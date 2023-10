Meilleurs jeux de société coopératifs pour 2023

Nous avons déjà beaucoup écrit sur Gloomhaven, et pour cause : ce jeu coopératif est l’un des meilleurs jeux de société pour fusionner des éléments de RPG, l’exploration de donjons et la mécanique classique des jeux de société. Vous et vos amis ou votre famille pouvez consacrer plus d’une centaine d’heures à Gloomhaven, explorer un vaste monde et débloquer près de deux douzaines de personnages jouables, chacun doté d’un développement de compétences incroyablement profond. Et tout cela est facilité par un jeu en carton et papier. Et si vous ajoutez l’application, cela rend le gameplay encore plus fluide. Et si vous voulez vraiment jouer à la version la plus accessible, cela vaut la peine d’y jeter un oeil Gloomhaven : Les mâchoires du lionqui donne un avant-goût bien écrit et accessible du monde riche du jeu complet aux joueurs hésitants à s’engager dans un jeu aussi massif.