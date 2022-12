Meilleurs jeux PS Plus : Mass Effect et Kingdom Hearts

Playstation Plus se penche sur des jeux plus anciens et plus cultes pour ses sorties de fin d’année. Après avoir récemment ajouté The Elder Scrolls V: Skyrim Édition Spéciale (toujours génial, même à plus de dix ans), le service propose également plusieurs jeux Kingdom Hearts. Les entrées de ce RPG basé sur Disney incluent Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts 3 et Kingdom Hearts 2.8. Oui, les conventions de dénomination sont si déroutantes si vous n’êtes pas un adepte dévoué.

L’ajout de What Remains of Edith Finch et Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint, un favori de la critique indépendante, offre un joli contraste de récit émotionnel et, bien, de prise de vue.

Abonnés PS Plus Premium (par opposition à Abonnés aux niveaux Essential et Extra) ont récemment eu accès à une série de jeux Ratchet and Clank sortis à l’origine sur PS3. Cela inclut Ratchet & Clank, Ratchet & Clank : Going Commando, Ratchet & Clank : Up Your Arsenal, Ratchet & Clank : Deadlocked et Ratchet & Clank Future : Tools of Destruction.

Voilà quelque inclusions PlayStation Plus notables jusqu’à présent:

Il y a quelques jeux notables sur cette liste, mais il manque également l’ambiance à succès du jour 1 de Passe de jeu Xboxqui a de grands débuts comme Halo Infinite. , 40 $ pour trois mois ou 100 $ pour un an. (Au Royaume-Uni, c’est respectivement 11 £, 32 £ ou 84 £, et en Australie, c’est 19 AU $, 55 AU $ ou 135 AU $.)



Lecture en cours:

Regarde ça:

PlayStation Plus : choisir le meilleur niveau

10:39



Le niveau Premium plus cher (18 $ ou 13,49 £ par mois) comprend également le téléchargement et l’accès en streaming à environ 500 jeux plus anciens, principalement à partir de consoles pré-PS4, dont la plupart fonctionneront à 60 images par seconde. Il comprend également l’accès aux démos de jeux. Vous pouvez essayer des jeux comme Horizon: Forbidden West, Tiny Tina’s Wonderlands et Hot Wheels Unleashed. (Remarque : en Australie, le niveau Premium s’appelle Deluxe et coûte 22 AU$ par mois.)

L’un des meilleurs aspects du nouveau PS Plus est qu’il existe de nombreux favoris cultes et indépendants dans le niveau Extra / Premium.

Voici quelques choix plus anciens ou moins connus à ce jour:

Rapport de catastrophe 4 : Souvenirs d’été

XCOM 2

Avidité

Uncharted: l’héritage perdu

Éclaireur : faiseur de rois

piliers de l’Eternité

Effet Tetris

Terres sauvages extérieures

Lire la suite: Meilleurs services d’abonnement aux jeux

Une chose étrange mais intéressante que j’ai remarquée est qu’il y a un parcelle de jeux Warhammer inclus. Je ne connais presque rien à la tradition de Warhammer, mais j’apprécie qu’elle soit si profonde et si vaste. Et j’ai apprécié des jeux comme Inquisitor (comme un Diablo de science-fiction) et le récent Chaos Gate (comme XCOM avec des space marines). Si vous êtes intéressé, la liste PS Plus comprend :

Chaosbane

Space Hulk : Aile de mort

Inquisiteur

Necromunda: Underhive Wars

Tactiques de Space Hulk

Je mettrai à jour cette liste au fur et à mesure que de nouveaux jeux seront ajoutés et que mes collègues me rappelleront les classiques de premier plan que j’ai manqués.

Lire la suite: PlayStation Plus contre PlayStation Now