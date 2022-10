Meilleurs jeux PS Plus : GTA Vice City et plus

Playstation Plus continue d’enrichir son vaste catalogue de jeux avec des titres anciens et nouveaux. Le 18 octobre, l’un des meilleurs jeux GTA fait son chemin vers le service d’abonnement PlayStation.

Grand Theft Auto: Vice City – L’édition définitive est un remaster du classique de 2002 sorti pour la première fois sur PlayStation 2. Le remaster améliore les visuels du jeu et faisait partie de Grand Theft Auto : La Trilogie – L’édition définitive sorti pour la PS4 et PS5 l’année dernière. Cependant, il n’a pas conquis les fans de la série en raison d’une multitude de bugs et de problèmes que le développeur Rockstar Games dit avoir corrigés depuis la sortie.

Après avoir revécu les années 2000 dans Vice City, en voici d’autres inclusions PlayStation Plus notables jusqu’à présent:

Il y a quelques jeux notables sur cette liste, mais il manque également l’ambiance à succès du jour 1 du Xbox Game Pass, qui a de grands débuts comme Halo Infinite. , 40 $ pour trois mois ou 100 $ pour un an. (Au Royaume-Uni, c’est respectivement 11 £, 32 £ ou 84 £, et en Australie, c’est 19 AU $, 55 AU $ ou 135 AU $.)



Lecture en cours:

Regarde ça:

PlayStation Plus : choisir le meilleur niveau

10:39



Le niveau Premium plus cher (18 $ ou 13,49 £ par mois) comprend également le téléchargement et l’accès en streaming à environ 500 jeux plus anciens, principalement à partir de consoles pré-PS4, dont la plupart fonctionneront à 60 images par seconde. Il comprend également l’accès aux démos de jeux. Vous pouvez essayer des jeux comme Horizon: Forbidden West, Tiny Tina’s Wonderlands et Hot Wheels Unleashed. (Remarque : en Australie, le niveau Premium s’appelle Deluxe et coûte 22 AU$ par mois.)

L’un des meilleurs aspects du nouveau PS Plus est qu’il existe de nombreux favoris cultes et indépendants dans le niveau Extra / Premium.

Voici quelques choix plus anciens ou moins connus à ce jour:

Rapport de catastrophe 4 : Souvenirs d’été

XCOM 2

Avidité

Uncharted: l’héritage perdu

Éclaireur : faiseur de rois

piliers de l’Eternité

Effet Tetris

Terres sauvages extérieures

Lire la suite: Meilleurs services d’abonnement aux jeux

Une chose étrange mais intéressante que j’ai remarquée est qu’il y a un parcelle de jeux Warhammer inclus. Je ne connais presque rien à la tradition de Warhammer, mais j’apprécie qu’elle soit si profonde et si vaste. Et j’ai apprécié des jeux comme Inquisitor (comme un Diablo de science-fiction) et le récent Chaos Gate (comme XCOM avec des space marines). Si vous êtes intéressé, la liste PS Plus comprend :

Chaosbane

Space Hulk : Aile de mort

Inquisiteur

Necromunda: Underhive Wars

Tactiques de Space Hulk

Je mettrai à jour cette liste au fur et à mesure que de nouveaux jeux seront ajoutés et que mes collègues me rappelleront les classiques de premier plan que j’ai manqués.

Lire la suite: PlayStation Plus contre PlayStation Now