Meilleurs jouets de codage et STEM pour les enfants 2022

Apprendre à coder n’est qu’une partie de l’histoire. Apprendre à programmer nécessite des compétences différentes. La programmation crée la logique, tandis que le codage traduit cette logique en code.

L’écriture de code n’est qu’une partie de ce qui constitue les fonctions d’un programmeur. Un programmeur doit réfléchir activement à des solutions abstraites aux problèmes avant même de toucher à un code.

L’un de nos jouets de programmation préférés est le kit d’inventeur du SAM Labs Science Museum, l’un des nombreux kits électroniques sans fil de cette passionnante startup britannique.

Le kit d’inventeur du musée des sciences SAM Labs est le kit de démarrage et fonctionne comme un excellent jouet autonome qui peut également être ajouté avec des extras disponibles dans la boutique SAM Labs.

Il promet d’enseigner les pouvoirs d’ingénierie à tout le monde, en utilisant de simples blocs actifs et une application de bureau intuitive pour Windows et Mac. C’est un merveilleux outil STEM car il intègre plus d’un sujet – lier, par exemple, le codage à l’ingénierie à travers la conception et la construction de choses.

Le kit SAM Inventor comprend quatre blocs sans fil : un capteur de lumière, un capteur d’inclinaison, un avertisseur sonore et un moteur à courant continu. Vous pouvez également acheter d’autres blocs (par exemple, un simple bouton, un capteur de pression, un capteur de proximité, un curseur, un ventilateur et un gradateur).

Bien qu’une explication un peu simpliste, certains ont appelé l’approche modulaire de SAM Labs “Mekkano pour la génération Internet”.

Grâce à des instructions étape par étape, l’enfant ou l’adulte apprend rapidement cinq activités STEM, y compris la maîtrise du code Morse, la création de vos propres chansons électroniques, la création de systèmes d’alarme ingénieux (très amusants pour les enfants), l’ajout de sons à vos dessins et la construction. une mini boîte à rythme. Après cela, il y a plus d’activités en ligne.

Alors que la construction visuelle des circuits dans l’application est similaire au langage de codage Scratch apprécié par de nombreux enfants, l’élément de codage de SAM Labs est basé sur JavaScript, qui est un peu plus complexe et il serait utile d’avoir quelques connaissances JS au préalable.

Cela dit, le kit SAM Inventor est très amusant en tant qu’outil/jouet de programmation sans même que vous ayez à toucher au codage.

Les blocs de construction sans fil SAM Labs et l’application de bureau intuitive sont pris en charge par des didacticiels STEM, ainsi que par des projets communautaires. Vous pouvez ajouter des blocs supplémentaires et même personnaliser à l’aide d’accessoires de moteur de modélisation standard.

En partie matériel, en partie logiciel, le kit SAM Labs Science Museum Inventor est un moyen innovant et vraiment amusant pour les enfants d’explorer la programmation, et la portée n’est limitée que par l’imagination ou la créativité de l’utilisateur.