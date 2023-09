Meilleurs jeux de la semaine 1 du football universitaire : Nebraska et Minnesota sans but en 2e

Il y a un an, Matt Rhule s’est retrouvé subitement au chômage après avoir été licencié par les Panthers de la Caroline.

Maintenant, il est de retour dans le jeu universitaire, chargé de reconstruire un programme du Nebraska qui a soif de retrouver sa domination passée – et il en adore chaque seconde.

« Je passe un moment inoubliable, vraiment », a-t-il déclaré la semaine dernière. « C’est donc aussi heureux que je l’ai été depuis très, très longtemps. Ma famille est ici maintenant. Mes filles sont heureuses, ma famille est heureuse, ma femme est heureuse, le fils va bien. J’apprécie vraiment cette équipe. »

Rhule fait ses débuts au Nebraska ce soir, alors que ses Cornhuskers affrontent le Minnesota dans une confrontation Big Ten sur FOX.

Nebraska au Minnesota

0h00, 1er : Une lutte défensive

Le Minnesota préparait un autre entraînement fastidieux à la fin du premier quart-temps, se dirigeant vers la ligne des 34 verges du Nebraska.

Le Minnesota a gardé le ballon pendant 10 :27 au premier quart, qui s’est terminé 0-0.

7h55, 1er : Les Sims sont un problème

Les Gophers ont récupéré le ballon en premier et l’ont conservé pendant plus de cinq minutes avant d’être finalement contraints de dégager. Ils ont épinglé les Huskers sur leur ligne d’un mètre, mais le nouveau quart-arrière du Nebraska, Jeff Sims, a donné à son équipe un peu de répit avec un sprint de 26 verges sur une course conçue.

Pourtant, la défense des Gophers a tenu bon, forçant un botté de dégagement.

