Meilleurs jeux de la semaine 17 de la NFL: Saints-Eagles, Dolphins-Patriots, plus

Semaine 17 du NFL la saison se poursuit dimanche avec une ardoise bien remplie — et nous avons ce qu’il vous faut du début à la fin !

L’image des séries éliminatoires deviendra plus claire au cours de l’avant-dernière semaine de la saison régulière, alors que plusieurs équipes cherchent enfin à décrocher leurs billets pour les séries éliminatoires.

Voici les meilleurs jeux de dimanche!

Les Saints de la Nouvelle-Orléans contre les Eagles de Philadelphie

L’heure de Taysom

Les Eagles savaient que ça allait arriver. Ils ne pouvaient rien y faire non plus. Le couteau suisse des Saints, Taysom Hill, a sorti le fusil de chasse avant de se diriger vers la zone des buts pour le score d’ouverture du match.

Browns de Cleveland aux commandants de Washington

Choix de la litière

L’offensive a été difficile à trouver entre les Browns et les commandants alors que les quarts Deshaun Watson et Carson Wentz continuent de lutter. La sécurité de Cleveland, Grant Delpit, n’aide pas cette cause, interceptant un soulèvement en aval de Wentz pour le deuxième plat à emporter de la journée de son équipe.

Panthers de la Caroline contre les Buccaneers de Tampa Bay

Un nouveau jour pour Darnold ?

Sam Darnold a ressemblé à un quart-arrière différent cette saison. Cela s’est poursuivi au premier quart dimanche, alors qu’il s’est associé à Tommy Tremble pour un touché de 17 verges.

Chicago Bears contre Detroit Lions

Mouvements rapides

Les Bears et les Lions sont enfermés dans une affaire de va-et-vient. D’Andre Swift est le dernier à frapper, courant pour une course de 17 verges pour donner à Detorit une avance de 14-10 au deuxième quart.

Cardinals d’Arizona contre Falcons d’Atlanta

Voici la McBride

L’ailier serré recrue Trey McBride est apparu comme une agréable surprise ces dernières semaines pour les Cardinals. Dimanche, il a inscrit son premier TD en carrière.

Dolphins de Miami contre Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Bouillonnez !

Tyreek Hill transformant cette passe en arrière en un touché était impressionnant. Mais sa célébration l’était encore plus.

Broncos de Denver face aux Chiefs de Kansas City

Mahomes frappe… Mahomes

Isiah Pacheco a inscrit les Chiefs au tableau avec une courte course de TD. Mais le grand moment fort est venu tôt grâce à Patrick Mahomes (avec une passe décisive de la défense des Broncos). Le MVP présumé a complété par inadvertance une passe à lui-même et, bien sûr, l’a transformée en un gain de 6 verges.

Jaguars de Jacksonville contre les Texans de Houston

Vitesse jaguar

Une fois que Travis Etienne a franchi le deuxième niveau, il était parti. Son TD de 62 verges a aidé Jacksonville à prendre une avance rapide de 21-0.

Colts d’Indianapolis contre les Giants de New York

Dimes et tirets

Daniel Jones a déjà lancé une paire de passes TD. Mais son meilleur jeu a été cette course de 13 verges. Il a semblé aller plus loin mais il est sorti des limites. Quoi qu’il en soit, cela a établi le deuxième score de New York.

Restez à l’écoute pour les mises à jour !

À VENIR :

49ers de San Francisco contre les Raiders de Las Vegas (16 h 05 HE, FOX)

49ers de San Francisco SF -9.5

-500

o41.5

Raiders de Las Vegas BT +9,5

+300

u41.5



Jets de New York face aux Seahawks de Seattle (16 h 05 HE, FOX)

Jets de New York NYJ -2.0

-133

o43.5

Seattle Seahawks MER +2.0

+105

u43.5



Vikings du Minnesota à Green Bay Packers (16 h 25 HE)

Vikings du Minnesota MIN +3,5

+140

o47.5

Emballeurs de Green Bay Go -3.5

-182

u47.5



Les Rams de Los Angeles contre les Chargers de Los Angeles (16 h 25 HE)

Rams de Los Angeles LAR +6,5

+220

o41

Chargeurs de Los Angeles LAC -6.5

-303

u41



Steelers de Pittsburgh vs Ravens de Baltimore (20 h 20 HE)

Steelers de Pittsburgh FOSSE +2.0

+105

o35

Corbeaux de Baltimore BL -2.0

-133

u35