Meilleurs jeux de la semaine 4 du football universitaire : l’Oregon domine le Colorado, Ole Miss-Bama, plus

Semaine 4 du football universitaire La saison est chargée de matchs incontournables à travers le pays dans le Pac-12, le Big Ten et la SEC. En fait, l’ardoise de samedi comprend six affrontements classés contre classés – un peu moins que le plus grand nombre en une seule journée à l’ère du Top 25 AP Poll – et nous vous couvrons de toute l’action !

Pour commencer, le numéro 16 de l’Oklahoma a affronté Cincinnati sur FOX « Grand coup d’envoi de midi . » Retrouvez toute l’action ici.

Le point culminant de la liste de l’après-midi est le numéro 10 de l’Oregon qui accueille le numéro 19 du Colorado, qui souffre énormément sans étoile à double sens. Travis Chasseur qui s’est retrouvé du mauvais côté d’une pénalité inutile pour grossièreté lors du match de la semaine dernière contre son rival dans l’État. État du Colorado . Il a subi une lacération du foie après avoir reçu une balle dans la poitrine qui l’empêcherait d’entrer pendant trois à quatre semaines. Tar’Varish Dawson a débuté à la place de Hunter chez WR, tandis qu’Omarion Cooper occupe sa place de CB.

Un autre affrontement énorme est celui du n°15 Ole Miss au n°13 de l’Alabama, qui a quitté le top 10 cette semaine pour la première fois depuis 2015 – l’année dernière, les Rebels ont battu le Tide.

Plus tard, plusieurs autres équipes du top 10 seront en action, dont la 6e Ohio State, la 7e Penn State et la 9e Notre Dame.

Voici les meilleurs moments !

N°19 du Colorado au n°10 de l’Oregon

Des têtes vont tomber

Avant le coup d’envoi, la mascotte de l’Oregon a envoyé un avertissement au Colorado, s’habillant comme l’entraîneur-chef Deion Sanders avec des lunettes de soleil et un chapeau de cowboy. Il a ensuite sorti une horloge et un marteau, tentant de briser l’horloge qui indiquait qu’il était « heure de grande écoute ». Cependant, la mascotte a perdu le contrôle lors de ses mouvements, provoquant la chute de la tête.

« Ils se battent pour les clics, nous, pour les victoires. »

Contrairement à la mascotte de l’Oregon, l’entraîneur-chef des Ducks, Dan Lanning, a lancé quelques tirs sur le Colorado sans s’infliger d’automutilation. Dans son discours d’avant-match, Lanning a visé Sanders et la nature du programme du Colorado.

« Enraciné dans la substance, pas dans le flash, enraciné dans la substance », a commencé Lanning. « Aujourd’hui, nous parlons avec nos tablettes. L’histoire de Cendrillon est terminée, mec. Nous nous battons pour les clics, nous nous battons pour les victoires. … Ce jeu ne se jouera pas à Hollywood. »

Double problème

Le RB de l’Oregon, Noah Whittington, a placé les Ducks sur le tableau en premier, couronnant un entraînement de 72 verges avec un touché de 3 verges. Ils ont prolongé leur avance à 13-0 après que le quart Bo Nix ait trouvé l’ailier rapproché Casey Kelly pour un autre score rapide au début du premier quart.

C’est un faux!

L’Oregon ne s’est pas contenté de dégager son propre territoire alors qu’il détenait une avance de 13-0 au début du deuxième quart-temps. Casey Rogers a obtenu le coup direct, courant sur le terrain pour un gain de 18 verges pour donner aux Ducks un premier essai.

À l’heure pile

Les Ducks ont continué leur progression, marchant sur le terrain avant que Nix ne lance une passe en fondu qui a atterri directement dans les bras de Troy Franklin pour un score de 15 verges. L’Oregon a ajouté deux points lors de la conversion pour prendre une avance de 21-0 au premier quart.

Le Colorado apparaît

Après plus de 20 premières minutes difficiles, les Buffaloes ont finalement pu réaliser un gros jeu lorsque Jahquez Robinson a éliminé Nix, mettant un bref arrêt à l’élan des Ducks.

Ce fut cependant de courte durée, puisque l’Oregon a ajouté deux touchés supplémentaires pour prendre une avance de 35-0 avant la pause.

N°15 Ole Miss au n°13 Alabama

Refusé!

Les Rebels ont réussi un énorme troisième sac pour forcer l’Alabama à se contenter d’un panier au début du premier quart.

En plein milieu

Ole Miss QB Jaxson Dart a donné aux Rebels une avance de 7-3 au premier quart, grâce à un jeu de jambes sophistiqué.

Choix rebelle

L’Alabama a cherché à prendre les devants au début du deuxième quart-temps en poussant le rêve du ballon sur le territoire d’Ole Miss. Cependant, le lancer ambitieux de Jalen Milroe dans la zone des buts s’est déroulé dans le sens inverse, atterrissant dans les bras de Zamari Walton pour une interception afin de garder l’avance d’Ole Miss intacte.

N°22 UCLA au n°11 Utah

Choisissez-6 !

La passe de UCLA Dante Moore a été captée au début du premier quart, et la secondeuse de l’Utah Karene Reid a renvoyé l’interception sur 21 verges pour donner aux Utes une avance de 7-0 au début.

Karene Reid de l’Utah remporte le choix 6 contre l’UCLA sur celui de Dante Moore

Le roi s’empare de son trône TD

Le déploiement de Nate Johnson sur la passe de jeu a permis à Landen King de s’ouvrir grand et de réaliser facilement la réception pour un score de 7 verges qui a permis à l’Utah de mener 14-0 avant la mi-temps.

Nate Johnson de l’Utah se connecte avec Landen King sur un magnifique TD de 7 verges

Restez à l’écoute des mises à jour !

N°2 Michigan 31, Rutgers 7

Démarrage à chaud

Rutgers était le premier sur le tableau lorsque le quart Gavin Wimsatt s’est associé au receveur Christian Dremel, qui a transformé l’achèvement en un score de 69 verges pour donner aux Scarlet Knights une avance rapide, 7-0.

Le QB de Rutgers Gavin Wimsatt se connecte avec Christian Dremel sur un TD de 69 verges

Belle prise!

Le Michigan a égalisé les choses à la fin du premier quart avec un score de 2 verges du porteur de ballon vedette Blake Corum. Ensuite, les Wolverines ont pris une avance de 14-7 à la mi-temps après un touché éblouissant de 18 verges du large Samaj Morgan – son premier score collégial.

Michigan QB JJ McCarthy trouve Semaj Morgan pour un TD de 18 verges

Choisissez-en 6 !

Rutgers a tenté le quatrième essai, mais la passe de Wimsatt a été interceptée par Mike Sainristil, qui l’a emmené jusqu’à la maison pour un touché de 71 verges qui a contribué à sceller l’accord pour le Michigan à The Big House.

Mike Sainristil intercepte Gavin Wimsatt et l’emmène à la maison

N°4 État de Floride 31, Clemson 24

Tâtonner!

Le secondeur de la FSU, Kalen Deloach, a égalisé les choses à la fin du troisième quart avec un échappé de 56 verges transformé en touché après avoir limogé le QB de Clemson Cade Klubnik.

OT !

Les choses se sont dirigées vers les heures supplémentaires, où Séminoles étendus Keon Coleman a réussi un touché de 24 verges du quart Jordan Travis, qui a dépassé Chris Weinke pour le plus grand nombre de touchés en carrière dans l’histoire de la FSU, pour assurer la victoire.

N°14 de l’État de l’Oregon au n°21 de l’État de Washington (16 h HE sur FOX)

14 Castors de l’État de l’Oregon ORESTE -3.0

-150

o57.5

21 Cougars de l’État de Washington WSU +3,0

+127

u57.5



N°6 de l’État de l’Ohio au n°9 de Notre-Dame (16 h 30 HE)

6 Buckeyes de l’État de l’Ohio OSU -3.0

-163

o55.5

9 Notre Dame combattant les Irlandais ND +3,0

+138

u55.5



N°24 Iowa au n°7 Penn State (16 h 30 HE)

24 Hawkeyes de l’Iowa IOWA +14,0

+471

o38.5

7 Penn State Nittany Lions Bloc d’alimentation -14,0

-671

u38.5



