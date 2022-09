Meilleurs jeux de course Xbox pour 2022

Malgré ce que vous pourriez penser, tous les jeux de course ne sont pas identiques. Une fois que vous aurez plongé dans le genre du sport automobile, vous apprendrez rapidement qu’ils sont assez diversifiés, offrant différents types d’expériences avec chaque titre. Vous avez vos sims de course hardcore pour ceux qui aiment bricoler avec des moteurs virtuels, vos hybrides d’arcade. qui vous permettent de piloter de vraies voitures dans des environnements extravagants, puis vous avez vos coureurs d’arcade complets, qui défient la réalité avec leurs véhicules et leur conduite extravagants. A partir de là, la liste s’allonge encore et encore. C’est pourquoi je suis ici pour vous faciliter la tâche et vous recommander certains des meilleurs jeux de course Xbox.

Cette liste n’est en aucun cas exhaustive, il s’agit plutôt d’une collection des meilleurs jeux de conduite et de course pour la famille de consoles Xbox auxquels j’ai personnellement joué et apprécié. J’ai joué à tous ces jeux sur le plus récent Xbox série Xmais tous sont également jouables sur le Xbox série S et sont rétrocompatibles avec le précédent Consoles de génération Xbox One. J’ai noté ceux qui sont disponibles sans frais supplémentaires avec L’excellent abonnement Game Pass de Microsoftmais les jeux vont et viennent de ce service.

Capture d’écran par Antuan Goodwin/Roadshow Suite digne de mon précédent choix pour le meilleur jeu de conduite Xbox, Forza Horizon 5 déplace son terrain de jeu automobile vers les biomes magnifiques et diversifiés du Mexique. Grâce au nouveau système météorologique dynamique d’Horizon 5, les joueurs peuvent désormais traverser des tempêtes de sable dans le désert avant de traverser des zones humides denses ou le sommet d’un volcan actif, parfois tous dans la même méga course. Comme les précédents titres Forza Horizon, Horizon 5 est une énorme lettre d’amour en monde ouvert, non seulement pour la course, mais aussi pour la culture automobile et tout ce qui concerne l’automobile. Et les joueurs ont plus de liberté que jamais pour explorer uniquement les types de course, les classes de véhicules et les éléments du jeu qu’ils aiment. Par exemple, je connais beaucoup de fans de Forza qui ne sont pas de grands coureurs, mais qui se perdent pendant des heures juste en mode photo ou créateur de livrée. Avec plus de 500 voitures à personnaliser et à modifier, des centaines de kilomètres de parcours sur route et sur piste et une vaste communauté en ligne, si vous choisissez un seul jeu de course pour Xbox, ce devrait être celui-là. Notez que Forza Horizon 5 est disponible dans le cadre de l’abonnement Game Pass de la Xbox.

Tourner 10/Microsoft Les joueurs à la recherche d’une simulation de course plus sérieuse devraient se tourner vers le membre le plus mature de la franchise Forza. Là où Horizon se concentre sur la culture automobile et, parfois, sur la conduite de rue caricaturale, Motorsport est une véritable course sur circuit sur de vraies pistes du monde entier. Forza Motorsport 7 est un titre plus ancien, lancé en 2017, et une suite de nouvelle génération est en préparation pour les nouvelles consoles Xbox Series S et Series X, mais avec un nombre incroyable de 700 voitures à conduire, modifier et personnaliser, et 30 pistes, chacune avec plusieurs configurations, la première franchise de course de la Xbox One parvient toujours à se sentir fraîche.

Capture d’écran par Antuan Goodwin/Roadshow Vous voulez avoir un avant-goût de la simulation de course GT la plus réaliste que la plate-forme Xbox a à offrir ? Ne cherchez pas plus loin que Assetto Corsa Competizione. Cette simulation de course hardcore est centrée sur le monde du Blancpain GT World Challenge, vous plaçant dans le siège du conducteur de vraies voitures de course des séries 2018 et 2019, avec des livrées authentiques. Entrez directement dans le championnat, gravissez les échelons en mode carrière ou dirigez-vous en ligne pour affronter des joueurs du monde entier. Assetto Corsa est une simulation difficile et son modèle de direction et sa physique de course sont extrêmement réalistes – à tel point qu’il peut être frustrant de jouer avec les manettes d’un contrôleur. Vous voudrez certainement vous installer avec un bon volant de course à retour de force (et peut-être aussi un cockpit de simulation de course) pour un maximum de plaisir. Les joueurs à la recherche d’une alternative à Forza qui fonctionne bien avec un contrôleur devraient peut-être consulter Grid Autosport.

Arts électroniques Le dernier titre de la franchise F1 de Codemasters s’appuie sur l’entrée de la saison dernière avec de nouvelles pistes, des voitures mises à jour et un nouveau mode Mon équipe qui vous permet de créer et de développer votre propre franchise F1, plutôt que de jouer l’une des équipes établies. Vous avez un ami qui est aussi un fou de F1 ? Jouez ensemble dans le nouveau mode carrière à deux joueurs en tant que coéquipiers ou rivaux féroces. L’ajout le plus intéressant à F1 2021 est le nouveau mode Braking Point. Une évolution de la fonctionnalité des rivaux que j’ai tant aimée dans le titre 2019, Braking Point est un mode histoire narratif qui suit votre joueur alors que vous naviguez dans les victoires, les défaites et les rivalités sur la bonne voie – ainsi que le drame hors piste et dans les stands – sur plusieurs années de votre carrière en F1/F2. Si vous êtes fan de la série documentaire Drive to Survive ou de films comme Rush, Braking Point de F1 2021 vaut vraiment la peine d’être vécu.

Mattel Ce jeu de course d’arcade passionnant met en vedette les machines miniatures de la série de jouets moulés sous pression Hot Wheels, que vous pouvez dériver, booster et sauter sur des parcours sauvages faits de pistes orange familières. Hot Wheels Unleashed est facile à aborder pour les coureurs de tous âges et de tous niveaux. Les enfants peuvent s’amuser à déverrouiller des coureurs farfelus comme le Tricera-Truck ou la voiture à hamburger Buns of Steel. Pendant ce temps, il y a encore beaucoup de plaisir, de défi et de nostalgie pour les adultes. De plus, il existe un éditeur de parcours très flexible qui permet aux joueurs de créer et de partager des parcours et des défis fous.

Nancon/KT Racing Avec la série Dirt poussant plus profondément dans l’extrémité arcade du spectre des simulations de course, j’étais heureux lorsque WRC 10 a fait ses débuts plus tôt cette année pour gratter ma démangeaison pour le réalisme du rallye. WRC 10 s’améliore par rapport à son prédécesseur avec plus de voitures, de lieux et de façons de jouer, y compris un nouveau mode 50e anniversaire qui célèbre et recrée de grands moments de l’histoire du Championnat du monde des rallyes depuis sa création en 1973. La simulation propose désormais 19 lieux et environnements – – parcourant plus de 120 étapes de rallye à maîtriser – et 22 voitures légendaires et historiques de Mitsubishi, Peugeot, Subaru, Toyota et plus encore. Le moteur physique a également été mis à jour, avec des améliorations de la simulation aérodynamique et de la suspension, ce qui rend les véhicules plus précis par rapport à leurs homologues réels. Les nouveaux venus dans le rallye numérique peuvent activer une sélection révisée de fonctions d’assistance pour faciliter leur entrée dans la franchise. La qualité graphique et sonore a également été améliorée pour tirer parti de la puissance de traitement offerte par les consoles Xbox Series S et X.

Tim Stevens/Roadshow Le frisson de la victoire et l’agonie de la défaite à un rythme glacial : SnowRunner, le dernier né de la série Spintires, est en quelque sorte le jeu anti-course. Les joueurs prennent le contrôle d’un assortiment de SUV 4×4 déverrouillables, d’équipements lourds et de gros camions pour ramper, transporter et remorquer leur chemin à travers les sentiers de terre, la boue profonde et la neige glacée des cartes brutalement rurales du jeu. Le placement précis des roues, un rythme lent et régulier et, parfois, l’utilisation généreuse d’un treuil comptent plus que la vitesse. Ce n’est pas un jeu pour tout le monde; passer jusqu’à une heure en temps réel à transporter du bois sur une montagne peut être absolument exaspérant si vous échouez, mais c’est incroyablement satisfaisant de faire le travail. Il est maintenant disponible sur Game Pass.

Capture d’écran par Antuan Goodwin/Roadshow Normalement, les adversaires qui me percutent pendant une course sont le fléau de mon existence. Dans Wreckfest, en revanche, placer votre adversaire dans un mur ou le faire tourner dans un coin est normal. Encouragé même. Ce titre de derby de démolition oppose des conducteurs pilotant toutes sortes de batteurs – des voitures musclées aux fourgonnettes en passant par les tondeuses à gazon autoportées (oui, des tondeuses à gazon effrayantes) – les uns contre les autres sur une variété de pistes de terre et de goudron. Les joueurs peuvent choisir d’être un cogneur ou, avec une physique de conduite étonnamment bonne, compter sur les compétences et l’agilité pour être le dernier homme debout. Il est maintenant disponible sur Game Pass. Les joueurs qui préfèrent leurs crashs un peu plus rapides et stylisés devraient envisager Burnout Paradise remasterisé, un ancien jeu de course d’arcade qui a reçu une nouvelle couche de peinture pour la Xbox One. Ici, gagner signifie “abattre” la concurrence avec des collisions et des crashs gratuits. Il est également disponible sur Game Pass.

Comparaison des meilleurs jeux de course Xbox pour 2021 Jeu de course Prix Meilleur jeu de course Xbox dans l’ensemble Forza Horizon 5 55 $ Meilleur jeu de course sur circuit Xbox Forza Motorsport 7 32 $ Meilleur simulateur de course Xbox Assetto Corsa Competizione 25 $ Meilleur jeu de course de Formule 1 Xbox F1 2021 60 $ Meilleur jeu de course d’arcade Xbox Hot Wheels déchaîné 48 $ Meilleur jeu de course de rallye Xbox WRC 10 30 $ Meilleur simulateur hors route Xbox Coureur de neige 39 $ Meilleur jeu de derby de démolition Xbox Fête des épaves 20 $

Il y a un jeu de conduite pour tout le monde

Que vous cherchiez à perfectionner vos compétences ou simplement à vous détendre et à profiter de la conduite, il y a un petit quelque chose pour tous les fans de course et les passionnés d’automobile. Comme je l’ai mentionné, il ne s’agit en aucun cas d’une liste exhaustive et, avec la prochaine génération de consoles maintenant assez bien établie, je m’attends à redécouvrir des versions améliorées de mes favoris ainsi que quelques nouveaux ajouts à cette liste. Amusez-vous et conduisez prudemment… ou conduisez imprudemment ; ce ne sont que des jeux après tout.