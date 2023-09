Meilleurs jeux sur Xbox Game Pass : Starfield est là

Passe de jeu Xbox continue de montrer sa valeur pour la plupart des propriétaires de Xbox, même avec sa récente augmentation de prix. Le service comprend non seulement un grand, catalogue de jeux en constante évolution pour télécharger et jouer, il regroupe également l’accès aux services multijoueurs en ligne. Chaque mois, Microsoft ajoute de nouveaux jeux au service.

Si vous hésitez à propos du Game Pass, ou si vous cherchez simplement des suggestions sur ce qu’il faut jouer, vous trouverez ci-dessous quelques jeux qui arriveront sur le service en septembre.

Starfield est l’un des jeux les plus importants de l’année et il est actuellement disponible sur Game Pass. Le jeu de rôle spatial est une version Day 1 du service et est facilement l’un des meilleurs jeux auxquels les abonnés peuvent jouer sur leur console Xbox Series ou leur PC. Ceux qui ont envie d’un RPG plus classique peuvent consulter Sea of ​​Stars. D’autres joueurs ayant besoin d’augmenter leur tension artérielle peuvent consulter Texas Chain Saw Massacre, où ils peuvent jouer le rôle de victimes essayant de survivre au cauchemar tandis que d’autres joueurs contrôlent la famille Slaughter, qui comprend l’icône d’horreur Leatherface.

Nouveau et remarquable

Succès récents

Des classiques incontournables

Choix de jeux sur PC

Nous garderons cette liste à jour avec de nouveaux ajouts et de nouvelles suggestions de personnel.