Meilleurs jeux de la semaine 6 de l’USFL: les joueurs de Houston mènent les généraux du New Jersey tôt

Il y a d’excellents affrontements au programme de la semaine 6 du USFL et nous vous proposons toute l’action d’une ardoise du dimanche qui comprend une paire de concours.

Le Étoiles de Philadelphie (3-3) a commencé la journée en battant le Casseurs de la Nouvelle-Orléans (4-2), 16-10. Bientôt, le Généraux du New Jersey (2-3) se battra avec le Joueurs de Houston (3-2) sur FOX.

Hier, le Showboats de Memphis (3-3) a dominé la Maulers de Pittsburgh (2-4), 22-0, alors que le Étalons de Birmingham (4-2) a décroché le Panthères du Michigan (2-4), 27-13.

Voici les meilleurs moments !

Generals du New Jersey contre Houston Gamblers

QB1

Kyle Lauletta fait son premier départ comme quart-arrière pour les Generals.

Farci!

Les généraux et les joueurs ont chacun botté pour commencer le match, qui a été suivi par le premier qui s’est lancé en quatrième et deuxième de la ligne des 50 verges lors de leur prochaine possession. Le porteur de ballon Darius Victor a reçu l’appel en fuite mais a été arrêté avant la ligne pour gagner par le demi défensif des Gamblers Donald Rutledge Jr.

Se lever!

Au troisième essai de la possession qui a suivi, le quart-arrière des Gamblers Kenji Bahar a frappé l’ailier serré Clint Sigg Jr., qui a remporté le premier essai et s’est envolé pour un métrage supplémentaire. Sigg a eu une réception de 15 verges plus tard dans l’entraînement.

BOOM!

Au neuvième jeu de l’entraînement, Mark Thompson s’est frayé un chemin au bulldozer dans la zone des buts pour un score de 6 verges. Houston menait 7-0 après le premier quart-temps.

Restez à l’écoute pour les mises à jour !

Scène d’avant-match

Généraux du New Jersey

