Meilleurs jeux sur Xbox Game Pass : FIFA 23, Shadowrun Trilogy et plus

Game Pass a évolué bien au-delà de ses origines liées à la Xbox pour devenir un abonnement qui offre quelque chose à tous ceux qui jouent à des jeux, et englobe désormais les téléchargements de jeux sur console et PC, l’accès aux services multijoueurs en ligne, un accord avec le géant du jeu EA et un cloud. service qui diffuse des jeux sur presque tous les appareils.

Microsoft propose plusieurs versions, mais en raison de la répartition des fonctionnalités entre elles, seul le plan Ultimate à 15 $ par mois, avec tous les avantages détaillés ci-dessus, a vraiment du sens. Lisez notre revue Xbox Game Pass.