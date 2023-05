Meilleurs haut-parleurs intelligents pour 2023 : Alexa, Google et plus

49 $ chez Google Google Nest Mini (2e génération) Meilleur haut-parleur intelligent à petit budget

Quelle est la meilleure enceinte intelligente ?

L’Amazon Echo de quatrième génération, notre choix pour le meilleur haut-parleur intelligent dans l’ensemble, est susceptible de répondre au mieux aux besoins de la plupart des ménages. Bien qu’il ait quelques années, l’appareil offre une qualité sonore améliorée par rapport à la génération précédente, est compatible avec un assortiment d’appareils intelligents et est proposé au prix relativement bas de 100 $ (il peut souvent être trouvé en vente également).

Cela dit, l’Echo de quatrième génération n’est peut-être pas le meilleur choix pour votre maison particulière. Presque chaque haut-parleur intelligent vous permet de contrôler les lumières, de jouer de la musique, de poser des questions, de définir des rappels et bien plus encore avec de simples commandes vocales. La décision peut simplement dépendre de la marque dans laquelle vous avez déjà investi. Si vous avez une affinité pour les produits d’une entreprise particulière, que vous soyez un acolyte d’Amazon, un obsédé d’Apple ou Google stan, choisir un haut-parleur est facile.

Pour les personnes indépendantes de la plate-forme, la gamme de choix peut sembler intimidante au premier abord. Chez Crumpe, nous testons des dispositifs de commande vocale et des haut-parleurs intelligents depuis leur première apparition. Nous avons pris en compte toutes les fonctionnalités importantes des appareils intelligents, de la qualité sonore à la facilité d’installation de plusieurs haut-parleurs. Nos meilleurs choix sont l’Amazon Echo de quatrième génération, le Google Nest Mini de deuxième génération, l’Apple HomePod Mini et le Sonos One de deuxième génération. Découvrez pourquoi ci-dessous.

Les meilleurs haut-parleurs intelligents de 2023

Ben Fox Rubin / Crumpe Nous donnons à Amazon l’avantage de la maison intelligente dans la meilleure catégorie d’enceintes intelligentes grâce à Alexa et à l’Amazon Echo de quatrième génération à 100 $. Le dernier Echo (à ne pas confondre avec les Echo Dots de 5e génération) combine l’intelligence Alexa habituelle avec un haut-parleur qui sonne bien, et il dispose également d’une radio Zigbee intégrée. C’est une belle inclusion qui vous permettra de connecter des lumières, des serrures, des capteurs et d’autres appareils Zigbee à votre configuration sans avoir besoin d’un hub séparé. L’Echo est même utile lorsque vous êtes absent, car Alexa peut envoyer des alertes si les microphones de votre haut-parleur intelligent détectent le bruit d’un bris de verre ou d’un détecteur de fumée. Lisez notre avis sur Amazon Echo (4e génération).

James Martin/Crumpe Google a fait un travail admirable pour rattraper Amazon dans la course aux haut-parleurs intelligents. À ce stade, choisir entre les haut-parleurs intelligents les moins chers des deux sociétés revient à couper les cheveux en quatre. Google Assistant a maintenant presque autant de fonctionnalités qu’Alexa, faisant du Google Nest Mini à 50 $ une alternative solide à Amazon Echo Dot si Google Assistant est votre préférence. De plus, selon nos tests, Google Assistant est légèrement plus intelligent qu’Alexa. Il répond de manière plus flexible aux commandes vocales si vous ne vous souvenez pas du nom exact de vos appareils domestiques intelligents, et les commandes groupées de Google, appelées routines, fonctionnent avec plus de types d’appareils intelligents que les routines similaires d’Amazon. Google Assistant peut reconnaître plusieurs voix, il vous donnera donc, à vous et à votre conjoint, des réponses différentes si vous posez chacun des questions sur vos calendriers, bien qu’Alexa puisse également le faire maintenant. Dans l’ensemble, Google a toujours l’avantage de l’intelligence, et le Google Nest Mini est un excellent moyen peu coûteux de tirer parti de ces intelligences. Lisez notre avis sur Google Nest Mini.

Pomme Le petit haut-parleur intelligent d’Apple, compatible Siri, comble un étrange fossé entre ses concurrents avec un prix de 100 $ comme Nest Audio de Google et Amazon Echo, et d’autres haut-parleurs moins chers qui viennent dans de petits paquets comme le Nest Mini et Echo Dot. Des fonctionnalités telles que l’interphone, le transfert audio et le couplage stéréo rendent ce petit haut-parleur intelligent très pratique. Il a l’air bien et sonne bien aussi. En ce qui concerne la maison intelligente, Siri et HomePod Mini sont limités aux appareils qui fonctionnent avec la plate-forme de maison intelligente d’Apple, HomeKit. Il y a moins d’appareils compatibles HomeKit comme celui-ci qu’il n’y a d’appareils qui fonctionnent avec Alexa ou Google Assistant, mais cela pourrait bientôt changer une fois que la norme universelle de maison intelligente Matter arrivera plus tard cette année. Si vous aimez Apple – et si Siri est votre assistant intelligent de choix, ou si HomeKit est votre plate-forme de maison intelligente préférée – vous allez adorer le haut-parleur intelligent d’Apple. Pour ceux qui utilisent déjà un iPhone, une Apple TV ou un HomePod original, ajouter ce haut-parleur intelligent à la collection est tout simplement logique. Lisez notre avis sur Apple HomePod Mini.

Sarah Tew / Crumpe Le Sonos One vous permet de jumeler deux unités pour diffuser un son stéréo ou un son multiroom, mais même un seul haut-parleur semble génial en jouant une grande variété de genres musicaux. Mieux encore, le Sonos One intègre à la fois Alexa et Google Assistant. Choisissez simplement celui que vous souhaitez utiliser pour vos commandes vocales lors de la configuration. En plus de cela, Sonos dispose d’AirPlay 2 d’Apple afin que vous puissiez le contrôler avec n’importe quel appareil compatible Siri, y compris votre iPhone. Ajoutez tout cela et le Sonos One est un haut-parleur intelligent haut de gamme au son exceptionnel et à un prix raisonnable qui peut s’intégrer dans les foyers de hub intelligents centrés sur Alexa, Google Assistant ou Siri. C’est un terrain difficile à battre. Lisez notre avis sur Sonos One. Vous recevez des alertes de prix pour Sonos One (2e génération)

Autres options d’enceintes intelligentes



Ces haut-parleurs intelligents sont nos préférés, mais vous avez encore beaucoup d’autres options si vous recherchez quelque chose de spécifique en matière de performances audio.

Lisez notre ventilation de Alexa contre Google Assistant contre Siri si vous souhaitez connaître les avantages et les inconvénients de chacun et choisir un appareil domestique intelligent par plate-forme.

Notez que ni l’Amazon Echo d’origine ni le Nest Audio fait une apparition ci-dessus car vous pouvez obtenir les mêmes capacités pour moins cher avec les versions plus petites (Dot et Mini). Cela dit, si vous voulez un haut-parleur intelligent qui divise la différence entre l’abordabilité et le son premium, les deux sont toujours des options solides.

Si vous aimez l’idée d’une aide toujours à l’écoute mais que vous voulez quelque chose de plus visuel, consultez notre liste des meilleurs écrans intelligents. Les écrans intelligents combinent essentiellement un haut-parleur intelligent avec un écran tactile pour que vous puissiez regarder des vidéos sur YouTube, passer des appels vidéo, faire défiler des images et contrôler votre Maison intelligente gadgets avec une touche. Amazon et Google ont tous deux plusieurs options à considérer dans la catégorie.

En savoir plus: Meilleurs écrans intelligents pour 2023

Déterminez la plate-forme ou les fonctionnalités que vous souhaitez, et vous devriez pouvoir affiner rapidement vos options et trouver le meilleur haut-parleur intelligent pour vous et votre famille.

FAQ sur les meilleurs haut-parleurs intelligents

Existe-t-il des haut-parleurs intelligents stéréo ? Oui! Presque tous les haut-parleurs intelligents Amazon Echo peuvent être couplés en stéréo avec un autre haut-parleur Echo. La liste est assez longue, alors jetez un œil à celle d’Amazon page de compatibilité des appareils stéréo. Vous trouverez une liste des haut-parleurs pouvant être couplés les uns aux autres pour un son stéréo. Tous les haut-parleurs intelligents de Google peuvent être jumelés en stéréo, tant qu’ils sont modèles identiques. Le haut-parleur Nest Audio de Google est le meilleur pari pour le couplage stéréo, et un pack de deux de ces haut-parleurs offre souvent une remise sur le PDSF de 99 $ par haut-parleur. Vous pourrez configurer les haut-parleurs dans votre application Google Home et dire à Google quel haut-parleur est à droite et lequel est à gauche. Les réglages des graves et des aigus sont également réglables depuis l’application Home. Le HomePod Mini d’Apple (le seul haut-parleur intelligent qu’Apple fabrique actuellement) peut être associé à un autre HomePod Mini pour une écoute stéréo des canaux gauche et droit. Vous pouvez également coupler votre HomePod Minis avec votre Apple TV pour un son surround. Ces petits haut-parleurs ne vous épateront pas, mais c’est une fonctionnalité supplémentaire intéressante. Si le son surround de cinéma pour votre téléviseur est votre plus grande priorité en matière d’enceintes intelligentes, Sonos offre la meilleure qualité audio à notre avis. Deux enceintes Sonos (du même modèle) peut être couplé en stéréo. Si vous souhaitez connecter vos haut-parleurs à un système plus grand, les haut-parleurs intelligents suivants sont équipés d’une prise auxiliaire :

Qui est l’assistant vocal le plus intelligent ? Aujourd’hui, la course est extrêmement serrée entre Google Assistant et Alexa d’Amazon. Siri d’Apple est sur le tableau mais occupe une solide troisième place en matière de fiabilité, de connaissance et de compréhension des demandes humaines. Dans l’ensemble, nous donnons l’avantage à Google Assistant pour sa cadence supérieure, son ton naturaliste et sa capacité à comprendre (et à répondre) aux questions et à suivre les requêtes de manière cohérente. Cela dit, il est suffisamment proche pour que vous puissiez investir en toute sécurité dans Google Assistant ou Alexa en fonction d’autres préférences telles que le style de haut-parleur, les appareils et la compatibilité avec d’autres produits de maison intelligente populaires. Alexa est presque aussi bon que Google Assistant, donc vous ne pouvez vraiment pas vous tromper, quel que soit l’assistant que vous choisissez. Vous apprendrez ses particularités et comment interagir avec votre assistant pour obtenir les meilleures réponses et des informations utiles. Pour le plaisir, voici notre plongée en profondeur dans la « personnalité » de chaque assistant.

Quelle enceinte intelligente est la plus bruyante ? Lors de nos tests sur les haut-parleurs intelligents Apple, Amazon et Google, nous pensons que l’Amazon Echo (4e génération) offre le plus en termes de volume. Nest Audio est également proche avec un son puissant. Cependant, le Sonos One (2e génération) est notre choix actuel pour la meilleure qualité sonore, surtout si vous envisagez d’utiliser votre haut-parleur dans une paire stéréo ou comme système de cinéma pour regarder la télévision. Lisez nos critiques Amazon Echo (4e génération) et Nest Audio pour en savoir plus sur la qualité sonore de ces deux modèles phares.