelqu’un sur votre liste prévoit une escapade à Mexico, traitez-les avec un séminaire tacos de rue d’un chef local pour seulement 27 $ par personne. Il existe d’innombrables idées de cadeaux d’expériences culinaires à réserver via Airbnb dans presque toutes les grandes villes du monde. Vous pouvez effectuer une recherche par ville et utiliser des dizaines d’autres filtres – boissons, repas, bien-être, quartiers spécifiques – afin que le cours culinaire ou la visite gastronomique parfaits les attende à leur arrivée.

Le Chef & le Plat Voici tout le plaisir et le savoir-faire d’un cours de cuisine privé donné par des chefs de classe mondiale, mais dans l’intimité de votre maison ou de votre appartement. Le Chef & Le Plat apporte des maîtres culinaires de niveau Michelin dans votre cuisine via le chat vidéo, depuis des endroits aussi éloignés que l’Italie, le Japon, Singapour, l’Espagne, la Nouvelle-Orléans, la Turquie et la Thaïlande. Le dîner va être génial à partir de maintenant. Les cours pour deux commencent à 299 $, plus 50 $ pour chaque personne supplémentaire, ce qui rend un cours pour quatre personnes aussi peu coûteux que 100 $ chacun. Vous pouvez également acheter des cartes cadeaux cours de cuisine et laissez-les choisir eux-mêmes la leçon.

Amazone Si vous offrez ce livre, il devrait être accompagné d’une clause de non-responsabilité claire et nette. Chercher et manger les aliments que vous trouvez peut être très dangereux. Bien que cela puisse être amusant, cela nécessite des conseils professionnels. Le livre populaire de Bradford Angier vous apprend à reconnaître les plantes comestibles, les fruits, les baies et les noix. Ce guide portable explique même comment trouver des œufs d’oiseaux pour brouiller ou attraper des insectes comestibles. Il y a même une très brève section sur l’étiquette du cannibalisme. Non, je ne plaisante pas. Vous recevez des alertes de prix pour Pour un butineur curieux en formation

Ventre d’or Le kit sushi MakiMaki a tout pour faire des sushis frais à la maison. Et je veux dire tout, y compris des tranches de thon de qualité sushi, du toro, du hamachi, du saumon et toutes les garnitures. Faire des sushis s’avère très amusant, satisfaisant et un peu plus facile que je ne le pensais. C’est un cadeau amusant pour le bricoleur et vous pouvez tous en profiter ensemble.

Bam Bambou Ce kit pratique contient tous les ustensiles de cuisine nécessaires pour fabriquer l’étoile dim sum, y compris des paniers à vapeur, un rouleau à pâte en bois, un rouleau à pâtisserie en bois, un grattoir à pâte, un anneau de coupe de pâte, des pinces, des moules à boulettes, des doublures en silicone et quatre paires de baguettes.

