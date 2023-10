60 $ sur Amazon Meilleure enceinte bibliothèque à moins de 100 $ Dayton Audio B652-AIR Voir les détails

157 $ sur Amazon Le meilleur home cinéma pas cher Monolithe par Monoprice Encore B6 Voir les détails

549 $ sur Amazon Meilleure enceinte de bibliothèque à moins de 600 $ Q Acoustique 3030i Voir les détails



Les haut-parleurs et barres de son amplifiés sont parfaits pour une utilisation constante à la maison. Mais si vous recherchez la meilleure qualité sonore possible, un ensemble d’enceintes passives haut de gamme alimentées par un amplificateur ou Récepteur AV devrait être sur votre radar. Peu importe votre budget non plus. Il existe une paire d’enceintes pour vous, qu’il s’agisse de l’adorable Dayton Audio B652-AIR à 60 $ ou de l’absolument magnifique. 999 $ Bowers & Wilkins 606 S2 anniversaire. Vous pouvez les acheter comme base pour un système surround à l’avenir ou les utiliser seuls. C’est ton appel.

Que vous cherchiez à amplifier votre soirée cinéma ou simplement à améliorer votre expérience d’écoute musicale, ce sont les meilleures enceintes stéréo que j’ai testées sur CNET entre 50 $ et 1 000 $.

Le choix des éditeurs. Bien que vous les voyiez souvent en vente, même à leur prix régulier de 400 $, ces enceintes restent les meilleures pour le prix. Le passage du Dayton Audio à 60 $ (voir ci-dessous) à l'Elacs vous place en tant qu'auditeur dans une toute nouvelle situation. Ces petites enceintes audiophiles peuvent défier même les meilleurs de cette liste. Le meilleur rapport qualité-prix, de loin.

Si vous cherchez à aménager un espace de travail ou une chambre d'enfant, le Dayton Audio B652-AIR offre de belles performances pour le prix d'un repas pour deux. Ils n'ont pas non plus l'air bon marché, avec ce remarquable tweeter en métal plié en haut. Bien sûr, vous pouvez toujours faire mieux, mais si le budget est serré, ce sont ceux-là que nous choisirions.

Monoprice fabrique des produits audio depuis ses débuts, mais avec sa marque dérivée, Monolith, la société a montré qu'elle voulait rivaliser avec les grands noms. L'Encore 6 est une enceinte fantastique avec une excellente construction et un son doux et séduisant, parfait pour le vinyle. La seule chose inhabituelle à propos de ce haut-parleur est qu'il est évalué à 4 ohms au lieu de la norme industrielle de 8 ohms, mais cela ne devrait pas poser de problème pour un récepteur d'environ 500 $. À son prix de 157 $ (chacun), l'Encore B6 est à la hauteur de l'Elac Debut en offrant une qualité audiophile à la portée du reste d'entre nous.

Le choix des éditeurs. Nous adorons les Elac Debuts, mais pour les entendre au mieux, ils ont vraiment besoin d'un bon amplificateur (lire : cher) avec lequel s'associer. Si vous recherchez quelque chose d'un peu plus équilibré, le Q Acoustics 3030i offre un superbe look et une quantité de basses satisfaisante. Ils fonctionneront également bien avec les récepteurs économiques, ce qui les rend parfaits pour une configuration AV.

Les Fluance XL8F offrent un rapport qualité-prix exceptionnel pour les enceintes colonnes : elles bénéficient à la fois d'une finition de haut niveau et d'une qualité sonore impliquante. Si votre budget est inférieur à mille dollars et que vous avez la place, ces enceintes devraient figurer en tête de votre liste d'audition.