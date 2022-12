Meilleurs jeux de la veille de Noël de la NFL: Seahawks-Chiefs, Bills-Bears, plus

Semaine 16 du NFL la saison se poursuit samedi avec une liste pleine d’action – et nous vous proposons tous les moments incontournables de la ligue. Alors que la course aux séries éliminatoires continue de s’intensifier, le temps hivernal s’intensifie également, et les températures glaciales et les vents en rafales devraient avoir un impact majeur sur l’ardoise de 11 matchs de la veille de Noël.

Huit matchs ont eu des températures de coup d’envoi inférieures au point de congélation, et quatre matchs ont des températures nocturnes qui devraient être à un chiffre ou négatives, selon FOX Sports Research et Météo FOX .

Le Factures – Ours Le jeu pourrait être le plus froid de l’histoire de Soldier Field en termes de refroidissement éolien, avec une température ressentie entre -9 et -20 degrés, tandis que le Saintes – Bruns le jeu devrait avoir des rafales de vent jusqu’à 63 mph.

Voici les meilleurs jeux de l’ardoise de samedi!

Texans de Houston contre Titans du Tennessee

En passant !

Derrick Henry a proposé une course de touché monstre pour mettre les Titans au tableau tôt contre les Texans.

Comment ils l’ont rédigé?

Houston a noué les choses à la fin du premier quart avec un échappé de Davis Mills qui s’est transformé en touché, grâce à Rex Burkhead.

Seahawks de Seattle face aux Chiefs de Kansas City

Se battre tôt

Après avoir effectué trois retraits lors de leur premier match, les Chiefs ont largement rebondi sur leur deuxième possession lorsque Patrick Mahomes a frappé Kadarius Toney pour un touché de 8 verges pour donner à KC une avance rapide.

Prolonger l’avance

Le porteur de ballon des Chiefs Jerick McKinnon s’est frayé un chemin dans la zone des buts, traversant deux défenseurs des Seahawks pour étendre l’avance de KC à 14-0 au milieu du deuxième quart.

Giants de New York contre Vikings du Minnesota

L’histoire faite

Avec une réception de 25 verges au premier quart, Justin Jefferson (1 661 verges) a établi le nouveau record de verges de réception des Vikings en une saison, battant le record de Randy Moss en 2003 (1 623) après avoir raté la saison dernière (1 616).

Puis, avec l’élan de leur côté, les Vikings ont été les premiers au tableau avec un touché gracieuseté de TJ Hockenson.

La magie!

Après que les Giants aient réduit l’écart à 10-7, Daniel Jones a trouvé Isaiah Hodgins pour un gain éblouissant de 29 verges qui a mis les fans de New York debout.

Detroit Lions contre Carolina Panthers

Bondir tôt

Les Panthers ont pris les devants lors de leur premier entraînement, grâce au jeu de jambes sophistiqué de Raheem Blackshear.

Réponse rapide

Les Lions sont revenus avec leur propre score d’ouverture, alors que Jared Goff s’est connecté avec l’ailier serré Shane Zylstra.

Bombes loin!

Sam Darnold en a lancé un à DJ Moore, qui a proposé une saisie à couper le souffle de 47 verges, suivie d’un touché lors de la prochaine pièce. Juste comme ça, Carolina a pris une avance de 31-7 sur Detroit au milieu de la troisième période.

Bengals de Cincinnati contre Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Duo dynamique

La connexion Joe Burrow-Tee Higgins était chaude malgré le temps glacial, obtenant un score fluide au premier trimestre.

Double problème

Les Bengals ont ajouté six points de plus lorsque Burrow en a lancé un pour écarter Trent Irwin, qui a subi cette passe sous pression tout en combattant les défenseurs des Patriots.

Trouver un rythme

Irwin a ajouté un autre score à la fin du deuxième quart pour porter l’avance des Bengals à 22-0 à la pause.

Buffalo Bills aux Bears de Chicago

En mouvement

Justin Fields connecté avec un Dante Pettis grand ouvert sur le Ours ‘ entraînement d’ouverture pour prendre une avance de 7-0 sur le Factures .

Réduire l’écart

Gabe Davis a capté une passe de touché de 19 verges de Josh Allen pour en faire un match à un point, 7-6, au milieu du premier quart après que des vents violents aient entraîné un point supplémentaire manqué.

Besoin de vitesse!

Buffalo a lancé le score en deuxième mi-temps avec une course de touché de 33 verges de Devin Singletary, prenant sa première avance du match, 14-10.

Falcons d’Atlanta contre Ravens de Baltimore

Changement de direction

Tout comme les Falcons ont réussi à traverser la zone rouge, Drake London n’a pas pu conserver le ballon et le secondeur des Ravens Patrick Queen a récupéré le échappé pour redonner le ballon à Baltimore.

Jeu aérien fort

Le chiffre d’affaires était une opportunité en or pour Baltimore. Tyler Huntley – pour un Lamar Jackson blessé – s’est connecté avec Demarcus Robinson dans le coin de la zone des buts pour six. C’était le premier touché par un receveur des Ravens depuis la semaine 3.

Saints de la Nouvelle-Orléans à Cleveland Browns

Choisi!

Le Bruns la défense a éliminé Andy Dalton juste au moment où Saintes traversé le milieu de terrain, et le chiffre d’affaires a entraîné un touché et une avance de 7-0 pour les Browns lors du trajet qui a suivi.

Livres d’histoire

Après avoir échangé des buts sur le terrain pour clôturer le deuxième quart, les Saints ont commencé le score du troisième quart avec une course de touché de 8 verges au milieu de Taysom Hill. Avec ce score, Hill a établi un nouveau record pour la plupart des touchés au sol par un demi-off dans l’histoire des Saints.

Restez à l’écoute pour les mises à jour !

À VENIR :

Commandants de Washington aux 49ers de San Francisco (16 h 05 HE)

Commandants de Washington A ÉTÉ +6,5

+220

o37

49ers de San Francisco SF -6.5

-303

u37



Eagles de Philadelphie contre Dallas Cowboys (16 h 25 HE, FOX)

Aigles de Philadelphie ISP +3,5

+160

o47.5

Cowboys de Dallas DAL -3.5

-213

u47.5



Les Raiders de Las Vegas contre les Steelers de Pittsburgh (20 h 15 HE)

Raiders de Las Vegas BT +2.0

+105

o38.5

Steelers de Pittsburgh FOSSE -2.0

-133

u38.5