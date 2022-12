Meilleurs jeux de la semaine 16 de la NFL: les Chargers affrontent les Colts sur MNF

La semaine 16 de la saison NFL touche à sa fin avec Justin Herbert et les Chargers de Los Angeles sur la route pour affronter les Colts d’Indianapolis dirigés par Nick Foles au Lucas Oil Stadium lors du Monday Night Football.

Les Chargers (8-6) ont besoin d’une victoire sur les Colts (4-9-1) pour maintenir à flot leurs espoirs de championnat de division.

Voici les meilleurs jeux !

Les Chargers de Los Angeles contre les Colts d’Indianapolis

Pas sous la surveillance des Chargers, Nick

Après avoir remporté un défi pour obtenir le premier essai au quatrième essai, les Colts voulaient frapper un coup de circuit. Au lieu de cela, ils ont frappé en se balançant alors que Michael Davis attendait le lancer de Foles pour obtenir l’interception.

Herbert se fait ramasser aussi

Quelques jeux seulement après que les Chargers ont intercepté Foles, les Colts ont obtenu un retour sur investissement. Au troisième et deuxième, le demi défensif des Colts, Rodney Thomas, s’est retrouvé avec le ballon dans les mains alors que le lancer d’Herbert était dévié.

Comment a-t-il gardé les pieds ?

Derwin James a en quelque sorte gardé ses pieds dans les limites pour effectuer l’interception et redonner le ballon aux Chargers, marquant trois possessions consécutives qui se sont terminées par un choix entre les deux équipes.

Le lancer à bras le corps

Herbert a réussi à lancer une complétion à Mike Williams malgré la pression en lançant le ballon côté–armé. Williams a saisi 18 verges pour amener les Chargers dans la zone rouge.

L’excellent Ekeler

Austin Ekeler a couronné la série de 13 matchs des Chargers qui a duré près de la moitié du deuxième quart-temps en obtenant un score de 1 mètre pour briser l’égalité sans but.

James éjecté

La sécurité vedette des Chargers a été expulsée du match à la suite de son coup dur casque contre casque sur le receveur des Colts Ashton Dulin. Les deux joueurs se sont rendus à la tente médicale bleue après le jeu pour se faire évaluer pour des commotions cérébrales. Il s’agissait également de la deuxième pénalité de 15 verges de James en trois matchs après avoir enlevé le casque du receveur des Colts Michael Pittman à la suite d’une réception, ce qui lui a valu une pénalité pour masque facial.

