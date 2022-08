Meilleurs jouets Fidget bon marché pour l’anxiété pour 2022

Que vous soyez un enseignant préparant votre classe pour la nouvelle année scolaire, un parent d’un enfant anxieux ou une personne anxieuse, vous-même, vous envisagez peut-être des jouets pour occuper les mains occupées. La la popularité des jouets fidget a augmenté de façon exponentielle ces dernières années, ainsi que le discours qui les entoure. De nombreux groupes d’enseignants, de parents, de professionnels et d’étudiants jure par eux.

Nous avons cherché sur Internet les meilleurs jouets fidget bon marché et avons choisi ceux qui avaient le meilleur prix, l’apparence, la durabilité et les avis des clients.

Voici nos meilleurs choix pour les meilleurs jouets fidget pour 10 $ et moins.

Amazone Un fidget qui intéresse les personnes de tous âges souffrant d’anxiété doit être amusant et facile à utiliser, le tout sans que les adultes se sentent enfantins. C’est exactement ce que fait le jouet rétro fidget de WTYCD. Le petit contrôleur de jeu est discret et dispose de huit fonctions différentes pour jouer et toucher, y compris quatre boutons colorés, un joystick, un rouleau texturé, un défilement de vitesse, un interrupteur, un cadran, un trou de serrure et un médiator. Ce fidget peut être utilisé à la maison, au travail, à l’école ou en voyage, mais sachez que deux des boutons colorés font un peu de bruit (semblable à un clic de stylo). Utilisez le trou de la serrure pour ajouter un bracelet ou ajouter à un porte-clés. Meilleures caractéristiques: Format de poche et léger ; tient dans la main d’un adulte et d’un enfant

Livré en huit couleurs et designs différents, ainsi qu’une option de deux packs pour 10 $

Amazone L’un des jouets fidget les plus populaires pour les adultes anxieux est un cube fidget, et Appash offre une excellente option abordable et robuste. Le fidget à six côtés a sept fonctionnalités – un joystick, un groupe de cinq boutons, un interrupteur, un cadran, des engrenages, une boule argentée et un gros bouton lisse. De plus, le cube est fait de caoutchouc texturé doux pour que chaque côté soit lisse et élégant. Il est facile de faire pivoter d’un côté texturé à l’autre et conçu pour garder vos mains occupées pendant de longues réunions, des cours ou des périodes d’anxiété. Il existe en six couleurs différentes. Sachez que l’interrupteur, les boutons et les engrenages émettent un petit clic. Meilleures caractéristiques: Portable, tient dans une poche

Sept fonctionnalités dans un petit doigt

Amazone Les balles Pop It combinent deux fidgets populaires : un pop it et une balle anti-stress. Cet ensemble de quatre balles est recouvert de nombreuses bosses surélevées qui peuvent être poussées et pressées. Fabriquées en silicone non toxique, les boules de couleur arc-en-ciel sont assez petites pour tenir dans la paume de votre main et sont très légères. En tant que jouet sensoriel, les fidgets offrent texture, bruit et soulagement du stress aux mains anxieuses. Ils sont également faciles à nettoyer. Si vous décidez de les utiliser dans une salle de classe, sachez qu’ils font du bruit. Meilleures caractéristiques: Fait des bruits de claquement

Tous les avantages d’une balle anti-stress

Amazone Les fidgets pour enfants doivent être suffisamment divertissants pour occuper leurs mains occupées. Ces tubes pop aux couleurs vives, texturés et en plastique sont garantis pour attirer leur attention. Chaque ensemble est livré avec quatre tubes pop pour un prix modique. Semblable à Lego et à d’autres blocs de construction, vous pouvez même connecter quelques tubes pop ensemble pour créer des tubes plus grands. Les tubes rigides peuvent être tirés et pliés pour créer des formes, des lettres ou des mots. Chaque fois qu’un tube est tiré ou poussé ensemble, il émet un son semblable à celui d’une paille pliée. Laissez vos jeunes enfants jouer seuls avec ces agitateurs ou amusez-vous. Cependant, sachez que les tubes peuvent être bosselés lors d’un jeu difficile. Si vous les utilisez en classe, sachez qu’ils font du bruit. Meilleures caractéristiques: Texture et sons amusants

Peut connecter les tubes ensemble pour plus de jeu

Amazone Ces balles anti-stress non toxiques, sans latex et hypoallergéniques sont idéales pour les élèves en classe. Chaque balle est remplie de perles d’eau en gelée, ce qui les rend amusantes à écraser et à presser. Un ensemble est livré avec trois balles anti-stress en perles d’eau, et il y a quelques couleurs et tailles disponibles. La meilleure chose à propos de ces balles fidget est qu’elles ne font pratiquement aucun bruit et ne perturbent donc pas la classe. À la maison, les élèves peuvent également lancer, rebondir et jouer à la balle avec ces fidgets. Notez que ces fidgets peuvent ne pas être aussi durables que leurs homologues plus chers. Meilleures caractéristiques: Balle anti-stress silencieuse et discrète

Le service client offrira un remboursement ou un remplacement dans les 90 jours

FAQ sur les jouets Fidget bon marché

Comment les jouets fidget aident-ils à lutter contre l’anxiété? Lorsque le corps est stressé et anxieux, il réagit souvent en une manière physique connue sous le nom de gigoter. Cette agitation est due à l’inconfort et peut ressembler à un tapotement du pied ou à une difficulté à rester assis. Les jouets Fidget sont un moyen d’apaiser cette anxiété et de garder l’esprit concentré et calme face à la tâche à accomplir. Ils peuvent diriger l’énergie anxieuse ailleurs, afin que votre esprit soit suffisamment clair pour continuer pendant une réunion de travail ou une conférence importante. La recherche sur l’efficacité des jouets fidget est encore nouvelle et a eu des résultats mitigés. Certains enfants et adultes semblent bénéficier des agitations, tandis que d’autres les trouver distrayants. De nombreuses études sur les jouets fidget portent sur d’autres utilisations, comme améliorer l’attention et la concentration, plutôt que l’anxiété spécifiquement. Plus d’études doivent être faites. Cependant, sur la base de nombreux témoignages de première main de ceux qui utilisent des agitations, ils peuvent souvent aider à calmer l’esprit.

Où puis-je me procurer des jouets fidget pas chers ? Les jouets Fidget sont accessibles et déjà assez abordables. Vous pouvez trouver des jouets fidget bon marché sur Amazon ou dans des grands magasins comme Walmart ou Target. Votre épicerie locale pourrait même transporter quelques agitations. Cependant, Amazon propose généralement les meilleurs prix pour les jouets fidget. Ils offrent même des packs variés de 50 petits fidgets ou moins pour environ 20 $. en voici un pack de variétés pour 17 $.

Quel est le remue-ménage qui soulage le plus le stress ? Le geste le plus anti-stress pour vous est un choix personnel. Alors que la recherche sur l’efficacité des jouets fidget sur l’anxiété est mince, il existe de nombreux groupes de personnes qui ne jurent que par eux. Il y a tellement de types différents à choisir et à essayer – des balles anti-stress aux Pop Its, des anneaux et des cubes fidget aux spinners fidget. Si l’un ne fonctionne pas pour vous, essayez-en un autre.

Quel est le meilleur jouet fidget fait maison ? Si vous n’êtes pas satisfait des prix des jouets fidget bon marché en ligne, vous pouvez toujours fabriquer le vôtre à la maison. Ils sont assez simples et beaucoup ne nécessitent que quelques matériaux. Vous pouvez fabriquer un jouet en forme de perles avec des trombones géants et des perles colorées (bien que les perles perler puissent mieux fonctionner). Les possibilités sont infinies, et la fabrication de ces agitations est un excellent projet d’art et d’artisanat pour les jeunes enfants.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.