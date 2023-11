Meilleurs joueurs du Fall Stars Game 2023

Jordan Leisure, RHP, White Sox

Faisant partie de l’échange Lance Lynn/Joe Kelly avec les Dodgers en juillet, Leasure a continué d’être l’un des releveurs les plus dominants de la Fall League. L’espoir n ° 18 de Chicago a réalisé un septième sans but, atteignant 98 mph et attisant le voltigeur des Cubs Kevin Alcántara (CHC n ° 4) et le joueur de premier but des Mets JT Schwartz sur des balles rapides pour des troisièmes frappes appelées.