Meilleurs joueurs de Premier League de tous les temps : 100 plus grands footballeurs de l’élite anglaise depuis 1992

Qui figure sur votre liste des meilleurs joueurs de Premier League de tous les temps ? Nous avons tous une bonne idée.

Cela nous a donné Sir Alex Ferguson, Kevin Keegan et Arsene Wenger. Cela nous a apporté le chaos, la magie et Mike Dean. Cela nous a donné des Centurions, des Invincibles et des Trebles. Il n’existe pas de division du football comparable à la Premier League, où les génies et les fous du football se rassemblent pour écrire leur nom dans l’histoire. Depuis 28 ans, nous avons été témoins de spectacles incroyables et de certains des plus grands joueurs de tous les temps.

Ici à QuatreQuatreDeux, nous avons décidé de classer les 100 meilleurs footballeurs à apparaître en Premier League – le premier niveau d’Angleterre depuis 1992 – en fonction de leur impact. C’est une combinaison de leurs capacités, de leur statut et des moments qu’ils nous ont donnés au fil des ans…

100. Pierre Croupton

Peter Crouch en action pour Liverpool (Crédit image : Getty)

Aston Villa, Southampton, Liverpool, Portsmouth, Tottenham Hotspur, Ville de Stoke, Burnley

Crouch restera toujours l’un des joueurs les plus surréalistes de la Premier League. Mesurant 6 pieds 7 pouces et avec un retour de but impressionnant, alors qu’il est apparu pour Aston Villa et Southampton au début de sa carrière, même Liverpool ou Tottenham n’ont pas pu résister à la tentation des capacités de Crouch. Il est toujours incroyable de voir comment quelqu’un d’aussi grand a pu marquer le nombre incalculable de coups de pied à vélo que l’international anglais a réussi à réaliser.

SOULIGNER Pied droit, pied gauche, tête : le triplé parfait de Crouch à Anfield – le seul triplé de sa carrière – a guidé Liverpool vers une victoire 4-1 contre Arsenal en mars 2007.

99. Andreï Kanchelskis

Andrei Kanchelskis en action pour Manchester United (Crédit image : PA)

Manchester United, Everton, Manchester CitySouthampton

L’amour d’Alex Ferguson pour les ailiers rapides et habiles remonte à l’arrivée de Kanchelskis pour 650 000 £ en provenance du Shakhtar Donetsk. L’agile Russe a aidé United à remporter deux titres consécutifs de Premier League à partir de 1993, mais n’a pas pu empêcher une dispute très médiatisée avec son patron. Au lieu de cela, il est devenu un héros culte à Everton avant des séjours plus courts à Manchester City et Southampton.

SOULIGNER Un triplé contre Man City en novembre 1994 et un doublé pour les Toffees à Anfield un an plus tard. Andrei aimait le derby.

98. Brad Friedel

Brad Friedel en action pour les Spurs (Crédit image : Scott Heavey/Getty Images)

Liverpool, Blackburn RoversAston Villa, Tottenham Hotspur

Le gardien américain détient le record du plus grand nombre d’apparitions consécutives en Premier League. Entre août 2004 et octobre 2012, Friedel a disputé 310 matches consécutifs – comprenant huit ans, six managers et trois clubs. Un excellent leader, communicateur et gardien de but.

SOULIGNER Friedel a égalisé à la 90e minute pour Blackburn contre Charlton Athletic en février 2004… seulement pour que les Addicks marquent un vainqueur encore plus tard pour remporter le butin 3-2.

97. Pépé Reina

Pepe Reina en action pour Liverpool (Crédit image : PA)

Liverpool, Aston Villa

Salué comme « le meilleur gardien d’Espagne » par le manager de Liverpool Rafael Benitez lors de son arrivée de Villarreal en 2005, la première tâche de Reina a été d’évincer la légende de la finale de la Ligue des champions Jerzy Dudek. Ce n’était même pas un combat : Reina s’est immédiatement emparé du maillot n°1, accumulant 134 feuilles blanches en 285 matches de Premier League pour les Reds, ce qui lui a valu le Golden Glove Award lors de trois campagnes consécutives.

SOULIGNER Battre le record de Liverpool de feuilles blanches consécutives en Premier League (huit) au cours de sa première saison solide comme le roc.

96. Steve Bruce

Steve Bruce et Gary Pallister en action pour Manchester United (Crédit image : Mark Leech/Hors-jeu via Getty Images)

Manchester United

Les contributions de Bruce à Manchester United au début des années 90 méritent un crédit bien plus grand. Faisant partie d’un formidable partenariat défensif avec Gary Pallister, l’affable Northumbrian a aidé United à remporter trois des quatre premières ligues de Premier League – la première en tant que skipper, via une intervention toute-puissante…

SOULIGNER Le doublé de Brucie – de superbes têtes aux 86e et 96e minutes – a donné à United une légendaire victoire 2-1 sur Sheffield Wednesday en avril 1993. L’équipe de Fergie n’a jamais regardé en arrière, scellant le titre à deux matches de la fin.

95. Émile Héskey

Emile Heskey en action pour Leicester City (Crédit image : Clive Brunskill/Allsport)

La ville de Leicester, Liverpool, Ville de Birmingham, Wigan AthlétiqueAston Villa

Les 110 buts de Heskey en Premier League le placent au 23e rang du classement des buteurs de tous les temps, mais l’homme de Leicester a toujours été apprécié au-delà de ses simples chiffres. Son total a peut-être été aidé par la longévité et le talent inné de buteur – seuls six joueurs ont dépassé les 516 apparitions de Heskey dans l’élite – mais il a gagné chaque but grâce à son éthique de travail infatigable et son style altruiste.

« Heskey est peut-être fortement critiqué par certains supporters anglais, mais je ne le vois pas comme ça », a déclaré Rivaldo, ancien Joueur mondial de l’année de la FIFA en 2002. « J’ai joué contre lui plusieurs fois pour Barcelone et j’ai réalisé à quel point il était de qualité. joueur qu’il est. Si vous me demandez quel Anglais serait capable, selon moi, de jouer dans mon équipe, le Brésil, je réponds Heskey.

SOULIGNER Un cracker contre Coventry pour Leicester en novembre 1999 a été le meilleur de Heskey : un superbe contrôle de la poitrine, puis une brillante finition en s’éloignant du but.

94. Jamie Carragher

Jamie Carragher en action pour Liverpool (Crédit image : PA)

Liverpool

L’homme d’un seul club a volontiers joué partout où il était nécessaire au début de sa carrière avec les Reds, s’installant de manière permanente au poste de défenseur central sous la direction de Rafael Benitez. Son fort leadership a fait de lui un pilier d’Anfield pendant 17 ans. « Carragher était l’adversaire le plus difficile en termes d’agressivité », a révélé Didier Drogba.

SOULIGNER Carra, 18 ans, s’est inscrit au milieu de terrain lors de ses débuts complets à Liverpool à domicile contre Aston Villa en janvier 1997 – et a marqué de la tête le premier but lors d’une victoire 3-0.

93. Jacques Milner

James Milner en action pour Brighton et Hove Albion (Crédit image : Getty Images)

Leeds United, Newcastle UnitedAston Villa, Manchester City, Liverpool, Brighton et Hove Albion

Milner a apprécié la carrière d’une douzaine de joueurs différents. Il a été le plus jeune buteur de la Premier League, un joueur de touche près de la ligne de touche sous Sir Bobby Robson à Newcastle et un buteur avec Aston Villa. Aujourd’hui âgé d’une trentaine d’années, le métamorphe du Yorkshire s’est installé dans son poste final de leader des services publics de Brighton. Il vient pour ce record d’apparition.

SOULIGNER Bien sûr, Millie a remporté trois titres, mais cet objectif pour Leeds en 2002 – à l’âge de 16 ans et 356 jours – prend du temps.

92. Kasper Schmeichel

Claudio Ranieri et Kasper Schmeichel célèbrent la victoire de Leicester City au titre (Crédit image : PA)

Manchester City, Leicester City

Être le fils d’une légende n’a pas donné beaucoup d’avantage à Schmeichel. Il a dû gravir les échelons du banc de Manchester City, pour finalement atteindre la Premier League avec Leicester en 2014. Il a ensuite aidé les Foxes à maintenir leur statut de premier plan avant la conclusion naturelle de, euh, gagner cette foutue chose. Le joueur de 34 ans s’est rarement trompé de gant et est devenu une icône de Leicester.

SOULIGNER Cinq feuilles blanches consécutives vers la fin de la saison 2015/16, lorsque tout le monde a commencé à croire à l’impossible.

91. Dion Dublin

Dion Dublin en action pour Coventry City (Crédit image : PA)

Manchester United, Coventry City, Aston Villa

Dublin a réalisé quelque chose de profond à chaque campagne de Premier League. Le talisman est devenu culte dans les années 90, avec ses longues jambes, ses tirs de fusée et son énergie contagieuse le rendant attachant à ceux qui le regardaient. Comme si cela ne suffisait pas, Dublin a vécu avec l’acteur Jason Statham, a ensuite inventé son propre instrument à percussion (The Dube) et présente aujourd’hui avec succès Des maisons sous le marteau. Dion, nous vous saluons.

SOULIGNER Un triplé explosif pour Coventry contre Sheffield Wednesday en décembre 1995, survenu lors d’une période violette où Dublin commençait à s’affirmer comme l’un des meilleurs tireurs d’élite du football anglais.