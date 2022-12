Meilleurs grils pour 2022 : nos 3 meilleurs grils classés

Dans cet article:



Griller est une forme d’art, et tout comme les peintres doivent utiliser les bons outils pour travailler leurs chefs-d’œuvre, il en va de même pour un grilleur. Le bon gril peut rehausser la saveur de presque tous les types de viande que vous y mettez tout en offrant simultanément une expérience de cuisson amusante. L’utilisation du bon équipement est cruciale pour que votre dîner ne finisse pas par goûter comme s’il appartenait à la poubelle. La compétence joue certainement un rôle, mais la compétence ne va que jusqu’à présent sur les grils de qualité inférieure.

Pour vous aider à trouver le gril qui vous convient le mieux et à votre budget, nous avons rassemblé quelques-uns des meilleurs grils disponibles actuellement. Vous pouvez également consulter notre guide pour types de gril à granulés, à charbon et à gaz. Après tout, il existe des tonnes de types de grils différents à comparer et à considérer, y compris les grils à gaz, les grils traditionnels grils au charbon de boisaimant la chaleur grillades kamadogrilles infrarouges, grils portables et plus.

Même si vous avez des exigences spécifiques, il existe un gril parfait pour vous. Lors de vos achats, vous devez garder à l’esprit certains facteurs, tels que la superficie d’un espace de cuisson extérieur dont vous disposez et si vous souhaitez acheter un type particulier de grille de cuisson, un kit de rôtissoire, un brûleur à saisir ou tout autre équipement spécialisé.

Quel que soit le type de gril extérieur que vous choisissez, qu’il s’agisse d’un gril électrique, d’un gril à charbon, d’un gril à gaz naturel, d’un gril à granulés, d’un gril infrarouge ou de l’un des nombreux autres types, vous devez absolument vous perfectionner comment le nettoyer (garder cette surface de cuisson propre avec une brosse à gril et un nettoyant pour gril est essentiel dans la cuisine en plein air) et le meilleurs accessoires pour griller. Avoir les bonnes techniques et les bons outils du métier complétera votre gril parfait, vous transformera en un maître du gril extraordinaire et fera de vos barbecues un jeu d’enfant.

Meilleures grillades

Tyler Lizenby/Crumpe Le gril à bouilloire original à 139 $ de Weber continue de résister à l’épreuve du temps en tant que meilleur gril pour la cuisson au charbon de bois. Lors de nos tests de saisie à haute température, Weber a fourni le meilleur équilibre entre l’extérieur saisi et le steak intérieur mi-saignant. Le Weber nous a également offert une excellente peau de poulet grillée croustillante et des côtes levées savoureuses. La construction simple signifie qu’il n’y a pas trop de pièces à assembler ou trop de fonctionnalités à manipuler pendant la cuisson en plein air. Un évent sur le couvercle contrôle le flux d’air et un cendrier bien conçu sous le gril facilite le nettoyage. Nous avons testé le modèle 22 pouces en noir, mais Weber propose également une version 18 pouces de sa conception originale de bouilloire. Il existe certainement des grils plus sophistiqués et plus chers, mais pour un équilibre entre prix et qualité, vous ne pouvez pas vous tromper si vous commencez à cuisiner avec ce gril à charbon classique.

Chris Monroe/Crumpe Les cuisinières à griller Kamado, les grils à bois en forme d’œuf, en céramique que vous avez peut-être vus ou au moins dont vous avez entendu parler, confèrent une délicieuse saveur de fumée à tout ce qu’ils cuisinent, et c’est le meilleur gril du groupe. Ils peuvent fonctionner bas et lentement pendant des heures à des températures de fumeur et saisir à des niveaux de chaleur élevés qui vont bien au-delà des capacités des grils à gaz. C’est assez chaud pour créer de vrais steaks de steakhouse et de vraies pizzas au feu de bois comme un grill professionnel. Avec un prix catalogue de 1 999 $ (si vous pouvez le trouver en stock), le Kamado Joe Classic III peut avoir un prix de gril de luxe élevé, mais ce gril haut de gamme offre beaucoup de puissance de cuisson pour l’argent. Cela signifie de nombreux accessoires de grillades qui ne sont pas livrés en standard avec d’autres grils, y compris le Big Green Egg. Ce kamado fonctionne bien aussi. Lors de notre test de barbecue lent et bas, nous ajustons les grilles à 225 degrés F (107 C) et lâchons les commandes pour voir ce qui se passe. Dans cet essai, le Joe a démontré une excellente stabilité de température. Vous recevez des alertes de prix pour Kamado Joe Classic III

Prix ​​Molly / Crumpe Ce gril Weber est cher. On ne peut le nier. Cependant, si vous êtes sérieux au sujet des grillades et prêt à investir dans votre cuisine extérieure, ce gril à gaz propane liquide est absolument un excellent choix pour les grillades en plein air. Avec 513 pouces carrés d’espace de grille de cuisson principal alimenté par 39 000 BTU, plus une grille de réchaud rabattable et un brûleur latéral de 12 000 BTU, vous ne manquerez jamais d’espace de cuisson. Deux portes d’armoire cachent un espace de rangement à deux étagères sous le gril pour les ustensiles et les fournitures. Et une jauge de carburant vous permet de savoir combien de carburant il reste dans votre réservoir de propane. Les grilles en fonte conservent une chaleur uniforme pendant la cuisson et sont faciles à nettoyer. Le gril au propane autoportant Genesis II E-335 est également l’un des iGrill 3 modèles compatibles, ainsi que d’autres modèles Genesis II et la gamme Spirit II. Cet accessoire de 121 $ se branche à l’avant du gril et abrite jusqu’à quatre sondes de température Bluetooth. Vous pouvez surveiller ce qui se passe sur ce gril à gaz via l’application compagnon pour iOS et Android. Et en ce moment, il est inclus gratuitement avec l’achat de ce gril. Lors de nos tests, le Genesis II E-335 a produit des hamburgers poêlés avec un centre légèrement rose, une peau de poulet croustillante avec de la viande juteuse et des côtes tombantes. Combinez cette excellente performance avec la garantie de 10 ans de Weber sur toutes les pièces du gril, et votre investissement sur ce gril au gaz propane vous permettra d’être prêt pour les années à venir, même en cas d’utilisation intensive.

Nos tests

Nous testons différents types de grils différemment, mais pour la plupart, nous incluons un test de chaleur élevée comme saisir un steak ou griller des hamburgers, un test de chaleur indirecte moyenne comme griller un poulet entier pendant plus d’une heure et un test bas et lent avec des grilles de côtes.

Pour déterminer ce qui devrait être considéré comme le meilleur barbecue d’extérieur, nous recueillons des données telles que le temps de cuisson total, les températures à l’intérieur du gril et la température à l’intérieur des différents morceaux de viande. Toutes ces informations nous aident à repérer où les grils peuvent avoir des points chauds ou des incohérences de thermomètre.

Chris Monroe/Crumpe



Il y a aussi une bonne quantité de (lire : alors beaucoup) des tests de goût à l’aveugle, des débats animés et des votes parmi nos rédacteurs en plus des données que nous recueillons sur les températures de cuisson et les temps de cuisson.

Si vous êtes intéressé par une méthode de test particulière, nous l’avons ainsi que notre liste complète de recommandations pour cuisiner avec grillades kamado, grils portables et grils au charbon de bois prêt pour votre lecture. Bonne grillade !

Cette liste ne comprenait à l’origine que les options de gril à gaz. Il a été mis à jour pour inclure également les meilleurs grils au charbon de bois et au kamado.

