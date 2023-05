Meilleurs jeux de la semaine 6 de l’USFL: les Stars de Philadelphie mènent les Breakers de la Nouvelle-Orléans

Il y a d’excellents affrontements au programme de la semaine 6 du USFL et nous vous proposons toute l’action d’une ardoise du dimanche qui comprend une paire de concours.

En début de journée, les New Orleans Breakers (4-1) affrontent les Philadelphia Stars (2-3) sur FS1. Plus tard, les New Jersey Generals (2-3) en découdront avec les Houston Gamblers (3-2).

Hier, le Showboats de Memphis (3-3) a dominé la Maulers de Pittsburgh (2-4), 22-0, alors que le Étalons de Birmingham (4-2) a décroché le Panthères du Michigan (2-4), 27-13.

Voir la liste complète des matchs hebdomadaires de la saison régulière ici .

Voici les meilleurs moments !

Breakers de la Nouvelle-Orléans contre les Stars de Philadelphie

Le grand jeu met en place FG

La Nouvelle-Orléans est allée trois fois sur la possession d’ouverture, qui a été suivie par Philadelphie qui a obtenu des points au tableau.

L’impulsion de l’entraînement a été le quart-arrière des Stars Case Cookus frappant le receveur large Corey Coleman pour un achèvement de 29 verges, comme indiqué ci-dessous. Cela dit, les Stars n’ont pas pu atteindre la zone des buts, se contentant d’un panier de 21 verges de Luis Aguilar.

Philadelphie menait 3-0 après le premier quart-temps.

Un autre lecteur FG

Les Breakers ont épinglé les Stars sur leur propre ligne de 8 verges à la fin du premier quart. Philadelphie est alors sortie de sa propre zone rouge, poussant le ballon sur le terrain. Lors de jeux consécutifs, Cookus a frappé le porteur de ballon Dexter Williams et Coleman pour une paire de passes complétées pour 41 verges. Encore une fois, cependant, les Stars ont dû se contenter d’un placement sur le terrain.

Choisissez-6 !

La Nouvelle-Orléans a déplacé le ballon sur le territoire de Philadelphie lors de la possession qui a suivi avant que le désastre ne frappe.

Au troisième et au septième rang de la ligne des 39 verges de Philadelphie, le quart-arrière des Breakers McLeod Bethel-Thompson a vu sa passe interceptée par le demi de coin des Stars Amani Dennis, qui a repoussé le choix à 72 verges pour un touché. Le score a donné à Philadelphie une avance de 13-0.

Faire un jeu

Les Breakers se sont inscrits au tableau à la fin de la première mi-temps pour en faire un match à un score.

Un entraînement de 13 jeux qui a vu la Nouvelle-Orléans convertir un quatrième down s’est terminé avec Bethel-Thompson frappant le receveur Johnnie Dixon pour une troisième passe de touché contestée près de la ligne de but.

Philadelphie menait 13-7 à la mi-temps.

3 points

La Nouvelle-Orléans a continué à réduire l’avance de Philadelphie après que ce dernier ait perdu trois points lors de la possession d’ouverture de la seconde mi-temps.

Après avoir atteint la ligne de 47 verges de Philadelphie, Bethel-Thompson a complété une paire de passes au receveur large Dee Anderson et Dixon qui ont combiné pour 32 verges, faisant entrer les Breakers dans la zone rouge. L’entraînement a ensuite calé, se terminant par un panier de 44 verges de Matt Coghlin. Les Breakers traînaient 13-10.

Aïe !

Lors du deuxième jeu de l’entraînement qui a suivi, Cookus s’est précipité sur sa droite et a commis une erreur coûteuse avant de sortir des limites, alors qu’il lançait le ballon au demi défensif des Breakers Nevelle Clark.

Après le jeu, le receveur des Stars Terry Wright a été expulsé pour avoir lancé un coup de poing. La Nouvelle-Orléans a pris le relais sur la ligne des 29 verges de Philadelphie mais n’a pas réussi à obtenir un premier essai. Coghlin a ensuite raté un placement de 42 verges.

Les Stars menaient 13-10 après le troisième quart.

Restez à l’écoute pour les mises à jour !

Scène d’avant-match

