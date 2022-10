Meilleurs haut-parleurs Sonos de 2022

Sonos est l’un des plus grands noms du matériel de streaming musical et sa gamme associe une excellente qualité sonore à une esthétique raffinée. Quels que soient vos besoins, Sonos propose une gamme robuste de haut-parleurs avec une gamme de fonctionnalités utiles. Il y a un support pour à peu près tous les populaires service de diffusion de musiquey compris Spotify et Apple Musique. De nombreux haut-parleurs proposent également leurs propres commandes vocales via Google Assistant et Amazon Alexa.

Avec la sortie du Arc de Sonos et le Faisceau Gen 2la société inclut également l’une de vos fonctionnalités les plus demandées : Dolby Atmos, qui apporte une qualité sonore incroyable. Lorsque vous ajoutez le budget Ikea Symphonisk intervalle, Sous Mini et Barres de son Rayle nombre d’enceintes compatibles Sonos rend le système multiroom plus attractif que jamais.

Pourtant, à mesure que le nombre de produits Sonos ne cesse de croître, il est également devenu plus difficile de décider quel appareil ou quels appareils de système de haut-parleurs dans l’écosystème Sonos acheter. Dans cet esprit, nous avons élaboré un guide rapide de Sonos pour vous aider à déterminer quels produits vous conviennent et lesquels offrent les meilleures performances pour votre argent. Nous garderons cette liste à jour au fur et à mesure que la société lancera de nouveaux produits.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Sonos Ray offre un son plus puissant à moindre prix

4:03



Quel Sonos vous convient le mieux ?



Sarah Tew / Crumpe La ligne Ikea Symfonisk est le fruit d’une collaboration entre le géant scandinave du meuble et Sonos. Il est entièrement compatible avec d’autres produits Sonos, et la bibliothèque, la lampe de table et le cadre photo peuvent également être utilisés pour le son stéréo, ou comme une paire d’enceintes arrière relativement peu coûteuses (240 $ pour deux étagères contre 378 $ pour deux One SL). Si vous voulez une enceinte Sonos pour le prix d’une enceinte Bluetooth, c’est le modèle qu’il vous faut. Lisez notre critique du haut-parleur WiFi Ikea Symfonisk Bookshelf. Vous recevez des alertes de prix pour Ikea Symfonisk Bookshelf WiFi Speaker

David Carnoy/CNET Bien sûr, le Sonos Roam est l’un des haut-parleurs portables les plus chers que vous puissiez acheter, mais c’est aussi l’un des meilleurs. Il est résistant aux intempéries et solidement construit, mais son arme secrète est sa capacité à basculer entre Bluetooth et Wi-Fi lorsque vous êtes à portée. Vous recevez des alertes de prix pour Sonos Roam

Sarah Tew / Crumpe Alors que le Sonos One SL est le haut-parleur intérieur le moins cher de la gamme, pour un peu plus, vous pouvez passer à un modèle offrant un meilleur rapport qualité-prix. Le Sonos One (Gen 2) a une excellente sonorité et inclut à la fois Alexa et Google Assistant dans un seul haut-parleur (bien que vous ne puissiez en choisir qu’un à la fois). Sonos Voice est également à venir sur ce haut-parleur intelligent et sur d’autres haut-parleurs intelligents de la gamme. Lisez notre avis sur Sonos One. Vous recevez des alertes de prix pour Sonos One (Gen 2, Noir)

Sonos Sonos a une nouvelle barre de son d’entrée de gamme avec l’excellent système de musique multiroom de l’entreprise à bord. Une barre de son à deux canaux avec décodage Dolby Digital, elle fait environ les deux tiers de la taille du Sonos Beam mais offre une scène sonore étonnamment large grâce à l’utilisation de guides d’ondes propriétaires. Bien qu’il ne prenne pas en charge le son surround Dolby Atmos ou ne dispose pas d’un port HDMI pour se connecter à votre téléviseur (vous le connectez à votre téléviseur avec un câble optique inclus), la qualité sonore pour la musique et les films est impressionnante. Vous pouvez le coupler avec quelques autres haut-parleurs Sonos, comme le Sonos One, pour créer un système de son surround.

Sarah Tew / Crumpe Maintenant que le Sonos Play:3 a été abandonné, une paire de Sonos Ones est votre prochain meilleur pari. La configuration d’une paire stéréo est facile avec l’application Sonos, et le système sonne mieux que les haut-parleurs à prix équivalent comme Google Home Max ou Apple HomePod. Lisez notre avis sur Sonos One. Vous recevez des alertes de prix pour Sonos One (Gen 2, Noir)

Ty Pendlebury/Crumpe Avec l’ajout de Dolby Atmos, le Sonos Beam Gen 2 est la barre de son intelligente à obtenir. Vous manquez peut-être de basses profondes sans sous-marin, mais le haut-parleur donne à vos films un son énorme grâce à ses capacités surround virtuelles. Vous recevez des alertes de prix pour Sonos Beam (Gen 2, Noir)

Ty Pendlebury/Crumpe La Sonos Arc est la meilleure barre de son que la société ait jamais publiée. Il dispose de fonctionnalités intéressantes, notamment un assistant vocal intégré, la lecture HDMI eARC et Dolby Atmos. Contrairement au Beam, le système n’a pas besoin d’un subwoofer, et à moins que Sonos ne propose un Sub moins cher, c’est le meilleur argent que vous puissiez dépenser sous un grand. Lisez notre revue Sonos Arc. Vous recevez des alertes de prix pour Sonos Arc (Blanc)

Sarah Tew / Crumpe À la limite supérieure de ce que la plupart des gens devraient payer pour un système de son surround à barre de son Sonos, ce système offrira beaucoup de son surround et de sensations musicales. Vous pouvez acheter le Sonos Beam Gen 2 (449 $), le Sonos Sub (749 $) et une paire de One SL comme partie d’un ensemble, ou vous pouvez les combiner avec une paire d’étagères Ikea (198 $) séparément. Bien que le Sub seul soit assez cher, il constitue un excellent partenaire pour le plus petit Beam, tandis que l’ajout d’entourages complète l’effet. Le système n’a pas de véritable Atmos, et si vous le souhaitez, vous pouvez passer à l’Arc ou vous pouvez monter les haut-parleurs de la bibliothèque en hauteur sur les murs derrière vous. Lisez la critique de Sonos Sub.

Qu’est-ce que Sonos ?

Sonos est l’un des plus anciens systèmes audio multiroom du marché et aussi l’un des plus performants. Depuis que la façon dont nous consommons la musique numérique a changé de jouer MP3 aux services de streaming et au-delà, le système audio s’est également adapté et développé.

Sonos a commencé comme un moyen de lire des listes de lecture iTunes sur vos haut-parleurs existants et il s’est développé pour prendre en charge les services de musique en streaming sur une gamme d’enceintes de table, d’amplificateurs, de barres de son et de subwoofers. Le contrôle du système a commencé avec une application de bureau et le Contrôleur portatif CR100, puis il est passé aux applications mobiles et aux assistants vocaux. Sonos propose désormais une gamme de haut-parleurs comprenant au choix Google Assistant, Alexa ou Voix Sonos à bord (One, Beam et Arc).

Voici quelques informations sur la gamme de produits que vous devez savoir :

Fonctionne sans hub sur un réseau Wi-Fi standard (pas de Bluetooth sauf pour le Roam)

Prend en charge plus de 100 services de streaming

Fonctionne avec Alexa, Google Assistant et Siri

Compatible avec Apple AirPlay 2 et Connexion Spotify

Le nouveau système S2 prend en charge la haute résolution (c’est-à-dire Dolby TrueHD et Atmos) tandis que anciens systèmes Sonos ne transporte que 16 bits/44,1 kHz

ne transporte que 16 bits/44,1 kHz Diffusez votre musique connectée analogique dans toute la maison (avec Amp, Five ou Port)

Beam Gen 2 et Arc incluent Dolby Atmos

Sarah Tew / Crumpe



Avec l’arrivée de son système d’exploitation S2, la société a remplacé bon nombre de ses produit Legal tout en en introduisant de nouveaux. Rien qu’en 2022, la société a annoncé la barre de son Sonos Ray et le Sonos Sub Mini. Si vous possédez des composants plus anciens, en particulier ceux avec “Zone” dans le titre, ils ne sont pas interopérables avec le nouveau système.

La gamme Sonos actuelle est la suivante :

Sonos Roam : 179 $ — Haut-parleur extérieur Bluetooth et Wi-Fi

Sonos One SL : 199 $ – petit haut-parleur audio de table sans microphones

Sonos One (Gen 2): 219 $ – haut-parleur audio de table intelligent avec assistant vocal intégré

Sonos Ray : 279 $ — barre de son avec connexion optique

Sonos Beam Gen 2 : 450 $ – barre de son avec assistant vocal et HDMI

Sonos Move 399 $ : – haut-parleur intelligent portable avec résistance à l’eau

: 449 $ — boîtier complémentaire de diffusion en continu pour les systèmes existants, entrée/sortie analogique

Sonos Sub Mini : 429 $ – caisson de basses sans fil compact

: 549 $ — grand haut-parleur de table

Ampli Sonos : 699 $ — amplificateur avec entrée analogique

: 699 $ — amplificateur avec entrée analogique Sonos Sub : 749 $ – caisson de basses sans fil

Sonos Arc : 899 $ — Barre de son Dolby Atmos

Il y a aussi trois haut-parleurs d’Ikea ​​qui fonctionnent avec le système Sonos : le Ikea Symfonisk Bibliothèque Wi-Fi Enceinteles 181 $ Base de lampe Symfonisk Speaker (qui remplace le Lampe de table) et l’Ikea ​​Symfonisk à 250 $ Cadre de l’image.

L’application Sonos

Jusqu’à ce que la commande vocale la remplace complètement, l’application Sonos est l’endroit où vous contrôlez la plupart de la configuration et de la lecture de votre audio. L’objectif de l’application a changé au fil des ans, car il s’est éloigné des services pour se concentrer sur les orateurs eux-mêmes. L’application possède toujours l’une des meilleures recherches universelles et il est facile de configurer vos haut-parleurs.

Sarah Tew / Crumpe



L’application est disponible pour les appareils suivants :

Apple iPad, iPhone, iPod Touch

Téléphones et tablettes Android

Ordinateurs portables et ordinateurs de bureau Apple

Ordinateurs portables et ordinateurs de bureau Windows

Tablettes Amazon Fire

En plus de l’application Sonos, vous pourrez également diffuser sur les haut-parleurs directement à partir de vos applications préférées à l’aide de Play To Sonos. Ceux-ci incluent : Spotify, Pandora, YouTube Music et le service de musique en streaming de Tidal. Le système prend également en charge le streaming à partir d’iOS et de logiciels compatibles en utilisant Apple Air Play 2.

La compétition

Sarah Tew / Crumpe



Les principaux standards concurrentiels à la disposition de Sonos sont Bose Music, DTS Play-Fi, Google Chromecast intégréApple Air Play 2, Yamaha MusicCast et Denon HEOS. Amazon Echo et la barre de commandes Polk prennent également en charge Système Amazon MRM.

Les haut-parleurs audio sans fil commencent à environ 100 $ – la plupart comprenant Apple AirPlay, Chromecast ou les deux – et d’excellentes barres de son sans fil telles que la barre de commande Polk commencent à 250 $. Voici quelques-uns des meilleurs systèmes de musique multiroom.

Plus d’audioguides