Meilleurs Hacks pour la spondylarthrite ankylosante

Un glisseur de chaussette. “J’ai un pied tombant sur le côté gauche, ce qui signifie que je ne peux pas le soulever pour mettre mes chaussettes. J’utilise un slider de chaussette tous les matins. Fondamentalement, vous placez la chaussette sur le kit de curseur et vous y glissez votre pied. Cela fonctionne également avec la plupart des types de chaussettes. Je vis seul. Si je n’avais pas mon slider, je marcherais sans chaussettes. J’utilise également des lacets élastiques, qui transforment n’importe quelle paire de chaussures de tennis en baskets à enfiler. Ils en ont aussi pour les chaussures habillées.

Coussins chauffants faits maison. “J’ai un sac de millet fait maison qui va au micro-ondes et qui fait la longueur de ma colonne vertébrale. Je l’utilise pour m’allonger ou m’enrouler autour de mes épaules et réduire la douleur et la tension. Il est plus grand que la plupart des coussins chauffants en magasin, et je n’ai pas à m’inquiéter de m’endormir avec et de me brûler.

–Marhya Kelsch, psychothérapeute à Hayward, Californie