Meilleurs jeux de la semaine 3 du football universitaire : LSU, Ohio State, TCU, Colorado, etc.

Semaine 3 du football universitaire la saison est lancée !

Pour lancer les choses sur FOX, Drew Allar et n ° 7 État de Pennsylvanie rendez-vous au Memorial Stadium pour leur Grand Dix ouvreur contre Illinois sur « Grand coup d’envoi de midi . » Retrouvez toute l’action ici .

Le LSU n°14 vise à poursuivre sa séquence de succès en affrontant l’ennemi de la SEC, l’État du Mississippi.

Plus tard, une poignée d’équipes du top 15 sont en action, dont le n°6 de l’Ohio State, le n°8 de Washington et le n°11 du Tennessee. Pour conclure, c’est une bataille entre rivaux dans l’État, alors que TCU affronte Houston (20 h HE sur FOX et l’application FOX Sports), suivi de Deion Sanders et du n°18 du Colorado qui accueillera Colorado State (22 h HE).

Voici les meilleurs moments !

N ° 14 LSU dans l’État du Mississippi

Exécutez-le en arrière

C’était du déjà vu pour Daniels et Nabers alors que les deux se connectaient à nouveau pour un autre TD pour pousser les Tigers à une avance de 16-0. Le point supplémentaire était bon, portant le score à 17-0.

Atterrissage!

Jayden Daniels a trouvé Malik Nabers pour une passe TD de 26 verges pour donner à LSU une avance de 9-0 à la fin du premier quart. Les Tigers ont été les premiers au tableau après un panier de 23 verges dès le début et ont terminé le quart 10-0.

L’ouest du Kentucky au 6e rang de l’État de l’Ohio (16 h HE)

Les sommets des collines de l’ouest du Kentucky WKU +30,0

+2000

o65

6 Buckeyes de l’État de l’Ohio OSU -30,0

-8889

u65



N°8 Washington à Michigan State (17 h HE)

8 Huskies de Washington LAVER -16,5

-844

o56

Spartiates de l’État du Michigan MSU +16,5

+563

u56



Tennessee n°11 en Floride (19 h HE)

11 Volontaires du Tennessee TENNESSEE -5,5

-217

o56.5

Alligators de Floride FLORIDE +5,5

+178

u56.5



TCU à Houston (20 h HE, FOX)

Grenouilles cornues TCU TCU -7,5

-298

o64

Cougars de Houston OU +7,5

+239

u64



État du Colorado au 18e rang du Colorado (22 h HE)

Béliers de l’État du Colorado CSU +23,5

+1125

o63.5

18 Buffalos du Colorado UC -23,5

-2449

u63.5



SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Football universitaire

[Do you want more great stories delivered right to you? Here’s how you can create or log in to your FOX Sports account, follow your favorite leagues, teams and players and receive a personalized newsletter in your inbox daily.]

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL