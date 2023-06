Meilleurs jeux de plein air pour 2023

Si vous aimez jouer au basket et que vous appréciez également une bonne partie de bière-pong, alors BasketPong peut vous convenir. Ce jeu est une version plus grande que nature du basket-ball et du beer pong (moins la bière). Il est livré avec six grands seaux de 19 onces et deux ballons de basket pour plonger. Il s’agit d’un jeu familial qui est portable et peut être joué dans le parc, le jardin ou la plage. Les seaux peuvent être remplis d’eau et mis en place en forme de diamant – généralement utilisé pendant le beer pong – de chaque côté opposé pour les deux équipes jouant.

Contrairement au jeu à boire qui utilise des gobelets Solo, les seaux plus grands facilitent les cibles. Vous pouvez rendre ce jeu aussi familial ou adapté aux adultes que vous le souhaitez, mais le plus important, c’est de s’amuser.