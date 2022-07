Meilleurs haut-parleurs Bluetooth 2022 | Conseiller technique

Les haut-parleurs Bluetooth économiques se sont beaucoup améliorés ces dernières années, mais si vous pouvez vous permettre un peu plus, un modèle haut de gamme vous procurera une bien meilleure expérience. Non seulement la qualité sonore sera meilleure, avec plus de volume offert, mais vous obtiendrez également probablement des choses comme une durée de vie de la batterie plus longue, des fonctionnalités intelligentes et plus encore. Nous avons passé en revue et classé les meilleurs haut-parleurs Bluetooth que vous pouvez acheter.

Vous recherchez peut-être le plus grand haut-parleur pour votre fête à la maison ou le plus petit pour voyager partout avec vous. Certains offrent un équilibre raisonnable entre les deux et il existe également de nombreuses autres options.

Comme mentionné, nous examinons ici les haut-parleurs Bluetooth haut de gamme les plus chers tels que Bose, Bang & Olfsen, UE et Marshall. Donc, si vous avez atterri ici mais que votre budget est serré, rendez-vous sur notre tableau des meilleurs haut-parleurs Bluetooth bon marché pour quelque chose de plus abordable – ils coûtent tous moins de 100 £.

Avec autant de modèles sur le marché et de chargements de chaque marque, nous ne pourrions jamais tous les tester, mais voici les meilleurs que nous ayons examinés.

Meilleurs haut-parleurs Bluetooth 2022

1. Marshall Emberton – Meilleur général Avantages Compact

Super son

Longue durée de vie de la batterie Si vous recherchez un haut-parleur Bluetooth compact, élégant, durable et offrant une qualité sonore incroyable, vous venez de le trouver dans le Marshall Emberton. Cette petite fusée de poche est une merveille miniature avec un son bien plus puissant que ce à quoi vous vous attendez. Ajoutez une longue durée de vie de la batterie de 20 heures et Étanchéité IPX7 et il y a très peu de choses à redire ici. Il est également doté d’un port USB-C, d’un bouton de commande pratique et d’un indicateur de batterie. À l’heure actuelle, il s’agit du meilleur haut-parleur Bluetooth portable que vous pouvez obtenir dans le haut de gamme du marché avec un prix inférieur à celui de nombreux rivaux. Vraiment, les seules choses qui manquent sont une entrée jack 3,5 mm et la possibilité de coupler en stéréo si vous en achetez deux, mais ce sont des inconvénients courants. Lisez notre intégralité

La critique de Marshall Emberton 2. Sonos Roam – Idéal pour le multi-pièces Avantages Son incroyable

Wi-Fi pour le multiroom

Fonctionnalités intelligentes Sonos a atteint un prix décent avec le Roam et il y a beaucoup à aimer dans ce haut-parleur élégant, compact et intelligent. Il est IP67, peut être utilisé dans les deux sens et a quelque chose de rarement trouvé sur un haut-parleur sous la forme d’une charge sans fil. Comme on peut s’y attendre de Sonos, la qualité sonore est également excellente. Il s’agit vraiment d’un achat pour les utilisateurs Sonos existants ou ceux qui envisagent de créer un système multi-pièces. Bluetooth est limité au streaming, vous ne tirerez donc le meilleur parti du Roam qu’en l’utilisant via Wi-Fi ainsi qu’avec des assistants numériques et des fonctionnalités Sound Swap. La durée de vie de la batterie est également derrière ses rivaux, jusqu’à 10 heures. Lisez notre avis complet sur Sonos Roam 3. JBL Charge 5 – Idéal pour les fêtes Avantages Reliez d’innombrables orateurs

Conception résistante

Aussi une banque d’alimentation Les inconvénients Pas de fonctionnalités intelligentes

Application de base JBL n’a pas ajouté de fonctionnalités intelligentes à la Charge 5 comme certains rivaux, il n’y a donc pas de microphones pour utiliser votre assistant numérique ou prendre des appels. Mais c’est une enceinte conçue avant tout pour les fêtes avec sa conception portable et robuste. Un indice de protection IP67 signifie qu’il est entièrement étanche à la poussière et à l’eau, et de gros boutons le rendent facile à utiliser. Surtout, la qualité sonore est excellente et vous pouvez enchaîner des quantités presque infinies, même pour les plus grandes fêtes. La durée de vie de la batterie est longue et, comme son nom l’indique, la Charge 5 peut être utilisée comme une banque d’alimentation pour recharger des appareils comme votre téléphone pour que la musique continue à circuler. Lisez notre revue complète de la JBL Charge 5 4. Bose SoundLink Revolve II – Meilleur son 360 Avantages conception 300

Micros

Entrée auxiliaire Les inconvénients Ancien port USB

Autonomie moyenne de la batterie Il n’y a pas beaucoup de mises à niveau ici, mais cela n’empêche pas le SoundLink Revolve II d’être un excellent haut-parleur Bluetooth. Il a la même apparence, c’est donc un cylindre compact attrayant bien fait avec des boutons sur le dessus, mais Bose a augmenté la durabilité à IP55. C’est dommage que cela ait encore un micro-USB et que vous ne puissiez pas modifier l’égaliseur, mais ce sont des inconvénients mineurs. La qualité sonore est excellente pour un petit haut-parleur avec une véritable expérience à 360 degrés et la durée de vie de la batterie est beaucoup plus longue que les 13 heures citées. De plus, le Revolve II a des choses que les autres n’aiment pas une entrée auxiliaire et la possibilité de prendre des appels téléphoniques et d’utiliser l’assistant numérique de votre téléphone. Lisez notre revue complète de Bose SoundLink Revolve II 5. B&O Beosound A1 (2e génération) – Meilleure qualité de fabrication Avantages Élégant et résistant

son 360

Alexa et application utile Les inconvénients Boutons gênants

Chere Le Beosound A1 2nd Gen est un haut-parleur Bluetooth portable presque parfait avec un design luxueux et une qualité de construction haut de gamme. Il est également durable avec un indice de protection IP67 pour une protection complète contre la poussière et l’immersion dans l’eau. Bien que les boutons soient meilleurs que l’original, ils sont toujours plus délicats que de nombreux rivaux et nous aimerions plus de LED pour obtenir des informations sur le volume et la batterie. Pourtant, vous pouvez obtenir cela à partir de l’application qui, lorsqu’elle se connecte correctement, possède des fonctionnalités supplémentaires utiles avec un égaliseur personnalisable. Même sans ajuster le réglage, la qualité sonore est excellente, il y a beaucoup de puissance et une expérience à 360 degrés. La durée de vie de la batterie est solide et la prise en charge d’Amazon Alexa (via votre téléphone de toute façon) est une fonctionnalité remarquable, mais de manière négative, le prix élevé l’est également. C’est aussi dommage que vous ne puissiez pas coupler en stéréo avec l’A1 d’origine. Lisez notre avis complet sur le B&O Beosound A1 (2e génération) 6. Creative Stage 360 ​​– Meilleure barre de son Avantages Super son

Bluetooth

Dolby Atmos

Abordable Les inconvénients L’USB ne peut pas alimenter la clé de streaming

Pas d’entrée 3,5 mm Peu de barres de son sont équipées de Bluetooth, mais la Stage 360 ​​de Creative le fait et elle est toujours beaucoup moins chère que de nombreux rivaux à moins de 200 £ / 230 $ US. Donc, si vous cherchez un haut-parleur Bluetooth pour une pièce où il y a un téléviseur ou un PC, cette barre de son fera d’une pierre deux coups. Le son est excellent et il possède une multitude de fonctionnalités, notamment Dolby Atmos, des ports HDMI, une télécommande et est même livré avec un subwoofer. L’absence d’entrée auxiliaire ne devrait pas être un problème ici, mais notez que le port USB n’alimentera pas une clé de streaming. Lisez notre revue complète de Creative Stage 360 7. Sonos Move – Idéal pour l’extérieur Avantages Gros son

Multi-pièces

Fonctionnalités intelligentes Les inconvénients Volumineux

Chere

Autonomie moyenne de la batterie Le Sonos Move atteint vraiment ce qu’il se propose en étant à la fois une partie intérieure du système Sonos, mais aussi quelque chose que vous pouvez emporter à l’extérieur (ou autour de la maison) en cas de besoin. L’ajout du Bluetooth signifie que vous pouvez aller encore plus loin que votre jardin, mais le Roam est meilleur pour cela. La conception est robuste bien que lourde, mais la qualité sonore est excellente et très puissante. Auto Trueplay garantit que le Move sonne bien où que vous le placiez. Le prix peut en rebuter certains et ce n’est pas le haut-parleur Sonos pour tout le monde, mais c’est certainement le haut-parleur Sonos que nous attendions. Lisez notre avis complet sur Sonos Move 8. Huawei Sound Joy – Meilleur pour Android Avantages Audio impressionnant, en particulier les basses

Look élégant et haut de gamme

Autonomie de 26 heures Les inconvénients Pas de prise en charge des applications pour les appareils iOS

Les voix peuvent être nettes à volume élevé

Pas d’égaliseur personnalisé Les haut-parleurs Bluetooth filaires de Huawei comme le Sound X étaient difficiles à recommander, mais la joie est beaucoup plus facile. C’est toujours une collaboration avec Devialet et donc une excellente qualité sonore n’est pas une surprise. Mais ce modèle est portable et plus proche des autres sur le marché en termes de design et de fonctionnalités. Il atteint également un prix abordable avec une autonomie solide et des éléments que vous ne trouverez peut-être pas ailleurs, comme un anneau lumineux à LED. C’est juste dommage pour le manque de support iOS et d’éléments comme l’absence d’égaliseur, même sur Android. Lisez notre avis complet sur Huawei Sound Joy 9. Soundcore Motion Boom Plus – Meilleure conception robuste Avantages IP68 poussière et étanche

Longue durée de vie de la batterie

Son incroyable

Banque d’alimentation Les inconvénients Beaucoup plus grand que les rivaux

Lourd Ceux qui recherchent un haut-parleur robuste et puissant pour une utilisation en extérieur comme les jardins, le camping et la plage devraient envisager le Motion Boom Plus. Pour commencer, il est étanche à la poussière et à l’eau IP68, complètement flottant et est livré avec une bandoulière pratique. Il dispose également d’un port USB-A pour charger des appareils comme un téléphone ainsi qu’une entrée auxiliaire et une longue autonomie de 20 heures. L’appareil est un peu gros et pèse 2,4 kg, il n’est donc pas idéal pour une longue randonnée, mais il compense les performances audio, à la fois en termes de qualité et de volume. Lisez notre revue complète de Soundcore Motion Boom Plus 10. UE Hyperboom – Meilleure autonomie de la batterie Avantages Son énorme

Longue durée de vie de la batterie

Options de connectivité Ainsi, l’Hyperboom n’est pas exactement portable au sens traditionnel, mais ce haut-parleur chonky peut toujours voyager avec vous si vous ne prévoyez pas de le trimballer trop loin. Cher et lourd, bien sûr, mais si vous voulez peut-être qu’un haut-parleur soit utilisé à l’intérieur puis transporté sur une courte distance dans le jardin, c’est génial. Et vous serez récompensé par un son sérieux, il est donc idéal pour les fêtes où les petits haut-parleurs auront du mal à fournir suffisamment de punch. Si les basses puissantes ne suffisent pas, vous pouvez coupler plus de haut-parleurs et UE offre une autonomie de 24 heures et une large gamme d’options de connectivité pour que vous ne soyez pas limité au Bluetooth. Lisez notre revue complète de l’UE Hyperboom

À quoi faire attention lors de l’achat d’un haut-parleur Bluetooth

Alors, à quel genre de choses devez-vous faire attention lorsque vous êtes sur le marché pour un haut-parleur Bluetooth haut de gamme ?

Il existe de nombreux types de haut-parleurs Bluetooth, donc si vous voulez en emporter un facilement avec vous, assurez-vous qu’il est petit et portable. Et qu’il a une batterie pour l’alimenter plutôt que d’avoir besoin d’alimentation secteur.

Bien que vous soyez susceptible de connecter votre téléphone ou votre tablette au haut-parleur via Bluetooth, il peut être très utile d’avoir d’autres connexions. Par exemple, vous pourriez avoir un lecteur mp3 comme un vieil iPod qui fonctionne toujours bien mais qui n’a pas de Bluetooth. Si c’est le cas, recherchez un haut-parleur avec une prise jack 3,5 mm (certains en ont mais cela se fait plus rare).

Alors que Bluetooth était autrefois le principal moyen de se connecter à un haut-parleur sans fil, certains proposent désormais le Wi-Fi sur la fiche technique, ce qui est utile pour diverses raisons. Cela peut signifier que vous pouvez y connecter votre appareil via Wi-Fi au lieu de Bluetooth – voici comment

AirPlay d’Apple fonctionne (mais pas exclusivement).

Le Wi-Fi peut également ajouter la possibilité d’utiliser le haut-parleur directement avec des services de diffusion de musique comme Spotify ou des stations de radio Internet afin que vous ne soyez pas limité aux morceaux que vous avez sur votre appareil.

Noter: Là où nous mentionnons le jumelage d’appareils en tant que paire stéréo ou capacités multi-pièces, ce n’est pas quelque chose que nous avons pu tester à chaque fois car nous n’avons reçu qu’un seul de chaque haut-parleur.

Découvrez comment nous testons l’audio.