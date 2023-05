Meilleurs jeux de la semaine 7 de l’USFL: Birmingham Stallions contre New Orleans Breakers

La semaine 7 de la saison de l’USFL est remplie de confrontations qui ont de sérieuses implications pour les séries éliminatoires, et nous vous avons couvert de toute l’action d’une liste du samedi qui comprend une paire de compétitions cruciales.

Tout d’abord, les Birmingham Stallions (4-2) affrontent les New Orleans Breakers (4-2) dans une bataille pour la première place de la division sud.

Plus tard, les Maulers de Pittsburgh (2-4) tenteront de rebondir après une défaite par jeu blanc lors de la semaine 6 et de vaincre les Stars de Philadelphie (3-3) (21 h HE sur FS1 et l’application FOX Sports).

Consultez la liste complète des matchs hebdomadaires de la saison régulière ici.

Voici les meilleurs moments !

Étalons de Birmingham contre Breakers de la Nouvelle-Orléans

Tout Alex dans la zone des buts

Après que les Stallions aient gardé les Breakers hors de la zone des buts et les aient forcés à marquer un but sur le terrain lors de l’entraînement d’ouverture du match, ils ont répondu avec leur propre score. Un entraînement de sept jeux et 60 verges a abouti à un touché du QB des Stallions Alex McGough qui a donné à Birmingham une avance de 7-3.

Récupération pour faire un backflip

Les Stallions étaient sur le point de rendre le ballon aux Breakers, mais un botté de dégagement raté de la Nouvelle-Orléans a permis au CB Bryan Mills de Birmingham de récupérer le ballon pour son équipe. Pour fêter ça, Mills a fait un backflip et les Stallions ont prolongé leur avance à 10-3 au deuxième quart.

Pouvoir polaire !

Quentin Poling a réussi un énorme coup sur un sac pour les Stallions pour aider la défense de Birmingham à continuer de dominer en première mi-temps.

Scène d’avant-match

Apporter la chaleur

Alors que la saison de l’USFL se réchauffe, les Stallions et les Breakers ont fait monter la pression avant le grand match de samedi entre deux des meilleures équipes de la ligue.

Hommage à ceux qui ont servi

Comme c’est le week-end du Memorial Day, Djimon Brooks a rendu hommage à son grand-père, qui a servi le pays, avant le match de samedi.

Réchauffe-toi

Les Stallions et Breakers ont fait les derniers préparatifs avant le coup d’envoi.

