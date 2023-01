Meilleurs jeux de la semaine 18 de la NFL: Patriots-Bills, Jets-Dolphins, Vikings-Bears, etc.

Le 2022-23 NFL la saison régulière se termine dimanche avec une ardoise bien remplie pour la semaine 18 – et nous vous avons couvert du début à la fin avec tous les moments incontournables de la ligue.

Les enjeux sont élevés, car il reste une place en séries éliminatoires à gagner dans l’AFC et la NFC.

Voici les meilleurs jeux de l’ardoise de dimanche!

Patriots de la Nouvelle-Angleterre à Buffalo Bills

Tout se résume à ça

Les Patriots peuvent décrocher la troisième place de joker de l’AFC avec une victoire dimanche. La seule chose qui leur barre la route ? Les Bills, qui ont pris le terrain pour la première fois depuis la sécurité Damar Hamlin s’est effondré sur le terrain pendant Monday Night Football.

Pour Damar !

Après avoir eu une seule équipe à s’entraîner la semaine dernière, les Bills ont été énormes lors de leur premier jeu du match. Nyheim Hines a donné le coup d’envoi à 96 mètres de la maison, ramenant les fans des Bills sur leurs pieds.

Les Buccaneers de Tampa Bay contre les Falcons d’Atlanta

Commencer fort

Tom Brady a trouvé l’ailier serré Kyle Rudolph pour un score de 8 verges lors de l’entraînement d’ouverture des Buccaneers pour prendre une avance rapide sur les Falcons, 7-0.

Vikings du Minnesota contre les Bears de Chicago

Démarrage à chaud !

Après que les Bears aient fait trois-et-out lors de leur entraînement d’ouverture, les Vikings ont capitalisé sur leur première possession. Kirk Cousins ​​s’est connecté avec Adam Thielen sur une courte passe de touché pour mettre l’équipe sur route au sommet tôt, 6-0.

Texans de Houston contre Colts d’Indianapolis

Sur un rouleau

Les Texans ont pris une avance rapide de 10-0 sur les Colts après que Davis Mills ait trouvé Brandin Cooks pour un touché sur la première possession de Houston. Ensuite, un échappé coûteux d’Indianapolis a abouti à un court but sur le terrain pour l’équipe de route.

Panthers de la Caroline aux Saints de la Nouvelle-Orléans

Pouvoir des étoiles

Andy Dalton a frappé le receveur superstar de première année Chris Olave pour un touché en douceur de 25 verges lors du premier entraînement des Saints, bon pour une avance rapide de 7-0 sur les Panthers.

Ravens de Baltimore face aux Bengals de Cincinnati

Trouver un rythme

La possession d’ouverture des Bengals contre les Ravens a été une longue séquence de 17 jeux qui a abouti à un panier après que Joe Burrow & Co. ait été juste à court – mais pas par manque d’effort.

Browns de Cleveland contre Steelers de Pittsburgh

Refusé!

Les Steelers étaient si proche à prendre rapidement les devants à domicile, mais la défense des Browns avait d’autres projets. Najee Harris a été refusé sur la ligne de but et a perdu le ballon dans le processus, que Cleveland a récupéré.

