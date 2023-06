Meilleurs jeux sur PS Plus : Far Cry 6, TMNT, Inscryption et bien d’autres à venir en juin

Juin est un mois énorme pour Playstation Plus les abonnés. Une combinaison de jeux de renom et de chouchous indépendants mène la charge pour les nouveaux jeux à venir sur le service.

Far Cry 6 est le dernier jeu de la franchise de tir à la première personne, mettant en vedette Giancarlo Esposito de Breaking Bad en tant que dictateur d’une île fictive des Caraïbes appelée Yara. Le bagarreur rétro Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, le jeu de cartes indépendant Inscryption et le jeu de plateforme rogue-like Rogue Legacy 2 sont quelques-uns des autres titres de qualité qui sortiront sur PS Plus le 20 juin.

Sony a également confirmé dans un article de blog Mercredi, il teste la prise en charge du streaming dans le cloud pour les jeux PS5, permettant aux abonnés PS Plus de sauter directement dans un jeu au lieu de devoir le télécharger.

Voilà quelque inclusions PlayStation Plus notables jusqu’à présent:

Il y a quelques jeux notables sur cette liste, mais il manque également l’ambiance à succès du jour 1 de Passe de jeu Xboxqui a de grands débuts comme Halo Infinite et le prochain Starfield. Frais supplémentaires 15 $ par mois, 40 $ pour trois mois ou 100 $ pour un an. (Au Royaume-Uni, c’est respectivement 11 £, 32 £ ou 84 £, et en Australie, c’est 19 AU $, 55 AU $ ou 135 AU $.)

Le niveau Premium plus cher (18 $ ou 13,49 £ par mois) comprend également le téléchargement et l’accès en streaming à environ 500 jeux plus anciens, principalement à partir de consoles pré-PS4, dont la plupart fonctionneront à 60 images par seconde. Il comprend également l’accès aux démos de jeux. Vous pouvez essayer des jeux comme Horizon: Forbidden West, Tiny Tina’s Wonderlands et Hot Wheels Unleashed. (Remarque : en Australie, le niveau Premium s’appelle Deluxe et coûte 22 AU$ par mois.)

L’un des meilleurs aspects du nouveau PS Plus est qu’il existe de nombreux favoris cultes et indépendants dans le niveau Extra / Premium.

Voici quelques choix plus anciens ou moins connus à ce jour:

Rapport de catastrophe 4 : Souvenirs d’été

XCOM 2

Uncharted : l’héritage perdu

Éclaireur : faiseur de rois

Piliers de l’éternité II

South Park : Le Bâton de la Vérité

Effet Tetris

Terres sauvages extérieures

Je mettrai à jour cette liste au fur et à mesure que de nouveaux jeux seront ajoutés et que mes collègues me rappelleront les classiques de premier plan que j’ai manqués.

