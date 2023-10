Meilleurs jeux de société fantastiques pour 2022

J’aime tellement Gloomhaven que j’ai tendance à l’associer à toutes les bonnes choses de la vie. Du soleil, un dessert, une bonne nuit de sommeil, Gloomhaven : telles sont les nécessités fondamentales d’une vie heureuse. Et sérieusement, je ne peux pas penser à une meilleure activité si vous êtes coincé à la maison et d’humeur pour une aventure de jeu de société fantastique et coopératif. Vous incarnez des mercenaires à Gloomhaven, une ville décrépite et dangereuse. Dans chaque session de jeu, vous et vos amis traversez un donjon et combattez des monstres dangereux. En cours de route, vous prendrez des décisions qui pourront aider Gloomhaven à prospérer ou à le conduire au bord de la destruction. Oui, Gloomhaven est un jeu hérité, ce qui signifie que le monde change au fur et à mesure que vous jouez. Vos personnages monteront également de niveau et deviendront plus puissants au fur et à mesure, et les scénarios deviendront plus intéressants à mesure que vous vous aventurerez dans l’histoire. J’ai investi littéralement des centaines d’heures dans ce jeu et je n’en ai toujours pas marre. Le combat de base équilibre des mécanismes simples et une stratégie approfondie. L’histoire est engageante sans ressembler à un roman ludique. Gloomhaven est mon jeu de société préféré. Si vous êtes coincé à la maison, je vous recommande d’essayer ce jeu génial. -André