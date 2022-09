Meilleurs générateurs portables de 2022

Les pannes de courant sont plus que frustrantes, elles peuvent rapidement devenir carrément dangereuses et elles deviennent trop courantes pour beaucoup d’entre nous. Passer plusieurs heures sans électricité peut entraîner plus que de la nourriture avariée et autres maux de tête. Ils peuvent également entraîner des températures inconfortables et dangereuses et rendre difficile l’appel à l’aide en cas d’urgence.

De grandes parties de l’Amérique du Nord sont confrontées un risque élevé de pannes cet été grâce à des températures plus chaudes que la normale et à la sécheresse, qui réduisent la production d’hydroélectricité, a déclaré la North American Electric Reliability Corporation plus tôt en mai. Du Midwest à la côte du Golfe, de nombreuses personnes sont confrontées à un risque élevé de panne de courant.

Par ailleurs, les ouragans se renforcent et la saison des incendies est dévastatrice dans certaines régions. C’est pourquoi vous devez commencer à penser à l’achat d’un groupe électrogène portable pour votre maison (tout en pensant également à d’autres urgence protocoles). Heureusement, il y a beaucoup d’options sur le marché qui peuvent intervenir et faire fonctionner les choses. Ceux-ci incluent les générateurs à onduleur, les générateurs diesel, les générateurs solaires, les générateurs à gaz et les types de générateurs à double carburant.

Points à considérer lors de l’achat d’un groupe électrogène portable

Type de carburant

Certains modèles de groupes électrogènes portables fonctionnent à l’essence, tandis que d’autres fonctionnent à réservoirs de propane liquide. Le choix du type de carburant à utiliser pour votre groupe électrogène portable dépend probablement de vos ressources disponibles.

Si vous êtes dans une zone rurale sans station-service à proximité, gardez un réservoir de propane pour votre groupe électrogène portable pourrait être votre meilleur pari pour la préparation aux situations d’urgence. Si vous avez un accès rapide à l’essence, envisagez le plus petit groupe électrogène d’urgence pour votre maison, afin de ne pas brûler plus de carburant que nécessaire. Si vous voulez les deux options, il existe des modèles de générateurs portables à double carburant qui fonctionnent avec l’un ou l’autre type de carburant.

Si vous cherchez vraiment à être autonome, vous pouvez investir dans un générateur solaire alimenté par un ou plusieurs panneaux solaires. Nous noterons qu’en ce qui concerne l’énergie, cependant, les générateurs solaires n’ont pas autant de succès qu’un générateur portable qui utilise de l’essence, c’est pourquoi ils ne sont pas inclus dans cette liste.

Du pouvoir

Vous voudrez vous assurer de choisir le meilleur modèle de génératrice portable pour votre situation qui a une puissance de sortie suffisante pour faire fonctionner tout ce dont vous avez besoin en cas d’urgence. Connaissez vos besoins en puissance de pointe. Deux termes sont ici importants : watts de démarrage et watts en cours d’exécution.

Aussi connu sous le nom de “watts de pointe”, les watts de démarrage sont la puissance la plus élevée possible qu’un générateur produira pour faire fonctionner le moteur d’un appareil. Un générateur portable ne maintiendra pas cette puissance à long terme. Pensez-y comme à la quantité d’énergie nécessaire pour démarrer votre réfrigérateur.

Les watts de fonctionnement sont les watts qu’un générateur peut produire pendant des heures tout en alimentant des appareils. Vous aurez besoin d’un générateur portable avec au moins autant de watts de fonctionnement que de watts utilisés par vos appareils électroménagers.

Pour calculer la puissance dont vous avez besoin, une règle générale consiste à additionner la puissance de tous les appareils que vous souhaitez alimenter et à multiplier par 1,5. Vous pouvez également rechercher les watts de démarrage nécessaires pour votre appareil le plus gourmand en énergie et les ajouter au total pour trouver le watt de puissance de fonctionnement.

Ces informations sur les watts nominaux se trouveront sur un autocollant à l’intérieur de votre appareil ou dans le manuel du fabricant. Si votre appareil ne répertorie pas les watts, mais les ampères et les volts, multipliez les deux pour trouver la puissance. Quelle que soit la somme de vos watts nécessaires, ce sera la puissance de fonctionnement minimale que votre générateur doit produire.

Par exemple, chez moi, j’aurais besoin d’alimenter un lave-vaisselle de 864 watts, un réfrigérateur de 1 440 watts et un four de 3 600 watts. Cela signifie que mon générateur doit avoir une puissance de sortie qui produit au moins 5 904 watts de fonctionnement.

Prix

Bien sûr, le prix est un facteur, et en général, vous allez payer plus pour plus de puissance de pointe. Vous pouvez trouver de bons générateurs à partir de 300 $, ou vous pouvez dépenser gros pour une puissance maximale et vous retrouver avec un modèle à 2 000 $.

Pour rester le plus économe possible, limitez le nombre de gros appareils que vous alimentez avec un groupe électrogène. Envisagez un mini-réfrigérateur et un four à micro-ondes au lieu de réfrigérateurs et de fours pleine grandeur. Si le temps n’est pas dangereusement chaud ou froid, évitez de fournir une alimentation électrique pour votre système de chauffage ou de refroidissement. Si tout cela vous semble un peu écrasant, il y en a plusieurs pratiques calculatrices en ligne pour vous aider à faire le point.

Les générateurs ci-dessous ne sont pas examinés par CNET, mais ce sont les modèles de générateurs portables les plus populaires et les mieux notés sur Internet. Nous les avons divisés en gammes de prix bas, moyens et élevés. Vous trouverez également des spécifications pour la puissance de démarrage de chaque générateur, le temps de fonctionnement à mi-puissance et le type et la capacité de carburant.

Génératrices portatives pour 500 $ ou moins

Ces générateurs ont tous reçu des notes élevées de la part des consommateurs, et aucun d’entre eux ne fera sauter la banque. Si vous avez une petite maison ou seulement quelques appareils à alimenter, vous n’avez pas besoin de dépenser gros pour obtenir un bon générateur avec suffisamment de puissance pour faire fonctionner vos appareils.

Sportif Le modèle le plus abordable de notre meilleure liste de générateurs portables, le Sportsman GEN400DF est en vente pour seulement 300 $. Il s’agit d’un modèle bi-carburant à bon prix qui peut fonctionner avec un réservoir de carburant de 3,6 gallons ou un réservoir de propane standard. Avec jusqu’à 10 heures de fonctionnement à l’essence avec une charge de 50 % et 12 heures de fonctionnement au propane, le Sportsman peut continuer à fonctionner pendant que vous dormez une nuit complète avant d’avoir besoin de plus de carburant. Ce générateur d’urgence à double carburant est livré avec quatre prises de 120 volts, une prise de 120 volts pour camping-car et une prise de 12 volts CC. Avec 4 000 watts de démarrage et 3 500 watts de fonctionnement, ce n’est pas le générateur le plus puissant de notre liste. Pourtant, si vous utilisez de petits appareils électroménagers ou juste un ou deux gros, ce modèle de générateur portable devrait faire le travail. Remarque : Nous avons vu des flambées de prix récentes qui ont placé ce générateur au-dessus de la barre des 500 $. Nous garderons un œil sur ces prix et les mettrons à jour en conséquence.

Durostar Si vous n’avez pas besoin de l’option réservoir de propane, ce générateur portable DuroStar fonctionne avec un réservoir d’essence de 3,9 gallons. Il s’agit d’un générateur portable silencieux qui offre également un peu plus d’alimentation de pointe que le Sportsman avec 4 400 watts de démarrage et 3 500 watts de fonctionnement. Le temps de fonctionnement sur une charge de 50 % est de 8 heures et il est équipé de deux prises domestiques de 120 volts et d’une prise de 120/240 volts. Le DuroStar comprend ses roues, souvent vendues séparément dans des kits pour générateurs.

DuroMax Un autre modèle solide à double carburant, le DuroMax XP4850EH a 4 850 watts de démarrage et 3 850 watts de fonctionnement. Ce générateur portable peut fonctionner soit avec le réservoir de carburant de 3,96 gallons, soit avec une source de carburant de réservoir de propane liquide de 20 gallons. Le temps de fonctionnement de l’essence est d’environ 11,5 heures à 50 %, tandis que le propane fonctionnera 9,8 heures à 50 %. Il y a deux prises 120 volts et une prise 120/240 volts.

Génératrices 500 $ à 1 000 $

Augmentez votre budget et vous pouvez doubler votre puissance avec ces générateurs.

Briggs & Stratton Ce modèle Briggs & Stratton coûte 949 $ et fonctionne avec un réservoir de carburant de 8 gallons. De notre meilleur groupe électrogène portable de milieu de gamme, ce modèle de génératrice conventionnelle portable offre le plus de puissance pour le moins d’argent avec 8 500 watts de démarrage et 6 250 watts de fonctionnement. Vous obtiendrez 11 heures d’autonomie à 50 % avec le StormResponder grâce à son moteur de 420 cm3. Un écran numérique Briggs & Stratton appelé la « StatStation » affiche la charge électrique et fournit des rappels de maintenance. Un guide imprimé sur l’appareil indique quels appareils peuvent être branchés sur chacune des quatre prises intégrées.

Génératrices 1 000 $ et plus

Ces unités haut de gamme peuvent être exagérées pour les petites maisons, mais si vous recherchez des watts de démarrage élevés, ce groupe est votre meilleur pari.

Générac Ce modèle Generac à 1 069 $ fournit 10 000 watts de démarrage pour des mises sous tension faciles. Vous obtiendrez 8 000 watts de fonctionnement pendant jusqu’à 11 heures à 50 % de charge. Un réservoir de carburant de 7,9 gallons alimente le moteur de 420 cm3. Le générateur d’alimentation de secours Generac GP8000E comprend des pneus anti-crevaison, un arrêt automatique du monoxyde de carbone et six prises GFCI.

Champion Semblable au prix du modèle Generac, ce générateur Champion offre un peu plus de puissance. Vous aurez à votre disposition 11 500 watts de démarrage et 9 200 watts de fonctionnement, ainsi qu’un réservoir de carburant de 7,7 gallons et un moteur de 459 cm3 pouvant alimenter votre générateur à 50 % de charge pendant 10 heures. Une prise de verrouillage 120/240 volts 30 ampères, une prise 120/240 volts 50 ampères et quatre prises domestiques protégées GFCI 120 volts 20 ampères sont incluses. Un affichage numérique lit les messages de sortie et de maintenance.

DuroMax Ce générateur portatif robuste fournit 10 500 watts de fonctionnement et 13 000 watts de démarrage. Une option de générateur de gaz à double carburant offre 8,5 heures de fonctionnement à l’essence et 6,5 heures de fonctionnement au propane, sur la base d’une charge de 50 %. Comme les autres modèles à double carburant, vous pouvez changer de type de carburant avec un bouton intégré. Plusieurs prises de courant sont fournies : deux prises domestiques GFCI de 120 volts, une prise à verrouillage par rotation de 120 volts de 30 ampères, une prise de 240 volts de 30 ampères et une prise de 240 volts de 50 ampères.

CHAT De tous les modèles répertoriés ici, ce générateur portable offre la durée de fonctionnement la plus élevée pour le moins d’argent. Vous obtiendrez 12 heures de puissance à 50% de charge pour ce générateur de gaz modèle CAT à 1599 $. C’est grâce à un gros réservoir d’essence de 7,9 gallons. Le CAT RP6500 fournit 8 125 watts de démarrage et 6 500 watts de fonctionnement à partir de son moteur de 420 cm3. Un système d’arrêt automatique du monoxyde de carbone CO Defence empêche les fumées toxiques de s’accumuler près de votre maison. Il y a six prises recouvertes de caoutchouc, dont quatre prises domestiques GFCI et deux prises à verrouillage par rotation de 120/240 volts.

FAQ sur les générateurs portables

Une génératrice portative peut-elle alimenter une maison? Les générateurs portables varient en taille et en quantité d’énergie qu’ils peuvent fournir, mais généralement, les générateurs portables ne peuvent sauvegarder que des appareils spécifiques et hautement prioritaires tels que les réfrigérateurs, les congélateurs et les radiateurs ou les climatiseurs. Les générateurs qui sauvegardent l’intégralité de votre maison seront généralement plus chers et nécessiteront une installation professionnelle. Les générateurs qui produisent plus d’énergie sont plus gros, ce qui signifie que les plus puissants deviennent de moins en moins portables. Vous pouvez trouver plus d’informations dans l’article ci-dessus sur cette règle de base pour le dimensionnement des générateurs : Additionnez la puissance de chaque appareil que vous souhaitez alimenter et multipliez-la par 1,5.

Comment utiliser efficacement un groupe électrogène portable ? Vous pouvez aborder l’efficacité d’un générateur de différentes manières. L’une consiste à utiliser un générateur onduleur. Les générateurs à onduleur adaptent leur puissance à la demande d’électricité actuelle, ce qui signifie qu’ils consomment moins de carburant. Ils coûtent généralement plus cher que les générateurs portables standard, mais peuvent effectuer les mêmes tâches. Une autre façon d’aborder cette question est de se pencher sur les générateurs solaires : des centrales électriques portables couplées à des panneaux solaires. Les centrales électriques portables sont de grosses batteries qui peuvent alimenter de nombreux appareils plus petits. Les options qui peuvent fournir une sauvegarde pour toute la maison commencent à entrer sur le marché.

Comment utiliser un groupe électrogène portable pendant la nuit ? Pour utiliser une génératrice portative pendant la nuit, assurez-vous d’avoir suffisamment de carburant pour faire fonctionner votre génératrice aussi longtemps. Certains générateurs n’auront pas la capacité de carburant pour fonctionner pendant huit heures ou plus. Assurez-vous également que votre générateur ne va pas à l’encontre de vos ordonnances locales sur le bruit. Plus important encore, assurez-vous que votre générateur fonctionne suffisamment loin de votre maison. Les générateurs peuvent émettre du monoxyde de carbone dans leur échappement. S’il pénètre dans votre maison, les conséquences peuvent être mortelles. Une moyenne de 70 personnes aux États-Unis chaque année mourir d’une intoxication au monoxyde de carbone liés à l’utilisation de génératrices portatives. La Commission de sécurité des produits de consommation recommande de faire fonctionner un générateur à au moins 20 pieds de votre maison avec l’échappement dirigé vers l’extérieur. Vous ne devriez jamais faire fonctionner une génératrice portative à l’intérieur de votre maison.

Comment entretenir un groupe électrogène portable ? Vous devez toujours suivre les instructions d’entretien du fabricant pour votre groupe électrogène, car chacune peut avoir des considérations particulières, bien qu’il existe des conseils d’entretien largement partagés. Changez régulièrement l’huile de votre générateur et vérifiez l’huile avant de le démarrer.

Ne laissez pas le carburant reposer dans le réservoir de votre générateur pendant de longues périodes sans ajouter de stabilisateur de carburant.

Couvrez votre générateur avec une bâche ou un toit lorsque vous ne l’utilisez pas.

Démarrez votre générateur tous les mois environ et laissez-le fonctionner pendant quelques minutes.

Remplacez les filtres à air et à carburant sales au besoin.

