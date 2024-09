Meilleurs jeux Power Rangers, classés – Consoles Switch et Nintendo

L’ordre actuel n’est pas gravé dans la pierre et est basé sur la note globale des utilisateurs de chaque jeu, ce qui signifie que les choses peuvent changer en temps réel. Donc, si vous n’avez pas encore eu l’occasion de partager vos impressions sur certains de vos favoris et que vous souhaitez vous impliquer, vous pouvez cliquer sur la note en étoiles de l’un des jeux suivants et lui attribuer une note sur 10. Qui sait, vous pourriez même changer l’ordre de la liste avec votre vote.

Sans plus tarder, voyons le classement des Power (Rangers) tel qu’il se présente actuellement…

Éditeur: THQ / Promoteur: Médias de masse Date de sortie : 28 septembre 2000 ( USA ) / 8 décembre 2000 ( Royaume-Uni/UE ) Premier opus 3D des Power Rangers sur une console Nintendo, la version N64 de Lightspeed Rescue combine des séquences isométriques des Rangers avec des niveaux de conduite à défilement latéral. Les deux modes de jeu se déroulent dans de grands espaces ouverts et vides, avec des animations maladroites, des effets sonores répétés et des missions de collecte similaires. Le mode coopératif à deux joueurs est un bonus, remarquez bien, et c’est rafraîchissant de voir la série s’éloigner légèrement du format beat’em up pur et dur.

Éditeur: Bandai Namco / Promoteur: Accord de septième Date de sortie : 5 novembre 2013 ( USA ) / 29 novembre 2013 ( Royaume-Uni/UE ) Power Rangers Megaforce n’est pas seulement un mauvais jeu, mais il est certainement est un mauvais jeu, mais qui est aussi carrément cassé à certains endroits. Si la licence et les dialogues entièrement doublés peuvent séduire les fans de la série, force est de constater que ce jeu n’aurait pas dû être commercialisé sous cette forme. Le jeu plante, la fonction de numérisation des cartes ne fonctionne pas et les extraits sonores tournent en boucle bien au-delà du point de folie, devenant très vite l’équivalent vidéoludique de « Arrête de te frapper ». On a l’impression que les développeurs n’ont pas prêté attention à la façon dont se joue Power Rangers Megaforce, et il semble qu’aucune tentative n’ait été faite pour corriger ses nombreux problèmes.

Éditeur: Bandai Namco / Promoteur: Bandai Namco Date de sortie : 28 octobre 2014 ( USA ) / 23 octobre 2014 ( Royaume-Uni/UE ) Power Rangers Super Megaforce est un titre pour le moins contradictoire : c’est un désordre fastidieux, ennuyeux et brisé qui donne l’impression d’avoir été non seulement bâclé, mais aussi réalisé sans la moindre once d’enthousiasme ou de passion. Même si vous êtes un fan de la série, il n’y a pas assez de choses pour vous divertir et en faire un achat intéressant. Les combats de Megazord sont bien plus amusants que ceux du jeu principal, mais ils sont peu nombreux et pas assez pour que le reste du jeu en vaille la peine. Beaucoup pourraient être tentés de l’essayer pour revivre de bons souvenirs d’enfance, mais il n’y a rien ici pour vous à part un jeu de combat répétitif et décevant sans rien de nouveau à apporter.

Éditeur: THQ / Promoteur: Jeux de locomotives Date de sortie : 14 septembre 2004 ( USA ) / 26 novembre 2004 ( Royaume-Uni/UE ) Plutôt que d’adopter l’approche habituelle du combat en premier (comme c’est le cas avec son homologue GBA), Power Rangers: Dino Thunder sur GameCube met les Zords au premier plan. C’est un motif de célébration de voir un jeu Rangers tenter quelque chose de différent, même si cette « différence » se résume à des missions de collecte quelque peu répétitives avec une bataille de MegaZord de temps en temps pour faire bonne mesure. Hé, au moins, voler avec PteraZord est amusant.

Éditeur: THQ / Promoteur: Visions par procuration Date de sortie : 24 septembre 2001 ( USA ) / 23 novembre 2001 ( Royaume-Uni/UE ) Une version décente de Power Rangers Time Force, la version GBA se rapproche davantage de la série télévisée de 2001 du même nom. Les niveaux de saut dans le temps ajoutent une belle variété à l’histoire et le mouvement de pointe des Rangers et les armes à collectionner mélangent un peu plus le combat que ne le feraient les titres Power Rangers GBA ultérieurs. C’est loin d’être le meilleur jeu Rangers existant, mais vous pourriez faire bien pire, même sur GBA.

Éditeur: Bandai Namco / Promoteur: Bandai Namco Date de sortie : 22 novembre 2011 ( USA ) / 2 décembre 2011 ( Royaume-Uni/UE ) Le gameplay 2D bourré d’action de Power Rangers Samurai est étonnamment amusant et réussit parfaitement à transposer le style de la série sur DS. Les graphismes ne sont pas les meilleurs et les ennemis communs sont beaucoup trop réutilisés dans chaque mission. Quelques éléments de plateforme et variantes sont parsemés un peu partout pour ajouter un peu de variété, mais les choses ont toujours tendance à devenir un peu répétitives après quelques heures. Malgré ses défauts, ce jeu est loin d’être le titre sous licence habituel auquel nous nous attendons et mérite le détour de la part des fans de la série.

Éditeur: THQ / Promoteur: Natsume Date de sortie : 1er juin 2000 ( USA ) / 24 novembre 2000 ( Royaume-Uni/UE ) Contrairement à son homologue N64, la version Game Boy Color de Power Rangers: Lightspeed Rescue se joue comme un jeu à défilement latéral simple. Il y a beaucoup plus de défis de plateforme que les entrées de beat’em’up de la série sur Game Boy et SNES et du pixel art environnemental plutôt sympa en prime — même si les sprites des personnages sont un peu plus simplistes que nous l’aurions souhaité. Néanmoins, si vous aimez le côté plateforme des choses et que vous avez une Game Boy Color à portée de main, celle-ci n’est pas si mal.

Éditeur: Bandai / Promoteur: Tom Crée Date de sortie : Août 1994 ( USA ) / 1994 ( Royaume-Uni/UE ) Mighty Morphin Power Rangers sur Game Boy est une version très altérée de son homologue SNES. Ce portage divise les sections Ranger et MegaZord en séquences alternées, bien que la fluidité de chacune soit liée aux pièges des spécifications techniques de la console, avec des hitbox douteuses et des animations limitées à profusion. Hé, au moins la Super Game Boy permettait des palettes de couleurs uniques pour chaque Ranger… Si vous avez vraiment envie d’y jouer, jetez un œil à la version SNES.

Éditeur: THQ / Promoteur: Natsume Date de sortie : 15 avril 2001 ( USA ) / 23 novembre 2001 ( Royaume-Uni/UE ) Power Rangers: Time Force sur Game Boy Color est peut-être une version simplifiée de son homologue GBA, mais celui-ci se concentre davantage sur des plateformes épurées. On retrouve toujours le même scénario de saut dans le temps que dans la série télévisée, mais les graphismes plus simples et les combats épurés le rendent un peu plus épuré que son homologue « Advance ». Heureusement, la variété des niveaux est assez décente et le jeu ne devient jamais trop répétitif. Donc, comme dans la version GBA, vous pouvez faire un parcelle pire.

Éditeur: Bandai Namco / Promoteur: Inti crée Date de sortie : 2011 ( USA ) / 2011 ( Royaume-Uni/UE ) Tout comme son homologue sur DS, Power Rangers Samurai sur Wii est un jeu d’action à défilement latéral qui ne met pas autant l’accent sur les gadgets de commande de ses consoles que nous l’aurions attendu. Au lieu de balancer la Wiimote en imitant l’épée à l’écran, les commandes de boutons plus classiques rendent les combats un peu moins épuisants, mais de plus en plus répétitifs. Heureusement, les graphismes sont nettement supérieurs à ceux de la DS, ce qui rend les combats un peu plus agréables à l’œil. Ce n’est pas le jeu à contrôle de mouvement auquel on aurait pu s’attendre, et pour cela au moins, nous pouvons lui en être éternellement reconnaissants.