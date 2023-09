Meilleurs gardiens du monde : top 10 classé

Quelles qualités possèdent les meilleurs gardiens du monde ? Le rôle d’un gardien n’est plus ce qu’il était, les n°1 étant nécessaires pour lancer les mouvements et fournir la dernière ligne de défense dans le jeu moderne.

On dit souvent qu’avoir un homme fiable entre les bâtons vous fera gagner plusieurs points chaque saison, et les joueurs suivants en sont de bons exemples. Nous avons classé nos gardiens de but en fonction de leur jeu global autant que de toute autre chose, en prêtant attention aux statistiques tout en équilibrant leur qualité dans les plus grands moments.

Nous avons laissé de côté les absents de longue durée qui ne peuvent tout simplement pas être jugés pendant qu’ils sont blessés, en prenant en compte les statistiques très importantes parallèlement à l’examen de la vue. C’est avec lui que nous sommes partis…

Les meilleurs gardiens du monde du moment, classés

10. Diogo Costa (Porto)

Diogo Costa de Porto en action contre le Bayer Leverkusen (Crédit image : Martin Rose/Getty Images)

Diogo Costa est devenu le premier gardien de but à arrêter un penalty et à enregistrer une passe décisive lors d’un match de Ligue des Champions la saison dernière. En fait, il a sauvé trois penaltys en phase de groupes.

Le Portugais est devenu le meilleur gardien de la Primeira Liga ces dernières années et même s’il est sujet à de rares erreurs, qui ne le fait pas ? – Costa est un homme de circonstance et ne recule jamais sous la pression. Il n’a encore que 23 ans et on s’attend généralement à ce que lorsqu’il quittera Porto, il deviendra un autre gardien de plus de 50 millions de livres sterling se dirigeant vers un grand club.

7. Yassine Bounou (Al-Hilal)

Yassine Bounou du Maroc contre le Portugal (Crédit image : Alexander Hassenstein/Getty Images)

Il a depuis déménagé en Arabie Saoudite mais Yassine Bounou – ou Bono, pour ses potes – s’est montré impérieux ces 12 derniers mois. Le Marocain a atteint une demi-finale de Coupe du monde au niveau international avant de remporter une Ligue Europa avec Séville.

Le gardien d’origine canadienne a été le meilleur en Europe la saison dernière pour les buts attendus après tir par tir cadré – essayez de le dire après quelques-uns – en utilisant son expérience considérable et sa présence imposante sur les plus grandes scènes. Une nomination pour le Ballon d’Or a suivi, pour prouver à quel point il a été formidable au cours de l’année écoulée.

8. Emi Martinez (Aston Villa)

L’Argentine Emi Martinez célèbre avec le prix Golden Glove (Crédit image : Marc Atkins/Getty Images)

Sur une saison de 38 matchs, il peut y avoir des erreurs de jugement qui le séparent de l’élite. Mais en tant que joueuse de gros gibier, il n’y a peut-être pas de meilleur gardien de but sur Terre qu’Emi Martinez.

Statistiquement, l’Argentin ne se démarque pas – même s’il capte le deuxième plus grand nombre de centres dans les cinq meilleures ligues européennes, pour souligner sa domination dans une situation à risque. Mais c’est pour sa personnalité dans les grands matchs que nous l’aimons : nous l’avons vu pour la première fois lors de la victoire d’Arsenal en FA Cup 2020, avant que Martinez ne devienne un héros national chez lui en Argentine. 2021 l’a établi sur la scène mondiale avec la Copa America avant de remporter le prix du meilleur gardien de but au Qatar lors de la Coupe du monde. Il grandit sous tous les projecteurs.

7. Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma du Paris Saint-Germain en action contre le Bayern Munich (Crédit image : Alex Grimm/Getty Images)

Le Paris Saint-Germain avait déjà un excellent gardien en la personne de Keylor Navas et un remplaçant décent en la personne d’Alphonse Areola. Gianluigi Donnarumma allait toujours s’imposer comme la prochaine grande superstar du club, pour les évincer tous les deux.

Compte tenu du casting en constante évolution devant lui et du manque de presse de première ligne du Galactico, le géant italien a eu beaucoup de travail depuis son arrivée en France – et il a désormais la réputation d’être l’un des meilleurs d’Europe. Gigi est bon avec ses pieds, maîtrise bien sa surface et c’est un solide tireur lorsqu’il est sollicité : il est déjà champion d’Europe au niveau international également. Tout cela avant l’âge de 25 ans – il ne fait que progresser.

6. Mike Maignan (AC Milan)

Mike Maignan en action pour l’AC Milan (Crédit image : Getty)

Lorsque Donnarumma a quitté l’AC Milan, les fans auraient été pardonnés de s’inquiéter de ce que l’avenir leur réservait. D’une manière ou d’une autre, ils ont réussi à mettre à niveau le produit de l’académie sortante.

Maignan a depuis déposé Hugo Lloris des Bleus, a remporté un premier Scudetto en une décennie pour le Rossoneri et a été un titan dans le filet de San Siro. Ses réflexes sont excellents, sa maîtrise de sa boîte est excellente, mais son travail sur le terrain est également excellent. Le Français a le plus grand nombre de passes tentées pour 90 lors des quatre premiers matchs de la nouvelle saison.

À 28 ans, il pourrait encore s’améliorer. Comment le PSG l’a-t-il laissé passer entre les mailles du filet, pour se pardonner le jeu de mots ?

5. Bernd Leno (Fulham)

Bernd Leno de Fulham en action contre Liverpool (Crédit image : Getty Images)

Le dernier match de Bernd Leno contre Arsenal a été significatif : une performance sans faute à Aston Villa, démontrant pourquoi les Gunners l’avaient choisi plutôt que son adversaire ce jour-là, Emi Martinez. Pourtant, Arsenal était également sur le point de mettre l’Allemand de côté.

Peu de sourcils ont été haussés à l’époque, mais Leno a atteint des niveaux que peu de gens croyaient possibles à Fulham – et les statistiques le confirment. La saison dernière, il a terminé deuxième en Europe pour les buts attendus après le tir moins les buts alloués, ce qui signifie qu’il a sauvé neuf buts de plus qu’il n’aurait dû. Il figurait également dans le top 15 pour les passes complétées, ce qui signifie qu’il avait tout autant de responsabilités dans le lancement des attaques, avec sa distribution au cours des dernières saisons.

Leno est une bonne raison pour laquelle Fulham n’est pas resté debout, il s’est envolé. Il est tout ce que vous recherchez chez un gardien moderne et à moins de 5 millions de livres sterling, il a été une bonne affaire pour les Londoniens de l’ouest.

4. André Onana (Manchester United)

Le gardien de Manchester United Andre Onana avant un match amical contre Arsenal (Crédit image : Mike Lawrence/ISI Photos/Getty Images)

Andre Onana n’a été qu’une révélation depuis qu’il a quitté l’Ajax. Il a été acheté par l’Inter Milan pour ses capacités avec le ballon, mais à mi-parcours de la saison dernière, il était deuxième dans les cinq meilleures ligues européennes pour le nombre de buts attendus après tir par tir cadré, prouvant à quel point il est fiable en tant que joueur. buteur de tir.

Il a fini par être l’une des principales raisons pour lesquelles Iner est allé jusqu’en finale de la Ligue des champions – et le fait que l’équipe de Simone Inzaghi invite beaucoup plus de pression que la moyenne des challengers au trophée rend son arrêt de tir d’autant plus impressionnant. Maintenant à Manchester United, il fait partie d’une mini-ligue d’élite composée de gants qui font partie intégrante de la formation. Même Onana lui-même a confiance en la possession, être exclu de l’équipe de Rigobert Song pour la Coupe du monde pour avoir pris trop de risques avec le ballon.

3. Ederson

On peut soutenir qu’Ederson pourrait être le gardien de but le plus influent de la Premier League depuis Petr Cech. Les gardiens de ballon ont été vus avec perplexité, et encore moins avec suspicion, lorsque Pep Guardiola a fait appel à Claudio Bravo – mais même s’il a fallu sa deuxième tentative pour vraiment jouer le rôle, on peut dire qu’Ederson en valait la peine.

Il y aura toujours ceux qui n’accorderont jamais une note trop élevée au Brésilien – et c’est assez juste, à certains égards. Bon gardien, le n°1 de Manchester City est là avant tout pour son travail avec le ballon – mais pour rendre hommage à qui il revient, il a toujours été constant. Ederson ne s’est jamais senti comme un maillon faible, excellant chaque fois qu’il est sollicité pour City, tout en remportant les trois derniers Golden Gloves de Premier League.

Et cette capacité avec ses pieds ne fait que l’élever plus haut dans cette liste. Il est absolument superbe en tant que footballeur, et encore moins en tant que gardien de but.

2. Marc-André Ter Stegen

Le gardien de Barcelone Marc-Andre ter Stegen plonge pour sauver contre le Real Betis (Crédit image : GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

Marc-Andre Ter Stegen a porté son jeu vers de nouveaux sommets au cours des 12 derniers mois – ce qui est quelque chose, étant donné qu’il n’héberge pas un grand intérêt pour le sport qui a fait de lui une superstar.

L’Allemand n’a encaissé que 20 buts sur l’ensemble de la saison dernière, ce qui est franchement stupéfiant – et Barcelone était sur le point de battre le record de Petr Cech de 2005 de 15 à un moment donné, MATS n’en ayant concédé que 13 lors de ses 33 premiers matchs, avant que le Barça ne gagne. le titre et me détendis un peu. Les nombres de buts attendus après le tir moins les nombres de buts autorisés sont incroyables : il a sauvé près de neuf buts entiers de plus qu’il n’aurait dû.

Bien plus que précis dans ses arrêts, Ter Stegen a également complété 50 % de ses passes sur 40 mètres – le deuxième meilleur d’Europe. Avec Manuel Neuer toujours blessé, il n’y a aucun doute sur qui La Mannschaft la meilleure option est de nos jours.

1. Alison

Alisson Becker de Liverpool célèbre après que son coéquipier Darwin Nunez ait marqué contre Newcastle United (Crédit image : George Wood/Getty Images)

Alisson était considéré comme un gardien de but qui aiderait Liverpool à jouer depuis l’arrière, avec une excellente portée de passe – et les attaquants des Reds peuvent en témoigner, à en juger par le nombre de buts que leur gardien de but a marqués dans le mouvement offensif.

Si le gardien de but peut être grossièrement divisé en gardien de possession et en gardien de but, Alisson est le meilleur gardien de but au monde dans les deux domaines. De classe mondiale en tête-à-tête et avec son équipe en difficulté au milieu de la table la saison dernière, Alisson était tout à fait le sauveur de tir traditionnel : il a sauvé 10 buts entiers de plus qu’il n’aurait dû. C’est tout simplement surhumain. Il suffit de regarder son arrêt surnaturel de Miguel Almiron avant la trêve internationale, qui Eddie Howe a décrit comme « le meilleur que j’ai jamais vu ».

Son balayage est également tout simplement incroyable, le Brésilien étant le deuxième en Europe pour les actions défensives en dehors de la surface de réparation par 90. Il réalise également le sixième plus grand nombre de passes en Europe. C’est un phénomène : il ne faut pas penser à ce que Liverpool aurait été sans lui la saison dernière.