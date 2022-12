Meilleurs jeux sur Xbox Game Pass: les nouveaux tireurs démarrent en décembre

Un Abonnement Xbox Game Pass

est presque un incontournable pour les propriétaires de Xbox. Le service, qui coûte de 10 $ à 15 $ par mois, comprend non seulement un grand, pour télécharger et jouer, mais regroupe également l’accès aux services multijoueurs en ligne. Chaque mois, Microsoft ajoute de nouveaux jeux au service, et en novembre, un succès indépendant est en tête du peloton.

Lire la suite: Meilleurs services d’abonnement aux jeux

Si vous êtes sur la clôture à propos de Game Pass, ou si vous cherchez simplement des suggestions sur ce qu’il faut jouer, vous trouverez ci-dessous quelques favoris récents et classiques sur le service.

À noter en ce moment Pentiment, un nouveau jeu narratif du spécialiste RPG Obsidian Entertainment, A Plague Tale: Requiem, qui est la suite d’un jeu indépendant très apprécié, et Chivalry 2, un jeu multijoueur médiéval compétitif (et violent), qui m’a beaucoup plu. Vampire Survivors, un autre ajout récent, est un jeu d’apparence simple qui a été un succès addictif plus tôt en 2022 sur Steam.

Les joueurs sur PC viennent d’avoir accès à Warhammer 40,000: Darktide, un jeu de tir d’escouade situé dans cet univers de science-fiction hautement stylisé. Il n’est disponible que sur la version PC de Game Pass pour le moment.

Le Scorn inspiré de HR Giger est un excellent exemple de jeu au look cool qu’il est bon d’essayer via Game Pass, mais vous ne voudriez probablement pas payer le prix fort.

Nouveau et remarquable

Hits récents

Lire la suite: Meilleurs services de jeux en nuage

Les classiques incontournables

Choix de jeu sur PC

Nous garderons cette liste à jour avec de nouveaux ajouts et de nouvelles suggestions du personnel. Vous pouvez également consulter nos choix pour le meilleurs jeux sur PlayStation Plus.